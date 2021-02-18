Два «вратарских» гола. «Краснодар» проиграл загребскому «Динамо»

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18 февраля 2021, 23:36

«Краснодар» начал европейскую весну поражением от загребского «Динамо». «Соккер.ру» — о неудаче «быков» на своем поле.

С российскими клубами в еврокубках в нынешнем сезоне связаны в основном разочарования. Единственным, кто не стал отмучиваться в осенней части и прыгнул «в весну» из Лиги чемпионов в Лигу Европы стал «Краснодар». Тут жребий преподнес «быкам» встречу с загребским «Динамо». Имя у хорватской команды не самое звучное. Но российским болельщикам она и в нынешнем сезоне стала хорошо знакомой, потому что уверенно разобралась с ЦСКА в группе Лиги Европы, да и «Фейеноорду» не оставила шансов.

Рыхлый дебют

Важным аспектом, на который обращали внимание перед матчем все, была разница в тонусе. Собственно, когда-то именно ради ее отсутствия чемпионат России переходил на систему «осень-весна». Чтобы не было так, что соперники в тонусе, а российские команды еще не вошли в сезон. Схему сменили, а проблема осталась. Из-за огромной паузы между кругами, обусловленной все-таки погодой. Поэтому «Динамо» подошло к матчу в тонусе, оно лидирует в чемпионате Хорватии, выиграло три последних февральских матча в своей лиге. «Краснодар» же довольствовался контрольными матчами и сонным втягиванием в форму.

И разница проявилась уже с первых минут. Первую половину стартового тайма «Краснодар» проиграл вчистую по всем аспектам. «Быки» уступали в движении, в динамике, в чтении игры, в понимании партнеров. Динамовцы были на шаг впереди, что позволяло им быть острее. А несобранность «Краснодара» бросалась в глаза и вылилась в логичный пропущенный мяч. Чернов легко пропустил соперника, заставив вспомнить про нехватку Рамиреса, а потом удачный для гостей рикошет и добивание. К середине тайма разница по ударам была 7:1 в пользу «Динамо». Перелом в настроении наступил со спасения Городова, когда быструю атаку хорватов завершал слева в штрафной Адеми. Вратарь выручил «быков», и команда проснулась.

Удачная четверть

После этого сэйва Городова «Краснодар» провел едва ли не лучший отрезок игры, который продолжался до конца первого тайма. В этот отрезок вошел и красивый гол «быков» в исполнении Берга. Случился он после едва ли не первого смелого действия краснодарцев в атаке: когда Чернов обыграл один в один оппонента на фланге. До этого вялый «Краснодар» себе такого не позволял. А тут обострил и дожал. Верилось в лучшее к перерыву, который команды встретили обменом острыми моментами.

Нагородили

Игру во втором тайме можно считать равной в целом и в отдельных эпизодах. И логичным было бы сохранение равенства. Потому что отличные моменты имели обе команды. И вошедший быстро в тонус «Краснодар» раскачался и нагнетал, и хорваты хорошо закусились. Такого хорошего Берга мы не видели очень давно. Он, по сути, сделал и второй гол «Краснодара», и еще забил, но его отменили из-за офсайда. А главную роль в исходе сыграл не он, а, к сожалению, вратарь «Краснодара». Конечно, мы можем вспомнить спасения Городова.

Но ведь качество игры голкиперов часто оценивают не по их шикарным сэйвам, а по тому, насколько надежно они берут «свое». Даже в эпизоде с первым голом кто-то может обвинить вратаря, потому что он парировал удар с фланга в центр штрафной, в гущу игроков, что довольно опасно. Но вряд ли там у Городова была большая возможность выбора. А вот в эпизодах со вторым и третьим голами стоит все же отметить явные ошибки вратаря.

Второй гол «Краснодар» пропустил при розыгрыше углового, на подачу с которого опрометчиво вышел Городов, до мяча не дотянулся – и гол. К слову, в первом тайме он тоже несколько раз несвоевременно выходил из ворот. Словно того самого тонуса не хватало и уверенности. В эпизоде с третьим голом Городов пропустил в ближний угол. Причем не пушечный удар, с читаемой комбинации. Так что при всем уважении к заслугам голкипера, двух из трех мячей «Краснодар» мог избежать, сыграй он «свое».

Кто-то упомянет и недоработки партнеров Городова. И это понятно. Потому что почти никакой гол не бывает виной одного человека. В первом случае мог Чернов не допускать удара, а центральные защитники подстраховать. Во втором случае защитник проиграл борьбу Петковичу, отпустив его. В третьем случае позволили тому же Петковичу легко пройти опорную зону и выкатить под удар партнеру, которого не крыл тот же Чернов.

Но в итоге большая часть шишек повиснет на Городове, а не на полузащите, например, которая допускала много потерь в средней линии, разгоняя тем самым контратаки «Динамо».

Цифры

Удары по воротам (в створ): 12 (4) – 17 (9)

Нельзя не отметить, что в своих комбинациях и розыгрышах более вкатанное в сезон «Динамо» оказывалось конкретнее и логичнее, чем «Краснодар». Моментов хватало на любой результат у обеих команд. Но в конечном счете хорваты били чаще и точнее, причем гораздо. А чаще других бил Адеми – у него шесть попыток. Он был настоящим мозгом и координатором всей атакующей игры «Динамо». Такого яркого игрока не хватило как раз «Краснодару», у которого самым бьющим стал Вилена – четыре попытки.

Владение мячом (точность передач): 62% (81%) — 38% (66%)

Эти цифры отражают контратакующий подход в игре «Динамо». Но он таковым был после дебютного отрезка, то есть когда хорваты добились преимущества в счете и вели игру. Они сознательно затем отдали инициативу. Точнее, вряд ли бы они могли давить на «Краснодар» в духе дебюта весь матч, но после середины первого тайма они и не претендовали на контроль. Им важно было точно разыгрывать ответные комбинации. И для этого хватило даже точности, при которой каждый третий пас – мимо. Ну, а «Краснодару» не помогла и точность «четыре из пяти». Тут уже вопрос в реализации игрового плана. Что проку из 471 паса против 202, если в решающих эпизодах ошибку совершает именно игрок «Краснодара»?

Слова

Александр Мартынович (капитан «Краснодара»):

Проиграли эту игру. Допустили ошибки, о которых разговаривали, к которым готовились, и просили этого не делать. В центре много потерь ненужных было. Много контратак поймали. Надо было выходить и добиваться лучшего результата. Будем готовиться и оптимистически настраиваться на следующий матч, чтобы постараться исправить ситуацию. Шансы есть всегда. Надо верить, вам тоже надо верить, что мы сможем это сделать.

Евгений Городов (вратарь «Краснодара»):

Первая игра после долгого перерыва. «Динамо» уже начало свой чемпионат, у нас это первая игра. Наверное, надо было немножко разбегаться, войти в игру, ритм почувствовать. В принципе, нормально сыграли. Второй и третий гол – вратарские? Да можно как угодно называть. Пропустили – ничего страшного. Двигаемся дальше. У нас есть ответная игра – будем готовиться. Три пропущенных мяча дома, может быть, много, но есть ответная игра – посмотрим. Все возможно.

Итак, есть ли шансы? Оптимизм Мартыновича и Городова радует. В атаке «Краснодар» способен наиграть на нужный результат и на выезде – эта группа игроков вполне готова, даже с учетом времени на раскачку. Но вот сможет ли избежать ошибок в обороне? Есть сомнения.