У 14 клубов РПЛ нет побед над «Зенитом» в лиге. «Сочи» и ещё семь команд проиграли чемпионам все матчи

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вчера, 19:17

Узнайте имена удобных соперников ЦСКА , «Спартака» или «Динамо» в чемпионате.

В категорию «самые удобные» записываем тех, кто проиграл все матчи названному сопернику. В просто «удобные» – каждого, с кем набрали больше 75% побед, но без учета первой группы, где показатель набранных пунктов максимальный.

8 место. «Рубин» — 1 самый удобный, 0 удобных соперников

Проиграли «драконам» все матчи: «Тосно» (2)

Столичные и самые богатые клубы судят не так, как провинциалов. Да, «Рубин» был чемпионом дважды подряд, но это короткая для истории вспышка. Пиетета перед ними нет ни у арбитров, ни у соперников. Лишь «Тосно» уступил «Рубину» в 100% случаев, но это один сезон. За всю историю только откровенные аутсайдеры – « СКА -Хабаровск», «Енисей» и «Сибирь», не обыгрывали казанцев ни разу. Но у всех комбинация поражения и ничьей. Даже у вроде бы удобной «Томи» 11 неудач с «Рубином», но рядом 3 мировых и 4 победы.

7 место. «Ростов» — 1 самый удобный, 1 удобный соперник

Проиграли «желто-синим» все матчи: «Лада» (2)

Не желают соперники, хотя в сводной таблице РПЛ за всю историю южане высоко, всегда проигрывать «Ростову». Только «Лада» в одном из сезонов не привезла в Тольятти праздник. И только «Тюмень» потеряла 83.3% побед – 5 поражений и одна победа над «Ростовом». И совсем без побед над командой Карпина, помимо «Лады», только еще два клуба. Это «Енисей» и «Динамо» из Ставрополя. В этом случае статистика объясняется легко – «Ростов» не всегда был в группе лидеров.

5-6 места. «Динамо» — 4 самых удобных, 2 удобных соперника

Проиграли «бело-голубым» все матчи в чемпионате: «Лада» (4), «Тамбов» (4), « СКА -Хабаровск» (2), «Асмарал» (2)

Ничего необычного нет, одни аутсайдеры. После краха «Тамбова» из списка участников РПЛ вычеркнут всю четверку, да и самих матчей мало – 2 или 4. Если же добавлять просто удобных оппонентов, то дополнить список можно всего двумя клубами. Первый – «Уралан», с которым у «Динамо» 8 побед против 2 поражений, и «Луч» — 6 успехов против 2 неудач у москвичей. Среди команд, что никогда не выигрывали у «Динамо» в чемпионате, самая сильная – «Уфа», но там 8 побед против 4 ничьих, неудобный для москвичей соперник.

5-6 место. «Локомотив» - 4 самых удобных, 2 удобных соперника

Проиграли «железнодорожникам» все матчи в чемпионате: «Сокол» (4), «Тамбов» (3), « СКА -Хабаровск» (2), «Енисей» (2)

Здесь обычный набор слабых соперников – повторение тех же результатов видим у многих фаворитов. Не стоит удивляться, что «Сокол» проиграл «Локомотиву» все четыре матча. А если искать тех, кто просто часто уступал москвичам, то добавить можно лишь «Уралан» и «Океан» (Находка). Из команд, что никогда в истории не обыгрывали «Локомотив», сильнейшей является «Мордовия» — 4 победы, 2 ничьи.

4 место. «Краснодар» — 5 самых удобных, 3 удобных соперника

Проиграли «горожанам» все матчи: «Спартак» Владикавказ (2), «Ротор» (2), « СКА -Хабаровск» (2), «Енисей» (2), «Тосно» (2)

Клуб молодой, состав мощный – выигрывали у классических аутсайдеров. Причем ни разу не встречали эти команды во втором сезоне, речь о тех, кто сразу вылетал. Добавить к удобным можно «Волгу», что уступила «быкам» в 7 играх из 8 (еще была ничья). Также «Арсенал» (9 побед, 1 ничья, 1 поражение «горожан»). Ну и «Тамбов» (3 победы и 1 ничья «Краснодара»). Отметим, что южане набрали немало пунктов в матчах с «Рубином». Также у «Ростова» всегда 1 победа в 21 матче с «быками», но 11 ничьих, то есть это уже неудобный соперник.

