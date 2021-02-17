Разгром и унижение. Хет-трик Мбаппе принес ПСЖ победу над «Барселоной»

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сегодня, 01:41

Месть должна подаваться холодной и выдержанной. У ПСЖ получилось поквитаться с «Барселоной» за 2017-й. «Соккер.ру» — о разгроме каталонцев.

Глаза боятся – ноги делают

Дебют, надо признаться, не впечатлял. Обе команды друг друга заметно побаивались. Попытались более бодро стартовать парижане, но их наскоки через боязливость не особо-то впечатляли. Потом накатывала «Барселона». Так довольно долго команды друг друга запугивали и брали «на слабо».

Возможно, подобная игра, характерная для первых матчей двухраундовых противостояний, продолжалась бы долго, если бы на ровном месте каталонцы не заработали пенальти – Курзава неаккуратно заплел ноги де Йонгу в своей штрафной. Месси с «точки» наказал голом. К слову, после этого тот же Левен несколько раз совершил еще ошибки вместе с Кимпембе. Показалось, что парижане могут «поплыть». И «Барселона» в матером своем состоянии почуяла бы это, добила не отходя от кассы. Но не эта. Каталонцы Кумана позволили ПСЖ не просто поднять голову, а разыграть блестящую комбинацию с пасами Курзава и Верратти в касание и изящным рывком Мбаппе с ударом.

Тут всё и перевернулось. Вероятно, это был ключевой эпизод. Во-первых, Курзава пришел в себя после серии грубых ошибок. Во-вторых, парижане увидели, что их стартовые опасения были лишними. Эта «Барселона» ничего общего с той, с Неймаром и Суаресом, не имеет. Поэтому теперь парижане диктовали условия. Это и было видно по второму тайму.

Чувство игры

Тут сразу стоит отметить, как Почеттино четко прочувствовал ситуацию, заменив прямо в перерыве Гейе на Эрреру. Замены такие делаются, когда травма или когда что-то горит по позиции. Такого не было. Идрисса выполнял установку и был достаточно цепок. Но он получил желтую карточку и дважды фолил в первом тайме на пограничное состояние.

Так что наверняка был на карандаше у судьи. И Почеттино убрал важное звено в центре, чтобы не рисковать. Плюс к уверенности в резерве и пониманию игровых трендов. На контрасте можем отметить, когда Куман заменил Деста. Только после третьего гола ПСЖ , когда всё уже было провалено и упущено. А ведь Дест явно «плыл» против Мбаппе и того же Курзава еще в первом тайме. Не прочувствовал Куман.

Беззащитная «Барселона»

Об обороне в целом стоит сказать отдельно. Потому что именно ее качество определило то, какие возможности имели обе команды, располагающие все-таки классными исполнителями первой линии. Вот вспомним, как Месси буквально в предыдущем матче напоминал себя в лучшие годы, уничтожая «Алавес». И посмотрим, что он сделал в игре с парижанами. Почти ничего. Дело, конечно, и в отрыве от партнеров. Но кто этот отрыв сделал? ПСЖ .

Не было фирменных связок Месси с Альбой, не было поддержки от Гризманна, который и в более простых матчах на пару с Дембеле куда-то выпадает. А организация обороны ПСЖ достойна упоминания в каждом голе ПСЖ . Курзава, начав первую голевую комбинацию, имел гектар пространства на левом фланге. А Мбаппе перед вратарской легко ушел от Ленгле.

Во втором голе Дест неправильно стоял при оформлении офсайда, а теперь уже Флоренци дали гектар места на правом фланге. И ладно, что Пике откинул мяч, неуклюже прерывая прострел. Но на этот отскок не среагировал тот же Дест, из-за спины которого выскочил Мбаппе, забивая мяч в пустые. Гол со штрафного – отдельная песня. Пике оказался в положении «не опекаю никого» во вратарской, а Ленгле почему-то оказался между Маркиньосом и Кином. Рванул в сторону первого – второй забил. Де Йонг стоял поодаль одиноко – будто не его война.

Четвертый гол – классическая контратака. И здесь уже всё грамотно сделали сами парижане. Дракслер хладнокровно тянул мяч до штрафной, дожидаясь, пока на него не дернется де Йонг, который также до последнего крыл Мбаппе. Только Френки дернулся, как Юлиан выкатил Килиану – и француз сделал хет-трик.

Но не будем забывать, что этому предшествовала фирменная перестановка от Кумана: свистать всех наверх. Вот хочется посчитать, сколько раз такая «детская» тактика реально работала у него? Он убрал Бускетса, Педри и Пике, бросив в бой Тринкана, Пьянича и Пуча. Словно от повышения концентрации игроков в атаке улучшится качество этой атаки. Нет, это не так работает. А вот тыл оголили и четвертый получили.

С другой стороны, Куман, видимо, тоже осознал, что его защита даже в таком номинальном варианте представляет собой легкий десерт для атаки во главе с Мбаппе. Так что де Йонг там в тылу или Пике – нет разницы. Ну, это опять же вопрос к тренеру, который не работает над взаимодействием в обороне. Правда, судя по легкости, с которой ПСЖ перекусывал зачатки каталонских атак, над игрой впереди у Кумана тоже работы не так много.

Цифры

Удары по воротам (в створ): 12 (4) – 16 (9)

Совершенно четкое и отражающее реальную картину, реальный баланс в игре, соотношение острых моментов и ударов. ПСЖ был опаснее, был острее и конкретнее в каждом своем действии у чужих ворот. Парижане чаще били, били точнее и эффективнее. Это всё, что нужно, по сути. Самым бьющим стал Мбаппе, конечно, на счету которого шесть ударов, три из которых стали голами. Шикарная статистика для игры на «Камп Ноу». У каталонцев чаще других бил Дембеле, но этому французу в отличие от Килиана ни точности, ни изящества, ни выдумки не хватало.

Владение мячом (точность передач): 52,7% (90%) – 47,3% (88%)