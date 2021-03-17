«Шахтер» – «Рома»: прогноз и ставки БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Европы «Шахтер» — «Рома», который состоится 18 марта 2021 года.
«Шахтер»
Донецкая команда крупно проиграла и шансов зацепиться за выход в четвертьфинал Лиге Европы у украинцев откровенно мало. Подопечные Луиша Каштру снова побеждают в чемпионате и продолжают гонку с киевским «Динамо», проигрывая им четыре пункта в таблице. Однажды «Шахтер», уже побеждал «Рому» на своем поле со счетом (3:0), но это было в далеком 2011 году.
Четырнадцатого марта «Шахтер» разгромил «Десну» из Чернигова (4:0), а шестого числа минимально обыграл «Олимпик» (1:0), в матче, где было много спорных решений арбитра.
«Рома»
Команда Пауло Фонсеки провела отличный первый матч 1/8 Лиги Европы и имеет все шансы пройти дальше. Однако в чемпионате дела идут не так гладко и существуют определенные проблемы. В такой ситуации коллектив должен уметь переключаться на разные турниры и стараться демонстрировать качественный футбол.
14 марта «Рома» неожиданно для всех уступила скромной «Парме» (0:2), а шестого числа была минимальная победа над «Дженоа» (1:0).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Шахтер» — 2.81
- Ничья – 3.33
- Победит «Рома» — 2.66
Статистика
- Шахтер проиграл три матча из пяти последних во всех турнирах
- «Рома» смогла выиграть только четыре матча из десяти на выезде во всех турнирах
- За шесть встреч между коллективами не было зафиксировано ни одной ничьи
- «Шахтер» выиграл все три домашних матча против «Ромы» на своем поле
Прогноз
Поставить на победу «Шахтера» букмекерская компания Pinnacle предлагает с коэффициентом 2.81. Донецкая команда будет играть до конца и вероятнее всего одержит победу над итальянским клубом. Впрочем, скорее всего ее не хватит для достижения общего результата.