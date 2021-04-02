«Саутгемптон» — «Бернли»: прогноз и ставки БК Pinnacle

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вчера, 08:35

«Саутгемптон»

«Саутгемптон» занимает 14-е место в турнирной таблице, набрав 33 очка. Таких результатов «святые» добились благодаря девяти победам и шести ничейным матчам, Еще в 14 поединках команда потерпела поражения, семь из которых, на своем поле.

В 29 матчах АПЛ «Саутгемптон» забил 29 мячей, восемь из которых, себе в актив занес форвард Дэнни Ингс, который не сыграет в предстоящем матче. В прошлом туре АПЛ команда уступила на своем поле «Брайтону» (1:2).

«Бернли»

На счету «Бернли» тоже 33 очка и пятнадцатая позиция в турнирной таблице Премьер-лиги. Команда взяла восемь побед и девять ничьих в чемпионате, проиграв 12 встреч. В трех прошлых турах АПЛ «бордовые» не проигрывали, набрав пять очков – победа над «Эвертоном» (2:1) и ничейные встречи с «Арсеналом» и «Лестером» (1:1).

По итогам 29 сыгранных туров «Бернли» забил 22 гола. Лучший бомбардир команды Крис Вуд забил шесть мячей в этих поединках. Еще три гола в активе Эшли Барнса, который травмирован.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Саутгемптон» — 2.150

Ничья – 3.400

Победит «Бернли» — 3.790

Статистика

«Саутгемптон» проиграл 10 из 12 прошлых матча в чемпионате Англии

В 3 предыдущих гостевых матчах «Бернли» в АПЛ прошла ставка на ТБ (2,5)

прошла ставка на (2,5) «Бернли» не проигрывал в 3 прошлых гостевых играх на поле «Саутгемптона»

Прогноз

Сыграть ставку с условием, что в этом матче забьют обе команды, букмекерская контора Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.971. Этот исход сыграл в 4 из 5 прошлых домашних матчах «Саутгемптона», а «Бернли» отличался забитыми голами в 3 из 5 предыдущих выездных играх.