3 место. «Спартак» — 2 самых удобных, 9 удобных

Проиграли «красно-белым» все матчи в чемпионате: «Динамо» Ставрополь (4), «Енисей» (2)

Удивительно, но факт – у «Спартака» никогда не было таких легких соперников, как у победителей списка. Но поскольку речь о многократном чемпионе, то 75% побед или больше набирали против «Асмарала», «Лады», «Тюмени», «Черноморца», «Локомотива» из Нижнего Новгорода. Та же история против «КАМАЗа», «Факела», «Волги» и «Жемчужины» из Сочи. В основном тут аутсайдеры разных лет, из списка никого сейчас нет в РПЛ . А самый серьезный клуб, который ни разу не обыгрывал «Спартак» в чемпионате – «Шинник». Но в тех матчах «красно-белые» потеряли много очков ничьими, тяжело назвать клуб из Ярославля легким оппонентом.

2 место. ЦСКА – 8 самых удобных, 3 удобных соперника

Проиграли ЦСКА все матчи в чемпионате: «Мордовия» (6), «Волга» (6), «Сокол» (4), «Тамбов» (4), « СКА -Хабаровск» (2), «Сибирь» (2), «Асмарал» (2), «Тосно» (2)

Кроме тех, кто проиграл все матчи «армейцам», нужно выделить «Оренбург» — 5 поражений и 1 победа. Еще «Ахмат» — отдали 75% побед, и «Луч» — тот же результат против ЦСКА . Из списка бросается в глаза «Мордовия», ведь матчи москвичей именно против этого соперника привлекали внимание удивительными сюжетами, вроде 4:6 в Саранске, или победы 7:1 в Химках. Также удивительное совпадение – ЦСКА выиграл все матчи у «Волги».

1 место. «Зенит» — 8 самых удобных, 4 удобных соперника

Проиграли «Зениту» все матчи в чемпионате: «Волга» (6), «Оренбург» (6), «Тамбов» (3), «Сочи» (4), « СКА -Хабаровск» (2), «Енисей» (2), «Сибирь» (2), «Тосно» (2)

Как видите, только три клуба – из Нижнего Новгорода, Оренбурга и Сочи, пока сыграли два-три сезона против «Зенита», но проиграли в 100% случаев. Рекорд держат «Волга» и «Оренбург». А «Сочи» ждет поражения «Тамбова» во втором круге – поделят второе место. Всего 8 команд не сумели набрать очки против петербуржцев. Дополнительно 6 клубов ни разу не обыгрывали «Зенит», и в их числе «Кубань» — 10 поражений и 9 ничьих. Если называть команды, с которыми «Зенит» забирал победы более чем 75% случаев, то надо добавить еще четыре. Речь об «Урале», «Химках», «Луче» и «Тюмени». У подмосковного клуба 7 поражений и 1 ничья, а у уральцев дела еще хуже – 16 поражений и 2 мировые. Клубы из Екатеринбурга и Сочи выделяются в этом списке, поскольку это единственные не аутсайдеры в списке.

Выводы:

- кроме записных аутсайдеров, что проигрывали многим из списка в большинстве случаев, непросто найти серьезные клубы, что кому-то уступают постоянно. Хорошая новость – в основном крепкие коллективы не упускаются до серий из одних поражений с фаворитами;

- в следующем сезоне из всего спектра «самых удобных» соперников для этой восьмерки в РПЛ останутся единицы, поскольку «Тамбов» вылетит, а многих уже нет, вроде «Мордовии» для ЦСКА . Разве что «Оренбург» вернется – удобный для «Зенита»;

- показательно, что в 90-х у «Спартака» не было оппонентов, которых потрошили годами с одними победами. А у вот ЦСКА такие соперники завелись, но позже – «Мордовия» и «Волга». Хотя у «Локомотива» или «Динамо» аналогичных историй нет, то есть это все-таки редкость для лиги;