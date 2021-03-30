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«Лидс» — «Шеффилд Юнайтед»: прогноз и ставки БК Pinnacle

вчера, 11:10

Букмекер Pinnacle открыл линию на матч 30-го тура АПЛ «Лидс» — «Шеффилд Юнайтед», который пройдет 3 апреля 2021 года.

«Лидс»

«Лидс» базируется на 11 месте турнирной таблицы чемпионата Англии, набрав 39 очков. Команда в текущем сезоне одержала 12 побед и потерпела 14 поражений, трижды сыграв вничью. По итогам пяти прошлых туров АПЛ «белые» занесли себе в актив победы над «Саутгемптоном» (3:0) и «Фулхэмом» (2:1), а также разделили очки в домашней игре с «Челси» (0:0).

В этой серии «Лидс» потерпел поражения без забитых голов от «Астон Виллы» (0:1) и «Вест Хэма» (0:2).

«Шеффилд Юнайтед»

«Шеффилд Юнайтед» замыкает турнирную таблицу АПЛ, занимая 20-е место. У «клинков» четыре победы и две ничьи, при 23 поражениях в чемпионате. Последнюю викторию команда оформила 3 марта, когда дома была переиграна «Астон Вилла» (1:0).

После этой встречи последовали поражения от «Саутгемптона» (0:2) и «Лестера» (0:5). В 14 гостевых матчах лиги «Шеффилд Юнайтед» забил только шесть мячей, пропустив 28 голов.

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Лидс» — 1.549
  • Ничья – 4.520
  • Победит «Шеффилд Юнайтед» — 6.320

Статистика

  • «Шеффилд Юнайтед» проиграл 14 из 16 последних матчей в АПЛ
  • «Шеффилд Юнайтед» не забивал голы в 6 из 7 прошлых выездных поединках
  • В 14 домашних матчах АПЛ «Лидс» забил 19 голов, пропустив 17 мячей

Прогноз

Рекомендуем рассмотреть ставку на победу «Лидса» с коэффициентом 1.549 в букмекерской конторе Pinnacle. «Шеффилд Юнайтед» очень мало забивает в гостевых матчах, а «Лидс» в двух прошлых поединках АПЛ пропустил только один гол.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
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Источник: Soccer.Ru
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asraeil
asraeil
вчера в 11:31
Хозяева выиграют
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