Болгария – Италия: прогноз и ставки БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч квалификации к чемпионату мира 2022 Болгария — Италия, который состоится 28 марта 2021 года.
Болгария
Болгарская команда не смогла порадовать своих болельщиков победой в первом туре квалификации на ЧМ-2022, и теперь борьба для коллектива значительно усложняется. Следующий поединок коллектив проведет против главного фаворита группы C – сборной Италии, которая набрала неплохую форму.
В первом матче квалификации, который прошел 25 марта, сборная Болгарии потерпела поражение от Швейцарии (1:3).
Италия
После того как итальянцы пропустили ЧМ 2018 в России, команда смогла перезагрузиться и принять в свои ряды новых футболистов. Сейчас сборная Италии является грозным соперником для любого коллектива и главным претендентом, чтобы отобраться на ЧМ-2022 из своей групы. Команда хорошо стартовала в этом отборе и намерена продлить свой успех.
В первом матче квалификации сборная Италии на своем поле 25 марта смогла победить Северную Ирландию (2:0).
Котировки БК Pinnacle
- Победит Болгария – 14.57
- Ничья – 7
- Победит Италия — 1.202
Статистика
- Италия не проигрывает 23 матча подряд во всех турнирах
- Болгария выиграла всего один поединок из десяти последних
- Болгария не может пять матчей подряд обыграть Италию на своем поле
- Италия не пропускает пять матчей подряд на выезде
Прогноз
Поставить на то, что обе команды отметятся голами, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.35. Любая серия без пропущенных мячей прерывается и вероятнее всего этот момент настанет в этом поединке. Вероятнее всего, Италия одержит победу, но не сможет сохранить свои ворота в неприкосновенности.