Австрия – Дания: прогноз и ставки БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч квалификации к чемпионату мира 2022 Австрия — Дания, который состоится 31 марта 2021 года.
Австрия
Сборная Австрии неплохо начала отбор на ЧМ-2022, который пройдет в Катаре. Команда набрала четыре очка из шести возможных и занимает сейчас второе место в группе. В команде есть несколько игроков, выступающих в серьезных европейских клубах, и команда рассматривается как один из фаворитов своей группы.
В первом матче квалификации, который прошел 25 марта, Австрия сыграла с Шотландией (2:2), а 28 числа обыграла команду Фарерских Островов (3:1).
Дания
Дания после первых двух туров квалификации стала единоличным лидером группы, имея на данный момент максимальное количество очков. Коллектив находится в хорошем расположении и готов продлить свой успех, обыграв прямого конкурента. В случае победы им удастся оторваться на приличное расстояние от соперников по группе.
25 марта сборная Дании выиграла на выезде у Израиля (2:0), а 28 числа устроила настоящий разгром для сборной Молдовы на своем поле (8:0).
Котировки БК Pinnacle
- Победит Австрия – 3.06
- Ничья – 3.31
- Победит Дания – 2.47
Статистика
- Австрия проиграла всего один матч из десяти последних
- Дания выиграла семь из последних восьми матчей во всех турнирах
- Дания выиграла три из четырех последних встреч против Австрии
- Семь последних домашних матчей Австрии закончились исходом «обе забьют»
Прогноз
Поставить на победу Дании, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.47. Гости находятся в отличной форме и смогут начать игру первым номером. Предполагаем, что матч будет примерно равным, но Дания сможет лучше реализовать свои моменты у ворот соперника.