«Зенит» поддержал международную акцию Всемирного фонда дикой природы

Вчера с 20:30 до 21:30 архитектурная подсветка «Газпром Арены» была полностью отключена.
«Час Земли» – самая массовая экологическая акция на планете. Каждую последнюю субботу марта миллионы людей по всему миру выключают свет в своих квартирах, чтобы привлечь внимание к необходимости ответственного отношения к природе и ресурсам Земли.
«Газпром Арена» погасила огни в «Час Земли» 💡— ФК «Зенит» (@zenit_spb) March 27, 2021
Рассказываем об акции: https://t.co/e5bQe37YYZ pic.twitter.com/wv0gyz5bzI
Недавно клубы АПЛ убрали животных с эмблем во Всемирный день дикой природы.
Молодцы!!!
Молодцы!!!
А можно и на часик было газ отключить в тысячах деревень и сел, в которые не выгодно вести газ и в которые так и не проведут его))
А можно и на часик было газ отключить в тысячах деревень и сел, в которые не выгодно вести газ и в которые так и не проведут его))