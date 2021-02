Смена власти в Италии. «Интер» сместил «Милан» с первой строчки Серии A

Общепризнанный фаворит сезона захватил лидерство.

22-й тур чемпионата Италии сложился наилучшим образом для «Интера». Счастливый уикенд «нерадзурри» стартовал в субботу, когда «Ювентус» уступил «Наполи» (0:1), а «Милан» сенсационно проиграл «Специи» (0:2), не нанеся ни одного удара в створ ворот середняка Серии A. Именно поражение соседей предоставляло «Интеру» шанс выскочить на первую строчку в случае собственной победы.

Соперник у команды Антонио Конте был серьезный — участник плей-офф Лиги чемпионов «Лацио», набравший серьезный ход в начале 2021 года. Однако «орлы» дрогнули под натиском «Интера», который выиграл довольно уверенно — 3:1, действуя в фирменной контратакующей манере. Лукаку оформил дубль в первом тайме, «Лацио» ответил точным ударом Милинковича-Савича со штрафного, но уже через несколько минут Лаутаро установил окончательный счет.

Факты

1. «Интер» впервые в текущем сезоне захватил единоличное лидерство в турнирной таблице Серии A. С середины октября (4-й тур) и до середины февраля (21-й тур) первое место занимал «Милан», чье четырехмесячное лидерство закончилось в День всех влюбленных. Сам «Интер» ждал своего шанса больше двух месяцев, которые провел на второй строчке общего зачета чемпиона Италии, дыша в спину «россонери».

2. Любопытно, что «Интер» идет даже с минимальным отставанием от собственного графика из прошлого сезона, когда у «нерадзурри» было 51 очко после 22 матчей. Только тогда это было второе место вслед за «Ювентусом» (54 балла), а сейчас «Интер» во главе таблицы с 50 очками. «Милан» на 1 очко позади, «Ювентус» отстает на 8.

3. Ромелу Лукаку поучаствовал во всех трех голах «Интера» в ворота «Лацио»: реализовал пенальти, забил с игры и ассистировал Лаутаро Мартинесу, перед этим умчавшись бронепоездом от «нищего» Пароло. Таким образом форвард «Интера» догнал Криштиану Роналду в соревновании лучших бомбардиров Серии A (16 голов) и в зачете по системе «гол+пас» (19 очков). В обоих списках бельгиец и португалец теперь делят бремя лидерства на двоих.

4. Статистика Ромелу Лукаку в «Интере» выглядит впечатляюще: в 80 матчах за «нерадзурри» бельгийский нападающий забил 56 голов и сделал 10 результативных передач. Чтобы вы понимали масштабы результативности Ромелу, сравним его показатели с цифрами Феномена Роналдо, который играл за «Интер» в конце 90-х. Так вот, бразильскому Зубастику на 56 голов потребовалось 96 матчей — на 16 больше, чем Ромелу.

5. Второй гол в ворота Пепе Рейны стал для Ромелу Лукаку 300-м в карьере. 87 голов бельгиец забил за «Эвертон», 57 — за сборную Бельгии, 56 — за «Интер», 42 — за МЮ , 41 — за «Андерлехт», еще 17 раз отличился за «Вест Бромвич».

300 — Romelu #Lukaku has scored his goal number 300 with Clubs and First National Team. Devasting. #InterLazio pic.twitter.com/B91ilCJetm

6. В матче с «Лацио» «Интер» владел мячом всего лишь 35.3% игрового времени и нанес меньше ударов по воротам, чем соперник — 12 против 14, однако в остроте созданных моментов «нерадзурри» серьезно превзошли «орлов» — 2.42 xG против 0.98 xG. Согласно показателям ожидаемых голов, приходим к заключению, что результат матча вполне закономерен.

7. Гол Сергея Милинковича-Савича прервал серию «Интера» без пропущенных голов в чемпионате, команда Антонио Конте оставляла соперников без голов в четырех предыдущих матчах: «Ювентус» (2:0), «Удинезе» (0:0), «Беневенто» (4:0), «Фиорентина» (2:0).

8. «Интер» прервал куда более важную серию «Лацио» — победную. Команда Симоне Индзаги до вчерашнего вечера не проигрывала в Серии A в 2021 году. Начав с ничьей против «Дженоа» (1:1), «орлы» выиграли следующие шесть матчей подряд. По ходу этой серии в римском дерби была разгромлена «Рома» (3:0) и обыграна на выезде «Аталанта» (3:1).

9. Матч против «Лацио» стал для Самира Хандановича 500-м в Серии A. Он всего лишь 15-й футболист, сумевший добраться до этой отметки, а среди легионеров — второй. Первым среди иностранцев был Хавьер Дзанетти.

10. Вне зависимости от результатов прошедшего тура Серии A, в следующем раунде нас ждала встреча двух лидеров — «Милана» и «Интера». Теперь мы знаем, что в ранге лидера чемпионата к миланскому дерби подойдет «Интер», который может упрочить свое положение и увеличить отрыв от «Милана» до 4 баллов или вернуть соседям первую строчку в случае поражения. 21 февраля нас ждет очень важный матч с точки зрения борьбы за Скудетто.

