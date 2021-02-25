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ЦСКА выступил с заявлением касательно ситуации с Акинфеевым

25 февраля 2021, 12:13

ЦСКА на своём официальном сайте выступил с заявлением касательно ситуации с голкипером Игорем Акинфеевым.

После кубкового матча со «СКА-Хабаровск» капитан ЦСКА Игорь Акинфеев почувствовал небольшое недомогание с признаками ОРВИ. Наш вратарь был изолирован от команды, находится под контролем врачей клуба, которые в данный момент проводят необходимые обследования.

Ранее появлялась информация, согласно которой Акинфеев, а также защитник Игорь Дивеев заразились коронавирусом и пропустят матч 20-го тура РПЛ с «Локомотивом», который состоится 27 февраля.

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ЮГ РОССИИ
ЮГ РОССИИ
25 февраля в 20:15
Я думал кони не болеют вирусом.Скорейшего выздоровления!
oFANATo
oFANATo
25 февраля в 18:34
А по Дивееву тишина ничего не сказали..
альсато
альсато ответ Владимир Дыкин (раскрыть)
25 февраля в 16:56
Этот МЕРЗАВЕЦ, (до сих пор) определяет , что БЕЛОЕ, а что ЧЕРНО_СЕРО_БУРО_МАЛИНОВОЕ.....
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
25 февраля в 14:41
Тьфу,тьфу,тьфу,здоровья парням! С Локо будут проблемы. Не хотелось бы начинать с поражения!
andrefino13
andrefino13
25 февраля в 14:20
Не знаю как ОРВи, но гриппа сегодня нет, так врачи говорят.
VAN ARM
VAN ARM
25 февраля в 14:06
жаль. будем ждать подробности))
SHMEL
SHMEL
25 февраля в 13:55
Скорейшего выздоровления парням.
berda2003
berda2003
25 февраля в 13:49
ситуация такая, что на футболке должен быть номер 47...
Владимир Дыкин
Владимир Дыкин
25 февраля в 13:26
Ровно год назад перед началом весенней части первенства РПЛ Футбольный эксперт, член комитета по этике РФС Андрей Созин прокомментировал новость о шести заразившихся коронавирусом футболистах «Ростова» следующими словами:

«Произошедшее в «Ростове – преступление против России и нашего народа. Возобновление РПЛ для нашей страны – глоток свежего воздуха, мы столько всего пережили за время этого вируса. «Ростову» нужно было быть трижды внимательными, всё было расписано – как, когда и сколько готовиться, как проходить тесты, куда ходить и куда нет. Почему весь мир уже начал нормально играть, а в «Ростове» шесть случаев заражения! Либо нормы не соблюдали, либо ребята в город поехали тусить! В раздевалку что, летучая мышь залетела и всех покусала?! Пусть расскажут, как так вышло."
Где сейчас этот мерзавец? Будет ли его заявление по заболевшим в ЦСКА? А всем заболевшим хочу пожелать скорого выздоровления.
quinn-se
quinn-se
25 февраля в 13:11
Здоровья!
nikoladolgov
nikoladolgov
25 февраля в 13:10
Понос что ли ?
Может съел чего - нибудь из Хабаровска ?
ДСА
ДСА
25 февраля в 13:06
Тут Хабаровск теперь весь проверить надо, особено наадающих.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
25 февраля в 13:04
Заболел - пусть выздоравливает
Трезвый повар
Трезвый повар
25 февраля в 12:59
Желаю Акинфееву и Дивееву преодолеть эту болезнь без последствий. Несколько туров придётся пропустить
амурец
амурец
25 февраля в 12:53
с одной стороны конечно хорошо, что Игорь с Локо играть не будет, но всё таки желаю скорейшего выздоровления на данный момент лучшему вратарю РПЛ
Red blu
Red blu
25 февраля в 12:52
После отзыва Помазуна из Урала будут очень смешанные чувства если это просто ОРВИ
mihaluch
mihaluch
25 февраля в 12:50
Как в Черногории петарда прошла со скользом.
Ironigor
Ironigor
25 февраля в 12:46
ВСЕМ ЗДОРОВЬЯ !!!
Союзник противников
Союзник противников
25 февраля в 12:43
А про положительный тест-ни слова! Обязательно надо,чтобы об этом сообщал "наш источник в клубе"???
oFANATo
oFANATo
25 февраля в 12:38
Сейчас никто не застрахован от этой напасти
Здоровья Игорю
Leha-ha50
Leha-ha50
25 февраля в 12:35
Парням здоровья. Их понятное дело будет очень не хватать. Но вирус никого не щадит . Это уже не первое и , думаю, не последнее заражение. Армейцам терпения, нужно мобилизоваться и сыграть за себя и за того парня.
Всем здоровья.
beefs
beefs
25 февраля в 12:18
да, довольно сложная ситуация...
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