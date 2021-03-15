«Манчестер Юнайтед» хочет выручить 60 млн фунтов с продажи четырёх игроков

«Манчестер Юнайтед» планирует расстаться с рядом футболистов в летнее трансферное окно.
Как сообщает источник со ссылкой на Metro, «красные дьяволы» хотят продать Хуана Мануэля Мату, Джесси Лингарда, Фила Джонса и Диогу Далота. С продажи этих игроков МЮ собирается выручить около 60 млн фунтов стерлингов.
Ранее стало известно, что руководство «Манчестер Юнайтед» обсудит с Оле-Гуннаром Сульшером будущее трёх ключевых игроков команды.
Лингард - 18-20 лямов. Джонс - от силы на 3-4 ляма тянет. Мата - 0. Далот - 10-12 лямов. Итог - половина от желаемой суммы.
Лингард - 18-20 лямов. Джонс - от силы на 3-4 ляма тянет. Мата - 0. Далот - 10-12 лямов. Итог - половина от желаемой суммы.