ЦСКА выступил с заявлением касательно ситуации с Акинфеевым

ЦСКА на своём официальном сайте выступил с заявлением касательно ситуации с голкипером Игорем Акинфеевым.
После кубкового матча со «СКА-Хабаровск» капитан ЦСКА Игорь Акинфеев почувствовал небольшое недомогание с признаками ОРВИ. Наш вратарь был изолирован от команды, находится под контролем врачей клуба, которые в данный момент проводят необходимые обследования.
Ранее появлялась информация, согласно которой Акинфеев, а также защитник Игорь Дивеев заразились коронавирусом и пропустят матч 20-го тура РПЛ с «Локомотивом», который состоится 27 февраля.
«Произошедшее в «Ростове – преступление против России и нашего народа. Возобновление РПЛ для нашей страны – глоток свежего воздуха, мы столько всего пережили за время этого вируса. «Ростову» нужно было быть трижды внимательными, всё было расписано – как, когда и сколько готовиться, как проходить тесты, куда ходить и куда нет. Почему весь мир уже начал нормально играть, а в «Ростове» шесть случаев заражения! Либо нормы не соблюдали, либо ребята в город поехали тусить! В раздевалку что, летучая мышь залетела и всех покусала?! Пусть расскажут, как так вышло."
Где сейчас этот мерзавец? Будет ли его заявление по заболевшим в ЦСКА? А всем заболевшим хочу пожелать скорого выздоровления.
«Произошедшее в «Ростове – преступление против России и нашего народа. Возобновление РПЛ для нашей страны – глоток свежего воздуха, мы столько всего пережили за время этого вируса. «Ростову» нужно было быть трижды внимательными, всё было расписано – как, когда и сколько готовиться, как проходить тесты, куда ходить и куда нет. Почему весь мир уже начал нормально играть, а в «Ростове» шесть случаев заражения! Либо нормы не соблюдали, либо ребята в город поехали тусить! В раздевалку что, летучая мышь залетела и всех покусала?! Пусть расскажут, как так вышло."
Где сейчас этот мерзавец? Будет ли его заявление по заболевшим в ЦСКА? А всем заболевшим хочу пожелать скорого выздоровления.
Может съел чего - нибудь из Хабаровска ?
Может съел чего - нибудь из Хабаровска ?
Здоровья Игорю
Здоровья Игорю
Всем здоровья.
Всем здоровья.