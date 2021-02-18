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Два «вратарских» гола. «Краснодар» проиграл загребскому «Динамо»

18 февраля 2021, 23:36
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«Краснодар» начал европейскую весну поражением от загребского «Динамо». «Соккер.ру» — о неудаче «быков» на своем поле.

С российскими клубами в еврокубках в нынешнем сезоне связаны в основном разочарования. Единственным, кто не стал отмучиваться в осенней части и прыгнул «в весну» из Лиги чемпионов в Лигу Европы стал «Краснодар». Тут жребий преподнес «быкам» встречу с загребским «Динамо». Имя у хорватской команды не самое звучное. Но российским болельщикам она и в нынешнем сезоне стала хорошо знакомой, потому что уверенно разобралась с ЦСКА в группе Лиги Европы, да и «Фейеноорду» не оставила шансов.

Рыхлый дебют

Важным аспектом, на который обращали внимание перед матчем все, была разница в тонусе. Собственно, когда-то именно ради ее отсутствия чемпионат России переходил на систему «осень-весна». Чтобы не было так, что соперники в тонусе, а российские команды еще не вошли в сезон. Схему сменили, а проблема осталась. Из-за огромной паузы между кругами, обусловленной все-таки погодой. Поэтому «Динамо» подошло к матчу в тонусе, оно лидирует в чемпионате Хорватии, выиграло три последних февральских матча в своей лиге. «Краснодар» же довольствовался контрольными матчами и сонным втягиванием в форму.

И разница проявилась уже с первых минут. Первую половину стартового тайма «Краснодар» проиграл вчистую по всем аспектам. «Быки» уступали в движении, в динамике, в чтении игры, в понимании партнеров. Динамовцы были на шаг впереди, что позволяло им быть острее. А несобранность «Краснодара» бросалась в глаза и вылилась в логичный пропущенный мяч. Чернов легко пропустил соперника, заставив вспомнить про нехватку Рамиреса, а потом удачный для гостей рикошет и добивание. К середине тайма разница по ударам была 7:1 в пользу «Динамо». Перелом в настроении наступил со спасения Городова, когда быструю атаку хорватов завершал слева в штрафной Адеми. Вратарь выручил «быков», и команда проснулась.

Удачная четверть

После этого сэйва Городова «Краснодар» провел едва ли не лучший отрезок игры, который продолжался до конца первого тайма. В этот отрезок вошел и красивый гол «быков» в исполнении Берга. Случился он после едва ли не первого смелого действия краснодарцев в атаке: когда Чернов обыграл один в один оппонента на фланге. До этого вялый «Краснодар» себе такого не позволял. А тут обострил и дожал. Верилось в лучшее к перерыву, который команды встретили обменом острыми моментами.

Нагородили

Игру во втором тайме можно считать равной в целом и в отдельных эпизодах. И логичным было бы сохранение равенства. Потому что отличные моменты имели обе команды. И вошедший быстро в тонус «Краснодар» раскачался и нагнетал, и хорваты хорошо закусились. Такого хорошего Берга мы не видели очень давно. Он, по сути, сделал и второй гол «Краснодара», и еще забил, но его отменили из-за офсайда. А главную роль в исходе сыграл не он, а, к сожалению, вратарь «Краснодара». Конечно, мы можем вспомнить спасения Городова.

Но ведь качество игры голкиперов часто оценивают не по их шикарным сэйвам, а по тому, насколько надежно они берут «свое». Даже в эпизоде с первым голом кто-то может обвинить вратаря, потому что он парировал удар с фланга в центр штрафной, в гущу игроков, что довольно опасно. Но вряд ли там у Городова была большая возможность выбора. А вот в эпизодах со вторым и третьим голами стоит все же отметить явные ошибки вратаря.

Второй гол «Краснодар» пропустил при розыгрыше углового, на подачу с которого опрометчиво вышел Городов, до мяча не дотянулся – и гол. К слову, в первом тайме он тоже несколько раз несвоевременно выходил из ворот. Словно того самого тонуса не хватало и уверенности. В эпизоде с третьим голом Городов пропустил в ближний угол. Причем не пушечный удар, с читаемой комбинации. Так что при всем уважении к заслугам голкипера, двух из трех мячей «Краснодар» мог избежать, сыграй он «свое».

