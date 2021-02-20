Рука-плечо, новая схема «Спартака» и чудеса судейства. «Динамо» — в четвертьфинале Кубка России

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вчера, 22:57

И снова скандал.

«Спартак» перешел с 3-4-1-2 на 4-2-2-2

Одной из главных интриг перед кубковым дерби была схема, по которой сыграет «Спартак». На зимних сборах Доменико Тедеско наигрывал расстановку с четырьмя защитниками, но сам заявлял, что расстановка с тройкой центрбеков остается основной. Похоже, в дотошном немце сыграла итальянская хитринка, и Тедеско намеренно вводил своего соотечественника и коллегу Сандро Шварца в заблуждение.

На самом деле, считать схему «Спартака» было невозможно даже по стартовому составу, увидев которые, многие подумали, что все будет по-старому, да и пресс-служба «Спартака» подчеркнула: «Айртон и Мозес на флангах». В действительности Айртон и Мозес сыграли не на флангах, а на одном фланге — левом. Бразилец занял место в обороне, а Мозес был крайним полузащитником.

На противоположной бровке аналогичную по смыслу связку образовали Маслов и Зобнин. В центре поля вышел новичок Хендрикс и Умяров (Крал пропускал игру из-за перегрузки опорно-двигательного аппарата), Жиго и Джикия в обороне, Ларссон и Понсе в атаке. Это не совсем 4-4-2, скорее 4-2-2-2, ведь Мозес и Зобнин не держали линию с Хендриксом и Умяровым.

«Динамо» удивилось и ответило контратаками

В дебюте матча преимущество «Спартака» было очевидным: команда Тедеско оказывала серьезное давление и быстро возвращала себе мяч после потерь. Локальная хитрость удалась: «Динамо» не сразу разобралось, как действовать против «красно-белых» и их новой схемы. Сандро Шварц выбрал расстановку 4-2-3-1 с Фоминым и Моро в опорной зоне, но даже они немного растерялись, когда «Спартак» стал высоко выходить в отбор и быстро переводить мячи на фланги. Преимущественно на левый, где хорошо двигались Мозес и Айртон.

В любом случае «Динамо» справилось с нажимом соперника и не позволило «Спартаку» конвертировать игровое преимущество в опасные моменты, тем временем тренерский штаб внес коррективы с учетом особенностей тактической модели Тедеско. Возможно, «Динамо» планировало больше играть с мячом, но Шварц понял, что такую игру можно выиграть на контратаках. «Бело-голубые» стали находить зоны для быстрых переходов на чужую половину, и выглядели эти выпады даже более опасно, чем позиционные атаки «Спартака». А потом хозяева заработали угловой, а вслед за ним еще один важный стандарт, который и предопределил сюжет матча.

Кирилл Левников и бригада VAR , объяснитесь

После углового у ворот «Спартака» VAR подал сигнал главному арбитру Кириллу Левникову, который отправился к монитору и после просмотра назначил пенальти в ворота «Спартака». Это даже не методическая, а техническая ошибка, если согласиться с тем, что глаз — оптический прибор. Если же говорить о современной судейской методологии, то рука в футболе начинается с уровня подмышки. Все, что выше — это плечо.

Фактически маркером служит короткий рукав футболки: если мяч попадает в него, это плечо. Видеоповторы и фотографии ключевого эпизода матча убеждают, что Виктор Мозес сыграл плечом: край короткого рукава на спартаковской футболке обозначен черной линией. Мяч явно попал выше. Но даже если вы готовы спорить о сантиметрах и миллиметрах, если у вас остаются сомнения, то есть еще один убедительный аргумент.

Это точно не однозначная, наглая и очевидная игра рукой, которую пропустил арбитр. Допустим, речь о пограничном эпизоде. Вспоминаем протокол VAR , который разрешает звать главного судью к монитору только в случае явной и очевидной ошибки. Укажи Левников на «точку» самостоятельно, без просмотра повтора — можно было бы натянуть сову на глобус, отметить движение руки Мозеса и увеличение площади тела.

Однако Левников оставил эпизод без оценки, но изменил свое мнение после вмешательства коллег из VAR -комнаты, которые могли порекомендовать просмотр только в том случае, если арбитр в поле допустил очевидную оплошность. Как минимум, видеоассистенты должны были сомневаться, а если есть сомнения — нет приглашению главного судьи к монитору. Поэтому здесь целая цепочка, приведшая к ошибке.

А эта ошибка впоследствии вылилась еще и в удаление Виктора Мозеса за вторую желтую карточку в концовке матча, ведь первую он получил за игру плечом в своей штрафной. Есть к Кириллу Левникову вопросы и трактовке ряда эпизодов в центре поля: рефери проявлял непоследовательность при определении допустимого уровня жесткости в отборе, а во втором тайме в двух похожих эпизодах по-разному оценил игру локтем в голову. Богатая тема для постанализа.

«Спартак» сыграл интереснее, но «Динамо» поймало попутное течение

У динамовцев ни одного удара в створ ворот с игры, а оба попадания в створ, случившие после стандартов — пенальти и штрафного, оказались голевыми. В первом тайме на две команды был только один точный удар — Фомина с одиннадцатиметрового, после перерыва «Спартак» прибавил в количестве и качестве моментов, были шансы у Понсе, Мозеса, Ларссона и вышедшего на замену Соболева. Реализация подвела, хотя команда Доменико Тедеско могла вернуться в игру при счете 0:1.

Во многом игру решил первый гол, забитый со спорного пенальти. Поведя в счете, динамовцы плыли к победа на волнах терпения и редких контратак, сыграли строго и жестко, чем приблизили себя к победе, но именно футбола в исполнении «Динамо» было очень мало. Молодой Тюкавин забил красивый гол, но здесь сработал стандарт и простая связка подача-удар, после более сложных розыгрышей «бело-голубые» ни разу не довели дело до опасного момента.

Зато в четвертьфинале Кубка России сыграет именно «Динамо», а не «Спартак», который предложил новую схему, перспективные связки и стремление играть первым номером. Где-то «красно-белым» не хватило четкости взаимодействий, где-то подводило качество газона, выступавшего против быстрой и техничной игры в пас. Доменико Тедеско усложнил игру своей команды по сравнению с 2020 годом, а Сандро Шварц наступил на горло собственной песне и бросил «Динамо» в объятия простоте, которая, хорошо это или плохо, регулярно приносит результаты в российском футболе.