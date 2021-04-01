«Беневенто» — «Парма»: прогноз и ставки БК Pinnacle

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вчера, 08:50

Вашему вниманию обзор ставок БК Pinnacle и прогноз для матча 29-го тура Серии A «Беневенто» — «Парма», который состоится 3 апреля 2021 года.

«Беневенто»

«Беневенто», набрав 29 очков по итогам 28 сыгранных туров чемпионата, занимает 16-е место в турнирной таблице. В активе этой команды семь побед и восемь ничейных поединков, при 13-и поражениях в лиге.

В прошлом туре Серии A «Беневенто» сенсационно победил в гостях «Ювентус» (1:0). Эта виктория стала для команды первой за 11 туров (пять ничьих и шесть поражений). В домашних играх хозяева не побеждают на протяжении семи встреч, а в двух прошлых матчах на своем поле клуб крупно уступил «Вероне» (0:3) и «Фиорентине» (1:4).

«Парма»

«Парма» базируется на 19 месте рейтинге чемпионата Италии, находясь в зоне вылета. У «крестоносцев» 19 очков в активе, а отставание от безопасного 17-го места составляет четыре зачетных пункта.

Последний локальный успех «Пармы» связан с домашней победой над «Ромой» (2:0), после которого, последовала 15-е поражение в сезоне, которое случилось в домашней игре против «Дженоа» (1:2). В 13 гостевых матчах Серии A команда оформила только одну викторию (пять ничьих и семь поражений).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Беневенто» — 2.660

Ничья – 3.440

Победит «Парма» — 2.810

Статистика

В 17 из 19 прошлых гостевых матчах «Пармы» сыграла ставка на ТБ (2,5)

(2,5) «Парма» не побеждала в 18 из 19 прошлых поединках чемпионата

«Беневенто» не выигрывал в семи предыдущих играх на своем поле

«Парма» пропускала минимум два гола в 9 из 10 последних турах

Прогноз

Обе команды нуждаются в набранных очках, поэтому от них стоит ожидать результативных действий в атаке. Ставку на тотал больше (2,5) мячей букмекерская контора Pinnacle предлагает сыграть по коэффициенту 1.990.