Акинфеев и Дивеев заразились коронавирусом и не сыграют с «Локомотивом»

Голкипер Игорь Акинфеев и защитник Игорь Дивеев не смогут помочь ЦСКА в матче 20-го тура РПЛ против «Локомотива».
По информации источника, оба игрока сдали положительные тесты на коронавирус. Сегодня ЦСКА должен официально объявить о том, что Акинфеев и Дивеев пропустят игру с «Локомотивом».
Отмечается, что ЦСКА вернет из аренды в «Урале» вратаря Илью Помазуна, так как подозрение на COVID есть и у второго вратаря «армейцев» Владислава Торопа.
Матч «Локомотив» – ЦСКА состоится 27 февраля, начало – в 19:00 мск.
В любом случае, рано армейцев хоронить, бывало и хуже.
Ждем интересной игры.
Всем здоровья.
В любом случае, рано армейцев хоронить, бывало и хуже.
Ждем интересной игры.
Всем здоровья.