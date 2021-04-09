«Бавария» — «Унион»: прогноз и ставки БК Pinnacle

Букмекерская контора Pinnacle открыла линию на матч 28-го тура Бундеслиги «Бавария» — «Унион», который пройдет 10 апреля 2021 года.
«Бавария»
«Бавария», набравшая 64 очка, лидирует в турнирной таблице чемпионата Германии, опережая «Лейпциг» на семь баллов. В прошлом туре чемпионата клуб из Мюнхена обыграл прямого конкурента в гостях (1:0) и укрепил свои позиции.
В Бундеслиге команда Ханса-Диттера Флика выиграла пять матчей подряд, а в Лиге Чемпионов 7 апреля «Бавария» уступила ПСЖ на свеом поле (2:3).
«Унион»
«Унион» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата, набрав 39 очков. В текущем сезоне клуб из Берлина одержал девять побед, 12 раз сыграл вничью и потерпел шесть поражений.
В прошлом туре чемпионата «железные» разделили очки в дерби с «Гертой» (1:1), а перед этим проиграли в гостях «Айнтрахту» (2:5) и победили дома «Кельн» (2:1). В 13 гостевых играх сезона «Унион» одержал четыре победы.
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Бавария» — 1.526
- Ничья – 4.600
- Победит «Унион» — 6.520
Статистика
- «Бавария» забивала минимум 4 гола в 3 последних домашних матчах чемпионата
- «Бавария» не проигрывала в 35 из 38 предыдущих поединках Бундеслиги
- Ставка на ТБ(2,5) сыграла в 9 последних домашних матчах «Баварии»
Прогноз
Сыграть ставку на «обе забьют» букмекерская контора Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.68. В составе «Баварии» предстоящий матч пропустит ряд ключевых игроков, а «Унион» забивал и пропускал голы в трех турах кряду.