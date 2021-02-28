«Байер» – «Фрайбург»: прогноз и ставки БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 23-го тура Бундеслиги «Байер» — «Фрайбург», который состоится 28 февраля 2021 года.
«Байер»
«Байер» продолжает терять очки в чемпионате, а вдобавок ко всему команда вылетела из Лиги Европы, уступив в двух матчах скромному швейцарскому «Янг Бойз» (3:4, 0:2). Коллектив сдал свои позиции и в чемпионате, в котором занимает шестое место, победив один раз в последних пяти матчах.
21 февраля команда сыграла вничью с «Аугсбургом» (1:1), а ранее на своем поле разошлась миром и с «Майнцом» (2:2)
«Фрайбург»
Команда занимает 10 место в Бундеслиге, и показывает переменные результаты. К сожалению, для поклонников этого клуба, вряд ли «Фрайбургу» удастся попасть в еврокубки, но закончить чемпионат уверенно команде по силам. Команда неуверенно играет в гостевых матчах, где пропускала мячи в восьми матчах из последних десяти, поэтому тренерскому штабу нужно будет подумать, как грамотно выставить линию защиты против острой атаки клуба из Леверкузена.
20 февраля «Фрайбург» уступил «Унион Берлину» (0:1), а 13 числа на выезде разошелся миром с «Вердером» (0:0).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Байер» — 1.909
- Ничья – 3.65
- Победит «Фрайбург» — 4.44
Статистика
- «Байер» выиграл всего в двух матчах из последних десяти во всех турнирах.
- «Фрайбург» выиграл два выездных матча из последних девяти в Бундеслиге.
- «Фрайбург» не может обыграть «Байер» семь игр подряд.
- В трех из пяти встреч команд был зафиксирован исход «обе забьют — нет».
Прогноз
Поставить на победу Байера» букмекерская компания Pinnacle предлагает с коэффициентом 1.909. Леверкузенцы должны настроиться на игру и взять такие важные три очка, в плане дальнейшей борьбы за Лигу Чемпионов, которая от них постепенно уходит.