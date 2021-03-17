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«Шахтер» – «Рома»: прогноз и ставки БК Pinnacle

вчера, 16:31

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Европы «Шахтер» — «Рома», который состоится 18 марта 2021 года.

«Шахтер»

Донецкая команда крупно проиграла и шансов зацепиться за выход в четвертьфинал Лиге Европы у украинцев откровенно мало. Подопечные Луиша Каштру снова побеждают в чемпионате и продолжают гонку с киевским «Динамо», проигрывая им четыре пункта в таблице. Однажды «Шахтер», уже побеждал «Рому» на своем поле со счетом (3:0), но это было в далеком 2011 году.

Четырнадцатого марта «Шахтер» разгромил «Десну» из Чернигова (4:0), а шестого числа минимально обыграл «Олимпик» (1:0), в матче, где было много спорных решений арбитра.

«Рома»

Команда Пауло Фонсеки провела отличный первый матч 1/8 Лиги Европы и имеет все шансы пройти дальше. Однако в чемпионате дела идут не так гладко и существуют определенные проблемы. В такой ситуации коллектив должен уметь переключаться на разные турниры и стараться демонстрировать качественный футбол.

14 марта «Рома» неожиданно для всех уступила скромной «Парме» (0:2), а шестого числа была минимальная победа над «Дженоа» (1:0).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Шахтер» — 2.81
  • Ничья – 3.33
  • Победит «Рома» — 2.66

Статистика

  • Шахтер проиграл три матча из пяти последних во всех турнирах
  • «Рома» смогла выиграть только четыре матча из десяти на выезде во всех турнирах
  • За шесть встреч между коллективами не было зафиксировано ни одной ничьи
  • «Шахтер» выиграл все три домашних матча против «Ромы» на своем поле

Прогноз

Поставить на победу «Шахтера» букмекерская компания Pinnacle предлагает с коэффициентом 2.81. Донецкая команда будет играть до конца и вероятнее всего одержит победу над итальянским клубом. Впрочем, скорее всего ее не хватит для достижения общего результата.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
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Источник: Soccer.Ru
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ПлеймейкерЪ
ПлеймейкерЪ
вчера в 16:31
В предстоящем противостоянии между этими двумя командами главным претендентом на поражение является футбольный клуб «Шахтер»
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