Барриос сдал положительный тест на COVID-19

У полузащитника «Зенита» Вильмара Барриоса выявлен коронавирус, об этом сообщает пресс-служба петербургского клуба.
Футболист не сможет принять участие в матче 1/8 финала Кубка России против «Арсенала».
Вильмар Барриос, согласно медицинскому регламенту клуба, находится на вынужденном карантине после сдачи положительного теста на коронавирусную инфекцию в Дубае. Данное тестирование проходило в рамках тренировочных сборов, в настоящий момент полузащитник ждет результатов повторного анализа.
Жаль.
Жаль.