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«Зенит» поддержал международную акцию Всемирного фонда дикой природы

28 марта 2021, 09:25

Вчера с 20:30 до 21:30 архитектурная подсветка «Газпром Арены» была полностью отключена.

«Час Земли» – самая массовая экологическая акция на планете. Каждую последнюю субботу марта миллионы людей по всему миру выключают свет в своих квартирах, чтобы привлечь внимание к необходимости ответственного отношения к природе и ресурсам Земли.

Недавно клубы АПЛ убрали животных с эмблем во Всемирный день дикой природы.

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ermak6848
ermak6848
28 марта в 10:22
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    28 марта в 10:12, ред.
    Эх, а если бы отключили на часик контракт Малкома... а если бы его контракт вообще пустили на защиту планеты..
    А можно и на часик было газ отключить в тысячах деревень и сел, в которые не выгодно вести газ и в которые так и не проведут его))
    asraeil
    asraeil
    28 марта в 09:50
    Ну наверное так сказали сделать...:)))))
    STVA 1
    STVA 1
    28 марта в 09:33
    Ну и хорошо
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