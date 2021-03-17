«Шахтер» – «Рома»: прогноз и ставки БК Pinnacle

1615987887

вчера, 16:31

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Европы «Шахтер» — «Рома», который состоится 18 марта 2021 года.

«Шахтер»

Донецкая команда крупно проиграла и шансов зацепиться за выход в четвертьфинал Лиге Европы у украинцев откровенно мало. Подопечные Луиша Каштру снова побеждают в чемпионате и продолжают гонку с киевским «Динамо», проигрывая им четыре пункта в таблице. Однажды «Шахтер», уже побеждал «Рому» на своем поле со счетом (3:0), но это было в далеком 2011 году.

Четырнадцатого марта «Шахтер» разгромил «Десну» из Чернигова (4:0), а шестого числа минимально обыграл «Олимпик» (1:0), в матче, где было много спорных решений арбитра.

«Рома»

Команда Пауло Фонсеки провела отличный первый матч 1/8 Лиги Европы и имеет все шансы пройти дальше. Однако в чемпионате дела идут не так гладко и существуют определенные проблемы. В такой ситуации коллектив должен уметь переключаться на разные турниры и стараться демонстрировать качественный футбол.

14 марта «Рома» неожиданно для всех уступила скромной «Парме» (0:2), а шестого числа была минимальная победа над «Дженоа» (1:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Шахтер» — 2.81

Ничья – 3.33

Победит «Рома» — 2.66

Статистика

Шахтер проиграл три матча из пяти последних во всех турнирах

«Рома» смогла выиграть только четыре матча из десяти на выезде во всех турнирах

За шесть встреч между коллективами не было зафиксировано ни одной ничьи

«Шахтер» выиграл все три домашних матча против «Ромы» на своем поле

Прогноз

Поставить на победу «Шахтера» букмекерская компания Pinnacle предлагает с коэффициентом 2.81. Донецкая команда будет играть до конца и вероятнее всего одержит победу над итальянским клубом. Впрочем, скорее всего ее не хватит для достижения общего результата.