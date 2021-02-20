ГлавнаяНовости

Барриос сдал положительный тест на COVID-19

20 февраля 2021, 16:29
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)1 : 2Логотип футбольный клуб Арсенал (Тула)АрсеналМатч завершен

У полузащитника «Зенита» Вильмара Барриоса выявлен коронавирус, об этом сообщает пресс-служба петербургского клуба.

Футболист не сможет принять участие в матче 1/8 финала Кубка России против «Арсенала».

Вильмар Барриос, согласно медицинскому регламенту клуба, находится на вынужденном карантине после сдачи положительного теста на коронавирусную инфекцию в Дубае. Данное тестирование проходило в рамках тренировочных сборов, в настоящий момент полузащитник ждет результатов повторного анализа.

Все новости
Тимощук — о коронавирусе: «Много спал в первые дни»
05 марта Комментарии4
Романцев: «Чувствую себя хорошо»
03 марта Комментарии16
Внучка Романцева: «Диагноз „инфаркт“ стал неожиданностью для всех»
02 марта Комментарии10
Злая карма «Краснодара». Накануне матча со «Спартаком» «быки» остались без крайних защитников
02 мартаАлександр Чистяков в блоге Футбол - это больКомментарии8
СлухиОйонго выбыл на полгода из-за травмы. Он провёл всего 1 матч за «Краснодар»
01 марта Комментарии25
ОфициальноМ. Кержаков пропустит 4 недели
01 марта Комментарии10
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
25процентный клоун
25процентный клоун ответ 4wxvzqprpqa7 (комментарий удален) (раскрыть)
20 февраля в 17:37, ред.
От ковида не лечат, а выздоравливать дают время
25процентный клоун
25процентный клоун
20 февраля в 17:36
Жаль тех кто будет контактировать с питерцами
Futurista
Futurista ответ LOpp (раскрыть)
20 февраля в 17:10
Контактные...
Октябрь 1917
Октябрь 1917
20 февраля в 17:07
Он не последний
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ SHMEL (раскрыть)
20 февраля в 17:05
    КЭТиК
    КЭТиК
    20 февраля в 17:04
    Нечего шляться там где не надо.
    SHMEL
    SHMEL
    20 февраля в 16:45
    Информация для зенита не очень, так могут и по цепочке выявить полкоманды. Желаю Барриосу чтобы диагноз не подтвердился.
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV
    20 февраля в 16:37
    Повторный анализ, сделанный уже не в Дубае. а в лаборатории Газпромпотребнадзора покажет, что Бариос чист и никогда вообще не болел.
    LOpp
    LOpp
    20 февраля в 16:31
    Ну что, весь Зенит на карантин уходит?
    Жаль.
    1bear
    1bear
    20 февраля в 16:30
    где он умудрился подцепить это???
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100