Кто-то упомянет и недоработки партнеров Городова. И это понятно. Потому что почти никакой гол не бывает виной одного человека. В первом случае мог Чернов не допускать удара, а центральные защитники подстраховать. Во втором случае защитник проиграл борьбу Петковичу, отпустив его. В третьем случае позволили тому же Петковичу легко пройти опорную зону и выкатить под удар партнеру, которого не крыл тот же Чернов.

Но в итоге большая часть шишек повиснет на Городове, а не на полузащите, например, которая допускала много потерь в средней линии, разгоняя тем самым контратаки «Динамо».

Цифры

Удары по воротам (в створ): 12 (4) – 17 (9)

Нельзя не отметить, что в своих комбинациях и розыгрышах более вкатанное в сезон «Динамо» оказывалось конкретнее и логичнее, чем «Краснодар». Моментов хватало на любой результат у обеих команд. Но в конечном счете хорваты били чаще и точнее, причем гораздо. А чаще других бил Адеми – у него шесть попыток. Он был настоящим мозгом и координатором всей атакующей игры «Динамо». Такого яркого игрока не хватило как раз «Краснодару», у которого самым бьющим стал Вилена – четыре попытки.

Владение мячом (точность передач): 62% (81%) — 38% (66%)

Эти цифры отражают контратакующий подход в игре «Динамо». Но он таковым был после дебютного отрезка, то есть когда хорваты добились преимущества в счете и вели игру. Они сознательно затем отдали инициативу. Точнее, вряд ли бы они могли давить на «Краснодар» в духе дебюта весь матч, но после середины первого тайма они и не претендовали на контроль. Им важно было точно разыгрывать ответные комбинации. И для этого хватило даже точности, при которой каждый третий пас – мимо. Ну, а «Краснодару» не помогла и точность «четыре из пяти». Тут уже вопрос в реализации игрового плана. Что проку из 471 паса против 202, если в решающих эпизодах ошибку совершает именно игрок «Краснодара»?

Слова

Александр Мартынович (капитан «Краснодара»):

Проиграли эту игру. Допустили ошибки, о которых разговаривали, к которым готовились, и просили этого не делать. В центре много потерь ненужных было. Много контратак поймали. Надо было выходить и добиваться лучшего результата. Будем готовиться и оптимистически настраиваться на следующий матч, чтобы постараться исправить ситуацию. Шансы есть всегда. Надо верить, вам тоже надо верить, что мы сможем это сделать.

Евгений Городов (вратарь «Краснодара»):

Первая игра после долгого перерыва. «Динамо» уже начало свой чемпионат, у нас это первая игра. Наверное, надо было немножко разбегаться, войти в игру, ритм почувствовать. В принципе, нормально сыграли. Второй и третий гол – вратарские? Да можно как угодно называть. Пропустили – ничего страшного. Двигаемся дальше. У нас есть ответная игра – будем готовиться. Три пропущенных мяча дома, может быть, много, но есть ответная игра – посмотрим. Все возможно.

Итак, есть ли шансы? Оптимизм Мартыновича и Городова радует. В атаке «Краснодар» способен наиграть на нужный результат и на выезде – эта группа игроков вполне готова, даже с учетом времени на раскачку. Но вот сможет ли избежать ошибок в обороне? Есть сомнения.

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Все комментарии
neukomm
neukomm
вчера в 20:06
Второй и третий гол – вратарские? Да можно как угодно называть.

