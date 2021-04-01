Макси Лопес пошутил над своей девушкой, игроки ПСЖ — над Эррерой. Лучшее из Сети

1617254560

вчера, 08:22

Популярные футболисты, относящиеся к этой записи

Самое интересное из соцсетей футбольного мира — в обзоре «Соккер.ру».

Бывший форвард «Москвы» показал фокус своей девушке.

Полузащитник «Ювентуса» Артур Мело посетил зоопарк.

Легенда немецкого футбола тоже решил посмотреть на диких животных.

Экс-игрок МЮ выбирает более экстремальный вид отдыха.

Нападающий «Арсенала» удивил партнеров своим внешним видом.

Вот так издеваются над в ПСЖ .

Публикация от Oh My Goal — Football • Soccer (@ohmygoal)

Как вам такой гол?

Полузащитник МЮ Неманья Матич повесил над местом, где переодевается его одноклубник Бруно Фернандеш, скриншот с моментом, когда португальцам отменили чистый гол. Впрочем, Бруну вряд ли будет смешно.

А вот такой гол был забит в женском чемпионате Мексики!

У женской команды «Арсенала» отличный голкипер!

Публикация от 433Skills (@433skills)

Оказывается, что в футбол можно играть даже под водой!

Полузащитник забил шикарный гол на тренировке сборной Дании.

Милота дня:

Бывший наставник «Уфы» со своим питомцем.

Форвард «Ман Сити» покинет клуб грядущим летом. Прощай, легенда!

Девушка дня:

Жена голкипера «Барселоны» Марка-Андре Тер Штегена.

Футболисты Педри и спели песни в качестве обряда посвящения в сборную Испании.

Эти ребята техничнее большинства игроков РПЛ .

Реакция защитника «Гётзепе» на вызов в сборную Турции.

Смотрите под ноги!

Но не стоит сильно переживать из-за пустяков.

Цените время, оно действительно с возрастом летит всё быстрее и быстрее...