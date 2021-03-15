«Манчестер Юнайтед» хочет выручить 60 млн фунтов с продажи четырёх игроков

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сегодня, 20:17

«Манчестер Юнайтед» планирует расстаться с рядом футболистов в летнее трансферное окно.

Как сообщает источник со ссылкой на Metro, «красные дьяволы» хотят продать , , и . С продажи этих игроков МЮ собирается выручить около 60 млн фунтов стерлингов.

Ранее стало известно, что руководство «Манчестер Юнайтед» обсудит с Оле-Гуннаром Сульшером будущее трёх ключевых игроков команды.