Ни как угодно, а именно вратарские. Своей бездарной игрой Городов почти похоронил шансы Краснодара на игру в следующей стадии.
antant1
antant1 ответ Lexand (раскрыть)
вчера в 19:00
Он не считается за 2, просто дает преимущество в ответной игре , то есть проиграв допустим 1:2 гостях,но победив дома 1:0, дальше проходишь ты
prinzЫп
prinzЫп
вчера в 14:34, ред.
"Второй и третий гол – вратарские? Да можно как угодно называть. Пропустили – ничего страшного. Двигаемся дальше...."
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Это у него такая шутка? Он вообще, понимает, для чего вратари находятся в воротах? Может ещё Берга, или Классона обвинит в своих ошибах, тиа они му не подсказали что делать??? Вот чудак, с буквой "М"...
Жаль "быков", но надеюсь соберутся к следующей игре и дадут бой! УДАЧИ!!!
Valeriy-48
Valeriy-48
вчера в 14:10
Какой тренер, такая и игра команды, а на Городова не чего стрелки переводить, кроме последнего гола, он действительно на его совести.
Lexand
Lexand
вчера в 11:16
Просто футболисты Динамо замёрзли сильнее, вот и забегали с самого начала как сумасшедшие😂
Насмешник
Насмешник
вчера в 10:54
Насчет тонуса - это в пользу бедных.
К киперу, конечно, много вопросов. Ваще-то все голы вратарские. Куда он помчался когда первый забивали?
Но еще больше вопросов к полевым. Столько обрезов на своей половине поля даже Тамбов себе не позволяет. Точность передач 80+ набили исключительно за счет перепасовок между защитниками.
А еще Шапи... О том что он на поле я вспомнил, только когда он от линии чужой штрафной запулил к центру поля. А понтов... По факту первый тайм Краснодар играл с -1.
Восхваление Чернова после обыгрыша на фланге тоже не понимаю. Он что выкатил под удар после этого? Нет. Просто навесил с перепуга куда-то туда, где своих не было. Впрочем, он всегда так играет.
А Мусаев похоже не знает что такое баланс в игре и как его достичь.
Вот такие впечатления от этой игры.
13 RUS
13 RUS
вчера в 09:27, ред.
Смотришь на наш футбол будто на мученников, особенно в защите.паника в атаке постоянно, будто если ее завалят, то получат по 100 ударов плетьми, сколько ошибок на ровном месте, почему наши клубы так играют не понятно, без валидола лучше не смотреть на боязливый футбол нашего исполнения
Lexand
Lexand ответ antant1 (раскрыть)
вчера в 09:23
Дык так всегда было, разве нет, что гол, забитый в гостях, считается за два. Поэтому в домашних матчах опасно пропускать
antant1
antant1 ответ Lexand (раскрыть)
вчера в 08:43
Что за математика у вас интересная?)
antant1
antant1 ответ ATG (раскрыть)
вчера в 08:41
Должен победить в гостях, забив более 3-х мячей или с разницей в 2 мяча. Ну или 3:2 и дальше дополнительное время
Caniggia
Caniggia
вчера в 08:16
Шансы еще есть! Будем надеяться на быков и на нашу удачу.
номер 12
номер 12 ответ ATG (раскрыть)
вчера в 08:04, ред.
чтобы пройти хотя бы в овертайм нужно 2:3
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 06:58
К Городову добавил бы всю оборону и Мусаева
112910415
112910415
вчера в 06:06
просто не готовы пока
Евгений Сибель
Евгений Сибель
вчера в 02:45
Тренер 0 подготовка 0
Опять много пыли в глаза
Проиграли матч ещё до выхода на поле
ATG
ATG ответ Андрей Рудаков (раскрыть)
вчера в 00:28
Спасибо! Не верю что на ноль могут сыграть
Андрей Рудаков
Андрей Рудаков ответ ATG (раскрыть)
вчера в 00:26
3-2,4-3 и выше или 2-0 и т.д.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 00:19
Верю в победу на выезде!
Lexand
Lexand ответ ATG (раскрыть)
вчера в 00:16
В гостях один гол считается за два, поэтому сейчас счет 2:6 в пользу Динамо. Если Краснодар выиграет в гостях 0:1, то общий счет будет 4:6 в пользу Динамо. Так что одного гола мало
ATG
ATG
вчера в 00:13, ред.
Ну в общем очень много брака , корявенько . Очень легкие голы забил Загреб. Городова срочно убирать в Краснодар 2 или продавать в пфл. Думаю 18-от летний вратарь мог сыграть лучше. Но счёт не катастрофа . Можно и нужно проходить Загреб. Положение далеко не такое как у Барселоны например... Так что шансы есть большие! Рабочий счёт ! Ждём ответочку!
ATG
ATG
вчера в 00:10, ред.
Ребят что-то я туплю. Если Краснодар выиграет на выезде 0:1 , то этого же хватит чтобы пройти дальше? А если выиграет 1:2 ?
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