Варианты для Роналду: вернуться в «Реал» или МЮ, остаться в «Юве», перейти в ПСЖ или уехать в США

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15 марта 2021, 21:50

Оба великих будущим летом будут на распутье.

Сегодня на «Соккер.ру» намечали маршрут будущих приключений Лионеля Месси. Но что ждет его классического противника Криштиану Роналду? Этим вопросом задаются в Италии, Испании, Англии, Франции и даже в Соединенных Штатах, поскольку после вылета из Лиги чемпионов спекуляции вокруг имени обладателя пяти «Золотых мячей» развернулись со страшной силой.

Напомню, «Ювентус», чьё финансовое положение ухудшилось из-за пандемии коронавируса и неудачных выступлений в Лиге чемпионов, готов уступить 36-летнего футболиста всего лишь за 29 миллионов евро. Учтите и экономию на зарплате — порядка 55 миллионов «брутто». Впрочем, вылет от «Порту» только обострил эти разговоры, которые тихонько велись с прошлого года: летом 2021 года Роналду будет на рынке по доступной цене.

После неудачи в Лиге чемпионов Роналду поспешил ответить критикам хет-триком в ворота «Кальяри» в Серии A, где португалец возглавляет бомбардирскую гонку. С годами Криштиану не утратил свой главный навык — забивать голы. Роналду хватит здоровья, чтобы играть на высоком уровне до 40 лет, сейчас в это уже не сложно поверить, кроме того, подписание Криштиану поможет его новому клубу заработать и подарит новые возможности в продвижении бренда во всех частях света. Куда же, куда перейдет КриРо?

«Реал Мадрид»

В 2018-м Роналду покинул «Сантьяго Бернабеу» в статусе лучшего бомбардира в истории «Королевского клуба» (450 голов в 439 матчах). Зидан был против ухода Роналду три года назад, в результате чего сам покинул тренерский мостик «Реала», а сейчас француз точно не прочь вернуть португальца в команду.

Для самого Криштиану «Мадрид» — приоритетный вариант, семья хочет жить в Испании, а Роналду считает, что с окрепшей молодежью «сливочных» сможет пойти на штурм Лиги чемпионов. Дело за Флорентино Пересом, который знает о желаниях Зидана и Роналду, но пока взял время на размышления.

Фактически никто не смог заменить Роналду в «Реале» за три года: Бэйл не потянул роль лидера, а пришедший в 2019 году Эден Азар постоянно борется с лишним весом и травмами. «Реал» мог бы извлечь выгоду из сотрудничества с Криштиану, но есть и обратная сторона: это еще один огромный контракт ветерана на шею клуба, в то время как Перес хочет подготовиться к приходу звезды нового поколения — Мбаппе или Холанда.

«Манчестер Юнайтед»

«Реал» Роналду оставил 3 года назад, а «Олд Траффорд» покинул 12 лет назад, чтобы перебраться в Мадрид и стать самым дорогим на тот момент футболистом на планете. МЮ предпринимал попытки вернуть Криштиану, но все они потерпели провал: португалец сначала выбирал новые контракты с «Реалом», а потом перешел в «Ювентус». Но сейчас складывается особая ситуация, когда конкуренции за Роналду может и не быть, если Перес брезгливо поведет носом.

«Юнайтед» летом будет искать центрального нападающего, и пусть Сульшер мечтает о Холанде, в борьбе за Эрлинга «красные дьяволы» точно не фавориты, так что подписание Роналду может оказаться очень крутой «заплаткой», а в плане борьбе за титулы молодой команде Сульшера пригодятся не только голы, но и чемпионский менталитет португальца.

Деньги на трансфер Криштиану у МЮ будут, а еще у этой сделки огромный коммерческий потенциал. Повзрослевшие фанаты «дьяволов», заставшие первое пришествие КриРо, сметут с витрины футболки с фамилией кумира. Возвращение Роналду на «Олд Траффорд» может состояться в рамках обмена на Поля Погба, чье будущее остается неопределенным, а между французом и «Юве» сохраняется взаимное притяжение.

ПСЖ

Когда появляется возможность подписать большую звезду, ПСЖ всегда готов. И возраст парижан не смущает: Буффона брали в 40 лет и делали его основным вратарем. Наверное, Леонардо держит в голове возможность подписать Роналду, но это точно не первый вариант. ПСЖ хочет удержать Неймара и Мбаппе, а параллельно гоняется за Месси, которого уже ждут с цветами и тортиком. Глупо получится, если вместо Лео заявится Криштиану. Можно помечтать об объедении обоих «GOATов» под одной парижской крышей, это стало бы чудесным завершением их противостояния, но слишком сказочная получается история. Если уж Роналду и Месси когда-нибудь и объединятся, то на старости лет в МЛС . Не раньше.

МЛС

Собственно, Роналду может махнуть через океан уже сейчас — его ничто не держит, кроме желания продолжать выступления на высочайшем уровне. Но если в Европе не будет выгодных предложений, а Дэвид Бекхэм и «Интер Майами» перейдут от планов к действиям — как знать. Не поставил бы на переход Криштиану в МЛС в этом году, но португалец уже упоминал вскользь о том, что переезд в США в конце карьеры — интересное решение. Майами и Лос-Анджелес привлекают не только и не столько футболом, сколько климатом и образом жизни.

«Ювентус»

У Роналду еще год контракта с «Ювентусом», так что на чемоданы садиться рано. Этим летом Криштиану покинет Турин только в том случае, если получит предложение, которое его полностью устроит, иначе может предпринять еще одну попытку штурма Лиги чемпионов в составе «Старой Синьоры». Впрочем, если Роналду поймет, что ему больше не рады в «Юве», вряд ли он задержится в клубе хоть на один лишний день.

Взвешивание вариантов продолжения карьеры