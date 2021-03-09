«Марсель» — «Ренн»: прогноз и ставки БК Pinnacle

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вчера, 17:41

Букмекер Pinnacle открыл прием ставок на матч 22-го тура Лиги 1 «Марсель» — «Ренн», который состоится 10 марта на стадионе «Велодром».

«Марсель»

«Марсель» находится в кризисе, который начался еще до отставки Андре-Виллаша Боаша, которого у руля команды сменил Хорхе Сампаоли. 7 марта южане сенсационно вылетели из кубка Франции, проиграв клубу «Кане Руссийон» (1:2).

В турнирной таблице Лиги 1 «Марсель» занимает восьмое место, не побеждая в трех турах кряду. После ничейных матчей с «Нантом» и «Лионом» (1:1) «провансальцы» уступили в гостях «Лиллю» (0:2), пропустив оба гола в концовке встречи.

«Ренн»

У «Ренна» дела обстоят еще хуже. «Красно-черные» проиграли уже пять матчей кряду, четыре из которых в Лиге 1. Помимо вылета из Кубка Франции от «Анже» (1:2) команда отметилась проигрышами «Лиону» (0:1), «Ницце» (1:2), «Сент-Этьену» (0:2) и «Монпелье» (1:2).

Существенный недобор очков откинул «Ренн» на десятую строчку рейтинга чемпионата. Борьба за выживание команде не угрожает, но и с амбициями на еврокубки она уже попрощалась.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Марсель» — 2.96

Ничья – 3.13

Победит «Ренн» — 2.80

Статистика

В 5 из 6 прошлых матчах «Марселя» прошла ставка на ТБ (2,5)

(2,5) «Марсель» не побеждал в 10 из 11 последних поединках Лиги 1

«Ренн» проиграл с разницей в один гол в трех прошлых матчах чемпионата

Прогноз

Разместить ставку на «обе забьют – да» букмекерская контора Pinnacle предлагает с коэффициентом 2.14. Этот исход не сыграл только в одном из пяти прошлых матчах «Марселя». Также отметим, что обмен голами фиксировался в четырех из пяти последних встречах «Марселя» и «Ренна».