ЦСКА выступил с заявлением касательно ситуации с Акинфеевым

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25 февраля 2021, 12:13

ЦСКА на своём официальном сайте выступил с заявлением касательно ситуации с голкипером .

После кубкового матча со « СКА -Хабаровск» капитан ЦСКА Игорь Акинфеев почувствовал небольшое недомогание с признаками ОРВИ . Наш вратарь был изолирован от команды, находится под контролем врачей клуба, которые в данный момент проводят необходимые обследования.