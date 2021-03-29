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Австрия – Дания: прогноз и ставки БК Pinnacle

вчера, 15:25

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч квалификации к чемпионату мира 2022 Австрия — Дания, который состоится 31 марта 2021 года.

Австрия

Сборная Австрии неплохо начала отбор на ЧМ-2022, который пройдет в Катаре. Команда набрала четыре очка из шести возможных и занимает сейчас второе место в группе. В команде есть несколько игроков, выступающих в серьезных европейских клубах, и команда рассматривается как один из фаворитов своей группы.

В первом матче квалификации, который прошел 25 марта, Австрия сыграла с Шотландией (2:2), а 28 числа обыграла команду Фарерских Островов (3:1).

Дания

Дания после первых двух туров квалификации стала единоличным лидером группы, имея на данный момент максимальное количество очков. Коллектив находится в хорошем расположении и готов продлить свой успех, обыграв прямого конкурента. В случае победы им удастся оторваться на приличное расстояние от соперников по группе.

25 марта сборная Дании выиграла на выезде у Израиля (2:0), а 28 числа устроила настоящий разгром для сборной Молдовы на своем поле (8:0).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит Австрия – 3.06
  • Ничья – 3.31
  • Победит Дания – 2.47

Статистика

  • Австрия проиграла всего один матч из десяти последних
  • Дания выиграла семь из последних восьми матчей во всех турнирах
  • Дания выиграла три из четырех последних встреч против Австрии
  • Семь последних домашних матчей Австрии закончились исходом «обе забьют»

Прогноз

Поставить на победу Дании, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.47. Гости находятся в отличной форме и смогут начать игру первым номером. Предполагаем, что матч будет примерно равным, но Дания сможет лучше реализовать свои моменты у ворот соперника.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
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Источник: Soccer.Ru
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Все комментарии
David Young
David Young
вчера в 16:09
Скорее победа Дании или ничья. Но и победа Австрии возможна, тем не менее здесь, скорее всего, Дания не проиграет.
STVA 1
STVA 1
вчера в 15:52
Гости не проиграют
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