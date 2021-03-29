Австрия – Дания: прогноз и ставки БК Pinnacle

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вчера, 15:25

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч квалификации к чемпионату мира 2022 Австрия — Дания, который состоится 31 марта 2021 года.

Австрия

Сборная Австрии неплохо начала отбор на ЧМ -2022, который пройдет в Катаре. Команда набрала четыре очка из шести возможных и занимает сейчас второе место в группе. В команде есть несколько игроков, выступающих в серьезных европейских клубах, и команда рассматривается как один из фаворитов своей группы.

В первом матче квалификации, который прошел 25 марта, Австрия сыграла с Шотландией (2:2), а 28 числа обыграла команду Фарерских Островов (3:1).

Дания

Дания после первых двух туров квалификации стала единоличным лидером группы, имея на данный момент максимальное количество очков. Коллектив находится в хорошем расположении и готов продлить свой успех, обыграв прямого конкурента. В случае победы им удастся оторваться на приличное расстояние от соперников по группе.

25 марта сборная Дании выиграла на выезде у Израиля (2:0), а 28 числа устроила настоящий разгром для сборной Молдовы на своем поле (8:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит Австрия – 3.06

Ничья – 3.31

Победит Дания – 2.47

Статистика

Австрия проиграла всего один матч из десяти последних

Дания выиграла семь из последних восьми матчей во всех турнирах

Дания выиграла три из четырех последних встреч против Австрии

Семь последних домашних матчей Австрии закончились исходом «обе забьют»

Прогноз

Поставить на победу Дании, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.47. Гости находятся в отличной форме и смогут начать игру первым номером. Предполагаем, что матч будет примерно равным, но Дания сможет лучше реализовать свои моменты у ворот соперника.