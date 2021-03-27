Болгария – Италия: прогноз и ставки БК Pinnacle

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вчера, 12:01

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч квалификации к чемпионату мира 2022 Болгария — Италия, который состоится 28 марта 2021 года.

Болгария

Болгарская команда не смогла порадовать своих болельщиков победой в первом туре квалификации на ЧМ -2022, и теперь борьба для коллектива значительно усложняется. Следующий поединок коллектив проведет против главного фаворита группы C – сборной Италии, которая набрала неплохую форму.

В первом матче квалификации, который прошел 25 марта, сборная Болгарии потерпела поражение от Швейцарии (1:3).

Италия

После того как итальянцы пропустили ЧМ 2018 в России, команда смогла перезагрузиться и принять в свои ряды новых футболистов. Сейчас сборная Италии является грозным соперником для любого коллектива и главным претендентом, чтобы отобраться на ЧМ -2022 из своей групы. Команда хорошо стартовала в этом отборе и намерена продлить свой успех.

В первом матче квалификации сборная Италии на своем поле 25 марта смогла победить Северную Ирландию (2:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит Болгария – 14.57

Ничья – 7

Победит Италия — 1.202

Статистика

Италия не проигрывает 23 матча подряд во всех турнирах

Болгария выиграла всего один поединок из десяти последних

Болгария не может пять матчей подряд обыграть Италию на своем поле

Италия не пропускает пять матчей подряд на выезде

Прогноз

Поставить на то, что обе команды отметятся голами, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.35. Любая серия без пропущенных мячей прерывается и вероятнее всего этот момент настанет в этом поединке. Вероятнее всего, Италия одержит победу, но не сможет сохранить свои ворота в неприкосновенности.