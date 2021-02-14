Новая схема, Мозес в раю и «муж на час» Промес. «Спартак» накануне дерби с «Динамо»

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сегодня, 16:01

В Кубке России сыграют в лютый мороз уже через неделю.

Федун отказался отвечать на вопрос об уходе Тедеско. Но явно недоволен, что тренер выбрал жену, а не «Спартак». Завершат сезон с Доменико в надежде, что или супруга переедет в Россию вместе с дочкой, или молодой тренер грамотно передаст бразды правления следующему наставнику, скорее всего, иностранцу.

Какие кадровые и тактические новшества можно применить, чтобы транзит власти получился безболезненным? Наиграть пару схем и усилить состав опытными звездами. Но Промес возвращается с боями. «Аякс» и «Спартак» перекладывают друг на друга риски, связанные с возможным заключением Квинси под стражу в Нидерландах.

Зато легендарный Педро Роша бегает на сборах – останется, если Промес не доедет. Рядом еще один новичок Хендрикс, а в центре внимания новая тактика команды.

«Спартак» перешел на схему «4-3-3»

Бакаев не мастер общения с прессой, а вот Понсе – говорун, поэтому Эсекьель раскрыл план Тедеско. Активная игра по схеме «4-3-3» изначально была проверкой запасного варианта, но позже немец с командой согласились – так удобнее многим футболистам.

Список потенциальных бенефициаров – Бакаев, Зобнин, Крал, Хендрикс, Мозес и Соболев. Все могут получить выгоду от «4-3-3», как Педро Роша или Промес на выбор. Есть вопрос по позиции Ларссона – хотя Джордан в Швеции играл на флангах, ему необязательно быть форвардом. В любом случае новая схема освежила «Спартак».

Маслов – новый правый защитник

Неглупый молодой человек, судя по интервью. Мечтает поиграть в АПЛ , а туда попадет, только если раскроется в стиле Ивановича. Пускай не самого техничного, зато универсального – Бано играл справа и в центре в «Челси». Маслов – центральный защитник, которого отправили на фланг.

Понятно, что если бы Павел был изумительным правым латералем, то играл бы вместо Зобнина по всей бровке в прошлом году. Но как раз переход от «3-5-2» к «4-3-3» позволяет парню из Тюмени показать лучшие качества. Маслов не может атаковать так, как Айртон, зато он надежнее при отборе.

Отправили Мозеса за грехи в рай

Виктора ценил Конте, ведь видел его напористость, умение взять игру на себя и изумительный мягкий пас. Но Мозес не умеет защищаться, дебют в «Спартаке» получился скомканным. Зато на сборах зимой Виктора видели справа и слева в атаке, где ему удобнее.

Маслов нужен, чтобы в позиционных атаках переходить на «3-5-2» — модная фишка, в стиле «Манчестер Сити», но Павел также прикроет Мозеса в отборе. И хотя Бакаев тоже пробуется справа в атаке, перемена работает на «Спартак», ведь нигериец получает больше свободы, а Тедеско – новый вариант в атаке, где не хватало оригинальности и свежести.

Опорная зона важнее «десятки»

Тиля, Бакаева, Ларссона и Кокорина пробовали в роли плеймейкера, но ни один не сыграл идеально, сочетая навыки творца и мастера прессинга. Прирожденных «десяток» в списке нет, а Зелимхан сказал, что ему удобнее на краю поля. Это везучий ассистент, но старым амплуа Бакаева зимой решили пожертвовать.

Теперь под форвардом может оказаться любой, хоть Педро Роша, но одновременно это ставка на усиление опорной зоны. Хендрикс играет «шестерку», Зобнин и Крал располагаются правее и левее. «Спартак» пропускал контратаки осенью, Тедеско это волновало. Пришлось убрать «десятку» из схемы, чтобы получить тройку хавбеков с умением разогнать атаку и драться.

Ради Промеса пожертвуют Рошей

За время отсутствия Квинси не только записал новые треки с друзьями в роли репера, не только получил обвинения с ножевых ранений кузену по ходу домашней вечеринки в доме, купленном на деньги «Спартака», но и подучился играть на разных позициях, в том числе, в центре поля. Новая тактика Тедеско – голландская, и оба зимних новичка могут быть из этой страны.

Совпадение? Хендрикс и Промес уберут из заявки первой команды Урунова и Рошу, но к этим трансферам все готовы. Также увидим тасование исполнителей в атаке, ведь нет сыгранного трио. Есть Бакаев, Мозес, Ларссон, Понсе, Соболев (вернется к концу февраля) и будет Промес – 6 человек на 3 позиции. Плюс Зобнин — как правый инсайд по ситуации. И еще Айртон — как левый инсайд при вертикальных атаках.

«Спартак» — команда «мужей на час»

Почему до Тедеско не получалось? Кононов не обладал лидерскими качествами, а Цорн набрал интересных молодых футболистов, но параллельно совершил ряд грубых ошибок. Пришла жена на постоянной основе Зарема Салихова, а на поле растет роль «мужа на час» — человека, что возьмет ответственность на себя в ключевой игре.

Это может быть Максименко с сэйвами. Или Джикия с первым пасом. Жиго и Зобнин с голами – еще два хороших примера этого феномена «Спартака» весной 2021 года. Соболев, Понсе и Ларссон – три кандидата в «мужья на час» для спасения сезона «красно-белых», потому что пока зависли в паутине между прорывом в ЛЧ , успехом в Кубке России и провалом на всех фронтах.

Достаточно проиграть «Динамо» при морозе -13 градусов, а потом уступить ЦСКА в борьбе за второе место – новый тренер не получит команду, готовую к большим свершениям. Последуют перемены. Например, если крупный Соболев закрепится в схеме «4-3-3», а рядом окажутся Ларссон и Промес, то очевидно, что Понсе не устроит скамейка запасных.

Пока «Спартак» особенный как раз благодаря отсутствию одного лидера. Молодожен Хендрикс, если окажется солидным «бокс-ту-бокс», отыграет ключевую роль. Кралу важно искрить. Ларссон привыкает к весу бремени лидерства. А главное – будет новый главный тренер, ведь Тедеско сам стал «мужем на час».

Останется, если выиграет чемпионство? Не факт, плюс сама задача сложнейшая. Есть микроскопическая вероятность, что Доменико устроил игры разума и заявление об уходе нужно, чтобы команда ожила. Но Тедеско не того полета птица, чтобы вероятность его потерять заставила выдать серию из 11 побед в РПЛ . Зато будет весело, «4-3-3» с позициями для конкуренции делают «Спартак» другим.

Плохим или хорошим, успешным или провальным – узнаем очень скоро. Важнейшее дерби с «Динамо» в Кубке России уже 20 февраля, а затем матчи против «Рубина», «Краснодара» и тех же соседей, но уже в чемпионате. Впереди четыре маленьких финала для Доменико Тедеско и его команды.