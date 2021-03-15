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«Манчестер Юнайтед» хочет выручить 60 млн фунтов с продажи четырёх игроков

сегодня, 20:17

«Манчестер Юнайтед» планирует расстаться с рядом футболистов в летнее трансферное окно.

Как сообщает источник со ссылкой на Metro, «красные дьяволы» хотят продать Хуана Мануэля Мату, Джесси Лингарда, Фила Джонса и Диогу Далота. С продажи этих игроков МЮ собирается выручить около 60 млн фунтов стерлингов.

Ранее стало известно, что руководство «Манчестер Юнайтед» обсудит с Оле-Гуннаром Сульшером будущее трёх ключевых игроков команды.

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Все комментарии
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 22:00
Лишь бы на пользу было команде
STVA 1
STVA 1 ответ Duda Gigolaev Osetin (раскрыть)
сегодня в 21:30
Лингард я вот не помню , когда контракт заканчивается... а то и за него больше десятки не дадут!
dzvinka
dzvinka
сегодня в 21:28
да ну, куда, только один Лингардинье за 80-т уйдет, и это еще без учета других топарей)))
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin ответ STVA 1 (раскрыть)
сегодня в 21:27
Ахах) И я о том же.
Лингард - 18-20 лямов. Джонс - от силы на 3-4 ляма тянет. Мата - 0. Далот - 10-12 лямов. Итог - половина от желаемой суммы.
izrafel
izrafel
сегодня в 20:40
Планы есть нужно реализовывать...
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 20:40
На Холанда надо будет еще минимум столько же.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 20:30
Это неликвид и он столько не стоит.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 20:29
30 июня 2021 г у Маты заканчивается контракт!как они его собираются продавать?
Ханханхан
Ханханхан ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
сегодня в 20:27
И 60лям добавит)))
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 20:24
Вполне себе нормальное желание
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 20:20
4 продадут,одного купят!
Брулин
Брулин
сегодня в 20:20
Хотеть конечно не вредно но получится ли это
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