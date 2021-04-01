Макси Лопес пошутил над своей девушкой, игроки ПСЖ — над Эррерой. Лучшее из Сети

Самое интересное из соцсетей футбольного мира — в обзоре «Соккер.ру».
Бывший форвард «Москвы» Макси Лопес показал фокус своей девушке.
Полузащитник «Ювентуса» Артур Мело посетил зоопарк.
Легенда немецкого футбола Филипп Лам тоже решил посмотреть на диких животных.
Экс-игрок МЮ Патрис Эвра выбирает более экстремальный вид отдыха.
Нападающий «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг удивил партнеров своим внешним видом.
Вот так издеваются над Андером Эррерой в ПСЖ.
Публикация от Oh My Goal — Football • Soccer (@ohmygoal)
Как вам такой гол?
Полузащитник МЮ Неманья Матич повесил над местом, где переодевается его одноклубник Бруно Фернандеш, скриншот с моментом, когда португальцам отменили чистый гол. Впрочем, Бруну вряд ли будет смешно.
А вот такой гол был забит в женском чемпионате Мексики!
У женской команды «Арсенала» отличный голкипер!
Публикация от 433Skills (@433skills)
Оказывается, что в футбол можно играть даже под водой!
Полузащитник Томас Дилейни забил шикарный гол на тренировке сборной Дании.
Милота дня:
Бывший наставник «Уфы» Вадим Евсеев со своим питомцем.
Форвард «Ман Сити» Серхио Агуэро покинет клуб грядущим летом. Прощай, легенда!
Девушка дня:
Жена голкипера «Барселоны» Марка-Андре Тер Штегена.
Футболисты Педри и Педро Порро спели песни в качестве обряда посвящения в сборную Испании.
Эти ребята техничнее большинства игроков РПЛ.
Реакция защитника «Гётзепе» Алпаслана Озтюрка на вызов в сборную Турции.
Смотрите под ноги!
Но не стоит сильно переживать из-за пустяков.
Цените время, оно действительно с возрастом летит всё быстрее и быстрее...