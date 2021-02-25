У Акинфеева подозрение на COVID-19, Помазуна отозвали из аренды. Вирус повлияет на борьбу за ЛЧ

1614245729

сегодня, 12:35

Кто еще потеряет лидеров? У «армейцев» проблемы накануне дерби.

В ЦСКА коронавирус у ряда игроков?

Если бы только Акинфеев подхватил коронавирус, то юный Тороп вышел в основе против «Локомотива». Но у сменщика тоже подозрение на болезнь – голкиперы вместе тренируются, им проще передать друг другу вирус.

Также сообщают, что Дивеев вне игры, поэтому у Ганчаренко проблемы. Как знаем по отношению РФС и РПЛ к истории «Сочи» против «Ростова» — никто переносить матчи не будет. Так что ЦСКА сыграет против «Локомотива».

Но Карпин правильно возмущался – были клубы, где скрывали случаи заражений, результаты отдельных матчей уже искажены. Болезнь Акинфеева в ЦСКА посчитали достаточным поводом, чтобы отозвать Помазуна из аренды в «Урале».

Инсайдеры уже выдали версию – коронавирус в команду принес британский тренер Райланд Морганс. А если на сборах в Испании он встречался с соотечественниками, то вполне мог принести Акинфееву, Торопу и Дивееву именно новый британский заразный штамм вируса. Тогда это халатность клуба и риск для здоровья игроков « СКА -Хабаровск» и «Локомотива».

Помазун и «Урал» уже пострадали?

Илья на своей странице в инстаграме написал, что уже скучает по Екатеринбургу, хотя и сделал надпись на фото, где красуется оптимистичный прогноз: «Все будет хорошо! В крайнем случае – очень хорошо!» И это неправда, ведь Илья вернется в глубокий запас, когда Акинфеев поправится.

Случиться это может уже через несколько недель. ЦСКА наплевал сейчас на интересы Помазуна, не говоря об интересах «Урала», которому надо в последний день зимнего трансферного окна найти нового голкипера. Понятно, что формально имели право. Но лишь формально.

Помазун в «Урале» стал основным вратарем, провел 17 матчей. Для 24-летнего голкипера это самый удачный отрезок в карьере. У него по 3.1 сэйва за матч и 77.6% отраженных ударов – у Акинфеев 77.9%. ЦСКА вызвал в Москву голкипера, что был в хорошей форме осенью.

А «Урал» теряет основного вратаря, что оставил ветерана Годзюра на лавке. Ярослав, скорее всего, справится с задачами, но тренеры считали, что Помазун сильнее. Также Ганчаренко посчитал, что Тороп не готов, ведь пока о болезни 17-летнего вратаря не сообщили.

Дзюба, Крыховяк и Бакаев стали хуже?

Если посмотреть на игру Байрамяна, Еременко, Хаджикадунича и Норманна после перенесенной болезни, то напрашивается гипотеза, что вирус влияет на игру в футбол. Тот же Хорен набирал форму долго, да и Норманн не так хорош, как до болезни.

Еременко, что может играть стоя, хотя и оставался «сынком» Карпина и лидером «Ростова», первую часть сезона провел не так, как умеет. Яркий пример, когда вирус сильно ударил – Бакаев. Зелимхан умудрился собрать 5 ассистов, но пусть они не смущают.

Даже на сборах не вернул себе место в основе, а приезд Промеса и переход на новую схему отдаляет хавбека от места в стартовом составе «Спартака». Наконец, лидер «Локомотива» Крыховяк сам уточнил, что после болезни что-то изменилось.

Возможно, это психосоматика, но эмоциональное состояние тоже важно в футболе. Если футболист внушит себе, что коронавирус оттянул его назад, то переубедить его сложно. С другой стороны, у «Сочи» половина состава заболела – играют, словно ни в чем не бывало.

Роман Зобнин тоже не стал хуже после перенесенной болезни, как и Солтмурад Бакаев из «Рубина». На примере родных братьев убеждаемся, насколько индивидуальной является реакция организма на вирус. Предсказать ничего нельзя.

Для одних это две недели почти без симптомов, а другим приходится сложнее. В декабре сообщили, что 529 хоккеистов и сотрудников клубов КХЛ переболели коронавирусом. В РПЛ скрывают данные, ведь есть клубы, где 90% игроков уже переболели.

Почему в РПЛ не провели вакцинацию?

Ангела Меркель сообщила о третьей волне коронавируса в Германии. Появляются новые штаммы, и хотя мутация не в сторону осложнения самой болезни, но высокая заразность того же британского типа подтверждена. Поэтому матч того же «Ливерпуля» в ЛЧ сыграли в Будапеште, а Клоппа не пустили на похороны мамы.

Человечество свыклось, что вирус будет забирать жизни и рушить планы. И плохо, что фармацевтические гиганты не успевают обеспечить всех вакциной, но тут ведь дело еще и в рекламе. Когда рассказываешь людям годами о «вживлении чипов» – получаешь высокий процент отказников от вакцинации.

Будет гипертрофированное внимание к любым побочным эффектам. Например, Черчесов привился российской вакциной, а вот футболисты сборной не спешат, не доверяют, ждут доступ к зарубежным лекарствам. Акинфеев уже не в сборной, но в ЦСКА , как видите, не могут себе позволить массовую вакцинацию.

Мало сомнений, что самые богатые люди России давно привились немецкой или британской вакцинами. Только сделали это негласно, чтобы не злить народ. Но футболисты, как видите, не в касте избранных. Акинфееву, Торопу и Дивееву – здоровья, но их « ОРВИ » намекает, что веселье только начинается.

Футболисты могут заразиться повторно?

Увы, но вирус точно повлияет на результаты сезона, и это не аналог травм, ведь выкосить может половину состава. В силу профессии многие футболисты уже переболели – начиная с Роналду и заканчивая ребятами из вторых составов клубов РПЛ , но теоретически заболеть можно еще раз.

Вероятность менее 1%, влияет общее состояние иммунитета, антитела помогают, весь организм готов лучше. Но коварство в том, что в 70% случаях, согласно анализу повторных случаев заражения среди врачей и медсестер, у людей не было симптомов.

Только тесты показывали, что пациент заразен, а без них определить наличие повторного попадания в организм вируса было невозможно. Жаль, что на футбольные результаты влияет мировая пандемия, но иначе быть не могло – два с половиной миллиона жертв.

Надо с пониманием относиться к новому фактору, что влияет на результаты футбольных матчей. ЦСКА сыграет против «Локомотива» без вратаря и центрального защитника основы. И хорошо, если это последние пациенты накануне нового тура.