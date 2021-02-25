Акинфеев и Дивеев заразились коронавирусом и не сыграют с «Локомотивом»

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25 февраля 2021, 08:53

Голкипер и защитник не смогут помочь ЦСКА в матче 20-го тура РПЛ против «Локомотива».

По информации источника, оба игрока сдали положительные тесты на коронавирус. Сегодня ЦСКА должен официально объявить о том, что Акинфеев и Дивеев пропустят игру с «Локомотивом».

Отмечается, что ЦСКА вернет из аренды в «Урале» вратаря , так как подозрение на COVID есть и у второго вратаря «армейцев» Владислава Торопа.