«Барселона» — «Севилья»: прогноз и ставки БК Pinnacle

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сегодня, 18:15

Букмекерская контора Pinnacle открыла прием ставок на ответный матч полуфинала Кубка Испании «Барселона» — «Севилья», который пройдет 3 марта 2021 года.

«Севилья»

«Севилья» победила «Барселону» в первой игре со счетом 2:0, существенно повысив свои шансы на проход в финал Кубка Испании. Но 27 февраля «нервионцы» уступили на своем поле «сине-гранатовым» в матче чемпионата Испании.

Также подопечные Хулена Лопетеги провалили первый матч 1/8 финала Лиги Европы против «Боруссии», проиграв сопернику на своем поле со счетом 2:3. Отметим, что у «Севильи» четыре гостевых победы подряд с одним пропущенным голом.

«Барселона»

«Барселона» в этой игре будет вынуждена отыгрываться после поражения на поле соперника. К успеху команды Рональда Кумана располагает последняя игра против «Севильи», в которой каталонцы добились победы в гостях.

В трех последних домашних матчах «Барселона» смогла переиграть только «Эльче» (3:0). Каталонцы также разделили очки с «Кадисом» в матче Ла Лиги (1:1) и крупно уступили « ПСЖ » (1:4) в первой игре 1/8 финала Лиги Чемпионов.

Котировки БК Pinnacle

Победа «Барселоны» — 1.593

Ничья – 4.581

Победа «Севильи» — 5.96

Статистика

«Барселона» выиграла четыре из пяти прошлых матча на своем поле против «Севильи»

В четырех из пяти предыдущих встречах команд на поле «Барселоны» прошла ставка на ТБ (2,5)

(2,5) В четырех из пяти прошлых встречах на поле «Барселоны» команды обменивались забитыми голами

Прогноз

В этой игре «Барселона» должна с первых минут идти в атаку. Тремя днями ранее каталонцы добились нужного результата на поле «Севильи», поэтому шансы на то, что сценарий той встречи повториться на «Камп Ноу», весьма высоки. Предлагаем взять ставку на победу «Барселоны» по коэффициенту 1.593 в букмекерской конторе Pinnacle.