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Акинфеев и Дивеев заразились коронавирусом и не сыграют с «Локомотивом»

25 февраля 2021, 08:53
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)2 : 0Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Голкипер Игорь Акинфеев и защитник Игорь Дивеев не смогут помочь ЦСКА в матче 20-го тура РПЛ против «Локомотива».

По информации источника, оба игрока сдали положительные тесты на коронавирус. Сегодня ЦСКА должен официально объявить о том, что Акинфеев и Дивеев пропустят игру с «Локомотивом».

Отмечается, что ЦСКА вернет из аренды в «Урале» вратаря Илью Помазуна, так как подозрение на COVID есть и у второго вратаря «армейцев» Владислава Торопа.

Матч «Локомотив» – ЦСКА состоится 27 февраля, начало – в 19:00 мск.

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Leha-ha50
Leha-ha50 ответ andrefino13 (раскрыть)
25 февраля в 15:31
Поздно исправляться, заканчивать пора.
andrefino13
andrefino13
25 февраля в 15:20, ред.
С Локо и Карпов может сыграть, так как Локомотив не самая быстрая команда.
andrefino13
andrefino13 ответ Leha-ha50 (раскрыть)
25 февраля в 15:18
Да привозил, но играл, потому что больше не кому было. Исправится.
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
25 февраля в 15:17
Это да, не то что раньше.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Leha-ha50 (раскрыть)
25 февраля в 14:54
Но по крайней мере выбор есть
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
25 февраля в 14:44
Васин - это всегда опасно. Больше него никто не привозил, хотя и играет редко.
andrefino13
andrefino13
25 февраля в 14:14, ред.
Васин сыграет хорошо, травма была давно, до неё в сборной России играл, ну а вратари в ЦСКА хоть и молодые, но толковые.
oFANATo
oFANATo
25 февраля в 12:39
По последней информации ЦСКА на своём официальном сайте выступил с заявлением касательно ситуации с голкипером Игорем Акинфеевым.

После кубкового матча со «СКА-Хабаровск» капитан ЦСКА Игорь Акинфеев почувствовал небольшое недомогание с признаками ОРВИ. Наш вратарь был изолирован от команды, находится под контролем врачей клуба, которые в данный момент проводят необходимые обследования.
oFANATo
oFANATo ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
25 февраля в 12:29
Вот, вот тем более Дивеев пропускал из за травмы на сборах тренировки.
Но все равно пожелаем ему здоровья и поскорее возвращаться на поле
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Leha-ha50 (раскрыть)
25 февраля в 12:22
Сейчас Васин прилично выглядит, да и карпов. А дивеев не особо играл в последних играх.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
25 февраля в 12:21
Почему в старину так говорили? В наше время это поговорка стала ещё актуальнее. Примеров масса
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
25 февраля в 12:09
Дивеев больше потеря, чем Акинфеев. Клуб в не еврокубков так что болелам думаю не стоит беспокоиться. Для чемпионата Гончаренко создал "подушку безопасности" в игровую модель команды. Игроки не даёт бить по своим воротам сопернику. Мобильны и в защите в том числе. Вполне боеспособный коллектив, чтобы решать большие задачи и без этих двух заражённых.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
25 февраля в 12:00
В старину говорили : От сумы и от тюрьмы никто не застрахован. В наше время то же можно сказать о ковиде. Всем здоровья.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответ 25процентный клоун (раскрыть)
25 февраля в 11:56
Не согласен, он лучший бомбардир в ЦСКА ( 9 голов и много ассистов)
makkie
makkie
25 февраля в 11:55
Двое ключевых игроков, один из них капитан - серьезная потеря для цска.
Игорькам здоровья!
oFANATo
oFANATo
25 февраля в 11:46
В контракте Помазуна с Уралом было прописано, что ЦСКА в любое трансферное окно может забрать своего футболиста.
Так что ничего страшного Игоря заменит Помазун, он в Урале играл прилично.
А Дивеева может заменить Карпов.
Заур-ЗВЕРЬ
Заур-ЗВЕРЬ
25 февраля в 11:30
вакцинировались, и не было этого, учителей и медиков силком вакцинировали(((
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
25 февраля в 11:23
Шарятся понимаешь ли, где попало. Профессионалы. Удивительно ещё, как не скрыли!
Весь "табун" на поголовную сдачу тестов и вакцинацию.
Великолепный
Великолепный
25 февраля в 11:22
Здоровья Акинфееву и Дивееву. Поправляйтесь.
berda2003
berda2003
25 февраля в 11:22
акинфей, как узнал, что он 47... сразу слёг...
наконец-то, хоть чужие, объективно оценили его "мастерство"..
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
25 февраля в 11:15
Не замечает партнеров, лупит издали по воробьям
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответ 25процентный клоун (раскрыть)
25 февраля в 10:58
Не наступайте второй раз на грабли. Вспомните свои "вирши" о Головине, совсем недавно.
Чем Вам Никола не угодил? Тем что часто забивает?))))
Трезвый повар
Трезвый повар
25 февраля в 10:40
У ЦСКА переизбыток сильных игроков в середине поля и в атаке, а в обороне выбывшего игрока и заменить то некем
Желаю двум Игорям успешного лечения и полного выздоровления
Константин Белых
Константин Белых
25 февраля в 10:40
Интересно их не прививают что ли? Своих же футболеров? В какие то Никарагуа да в прочие папуасии самолет за самолетом вакцина летает а тут свои еще заражаются. 56изм какой то.. Уж РПЛ то одной из первых привиться должна.. А то весь цирк по весне людям испортят.
cska59
cska59 ответ Serg_Diamond (раскрыть)
25 февраля в 10:39
Только бы руками в штрафной не размахивал .
cska59
cska59
25 февраля в 10:38
Жаль Локо от Райковича избавился,хороший был защитник.
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Serg_Diamond (раскрыть)
25 февраля в 10:17
Помазун сильнее но он не наигран с этой обороной и может разволноваться.
А если заиграть его в основе то он не подведет
Serg_Diamond
Serg_Diamond ответ cska59 (раскрыть)
25 февраля в 10:14, ред.
Васин против Локомотива - это нормально. Локо - возрастная не суперскоростная команда. Справится. Хотя еще не факт, что не Карпов будет играть. А может и оба.
Serg_Diamond
Serg_Diamond ответ 25процентный клоун (раскрыть)
25 февраля в 10:12
Так в чем тогда логика?))
cska59
cska59
25 февраля в 10:06
Опять Васин в защите,да когда же это закончится ?
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