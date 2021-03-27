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Болгария – Италия: прогноз и ставки БК Pinnacle

вчера, 12:01

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч квалификации к чемпионату мира 2022 Болгария — Италия, который состоится 28 марта 2021 года.

Болгария

Болгарская команда не смогла порадовать своих болельщиков победой в первом туре квалификации на ЧМ-2022, и теперь борьба для коллектива значительно усложняется. Следующий поединок коллектив проведет против главного фаворита группы C – сборной Италии, которая набрала неплохую форму.

В первом матче квалификации, который прошел 25 марта, сборная Болгарии потерпела поражение от Швейцарии (1:3).

Италия

После того как итальянцы пропустили ЧМ 2018 в России, команда смогла перезагрузиться и принять в свои ряды новых футболистов. Сейчас сборная Италии является грозным соперником для любого коллектива и главным претендентом, чтобы отобраться на ЧМ-2022 из своей групы. Команда хорошо стартовала в этом отборе и намерена продлить свой успех.

В первом матче квалификации сборная Италии на своем поле 25 марта смогла победить Северную Ирландию (2:0).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит Болгария – 14.57
  • Ничья – 7
  • Победит Италия — 1.202

Статистика

  • Италия не проигрывает 23 матча подряд во всех турнирах
  • Болгария выиграла всего один поединок из десяти последних
  • Болгария не может пять матчей подряд обыграть Италию на своем поле
  • Италия не пропускает пять матчей подряд на выезде

Прогноз

Поставить на то, что обе команды отметятся голами, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.35. Любая серия без пропущенных мячей прерывается и вероятнее всего этот момент настанет в этом поединке. Вероятнее всего, Италия одержит победу, но не сможет сохранить свои ворота в неприкосновенности.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
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Источник: Soccer.Ru
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Все комментарии
shlomo
shlomo
вчера в 14:20
Ну если Болгары упрутся, то для Италии это будет очень тяжелый матч
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