«Лидс» — «Шеффилд Юнайтед»: прогноз и ставки БК Pinnacle

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вчера, 11:10

Букмекер Pinnacle открыл линию на матч 30-го тура АПЛ «Лидс» — «Шеффилд Юнайтед», который пройдет 3 апреля 2021 года.

«Лидс»

«Лидс» базируется на 11 месте турнирной таблицы чемпионата Англии, набрав 39 очков. Команда в текущем сезоне одержала 12 побед и потерпела 14 поражений, трижды сыграв вничью. По итогам пяти прошлых туров АПЛ «белые» занесли себе в актив победы над «Саутгемптоном» (3:0) и «Фулхэмом» (2:1), а также разделили очки в домашней игре с «Челси» (0:0).

В этой серии «Лидс» потерпел поражения без забитых голов от «Астон Виллы» (0:1) и «Вест Хэма» (0:2).

«Шеффилд Юнайтед»

«Шеффилд Юнайтед» замыкает турнирную таблицу АПЛ , занимая 20-е место. У «клинков» четыре победы и две ничьи, при 23 поражениях в чемпионате. Последнюю викторию команда оформила 3 марта, когда дома была переиграна «Астон Вилла» (1:0).

После этой встречи последовали поражения от «Саутгемптона» (0:2) и «Лестера» (0:5). В 14 гостевых матчах лиги «Шеффилд Юнайтед» забил только шесть мячей, пропустив 28 голов.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Лидс» — 1.549

Ничья – 4.520

Победит «Шеффилд Юнайтед» — 6.320

Статистика

«Шеффилд Юнайтед» проиграл 14 из 16 последних матчей в АПЛ

«Шеффилд Юнайтед» не забивал голы в 6 из 7 прошлых выездных поединках

В 14 домашних матчах АПЛ «Лидс» забил 19 голов, пропустив 17 мячей

Прогноз