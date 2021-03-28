«Зенит» поддержал международную акцию Всемирного фонда дикой природы

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28 марта 2021, 09:25

Вчера с 20:30 до 21:30 архитектурная подсветка «Газпром Арены» была полностью отключена.

«Час Земли» – самая массовая экологическая акция на планете. Каждую последнюю субботу марта миллионы людей по всему миру выключают свет в своих квартирах, чтобы привлечь внимание к необходимости ответственного отношения к природе и ресурсам Земли.