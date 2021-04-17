Битва за Лигу чемпионов. Одна путёвка на квартет москвичей и «Рубин»

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вчера, 14:00

Четыре команды из этой пятерки пролетят мимо Лиги чемпионов.

Поскольку «Локомотив» и «Спартак» приговорили чемпионскую интригу на пару с «Сочи», который отчаянно сражался с «Зенитом», но снова уступил, то на первый план выходит драка за вторую и последнюю путевку в Лигу чемпионов.

Оставим пока за скобками вопрос, есть ли в этом сезоне РПЛ клуб, что сможет пройти квалификацию, как раньше делали ЦСКА и «Краснодар». И напомним, что Лига чемпионов – серьезный стимул. Особенно когда за 5 туров до конца путевку делят пять прецедентов.

Речь о «Спартаке», «Локомотиве», ЦСКА , «Динамо» и «Рубине». Между первым и последними в списке всего четыре пункта, а будут очные матчи и на кону аж 15 очков. А вот «Сочи» и «Химки» в пул Лиги чемпионов не включаем, вряд ли перед ними стоит похожая задача.

Влияние календаря

Ключевой пункт, ведь плотность в таблице высокая, а центральных матчей осталось немало. Как определим, у кого расписание проще? Суммируем места в таблице будущих соперников. У кого число ниже – тому достались оппоненты опаснее. У «Спартака» показатель равен 51, а у «Локомотива» — 44. У ЦСКА – 40, у «Рубина» — 55, у «Динамо» — 34. У Шварца с отрывом сложнейший календарь, хотя Оличу и Николичу тоже не сильно повезло. Условно проще всего соперники у Тедеско и Слуцкого, но и там есть оговорки. «Спартак» ждет дерби с ЦСКА , «Рубин» — домашние игры с «Краснодаром» и «Динамо».

Форма в новом году

У «Спартака» два поражения и четыре победы. У «Локомотива» — шесть побед в РПЛ в новом году подряд. У ЦСКА три поражения и три победы, 50 на 50. «Рубин» идет почти так же хорошо, как «железнодорожники» — 5 побед и одна неожиданная осечка в матче против «Химок». Кстати, без нее Слуцкий мог делить 3-5 места с командами Николича и Олича. Наконец, у «Динамо» всего одно поражение, одна обидная ничья против Погребняка, а еще четыре победы, что позволяют молодой команде мечтать о еврокубках и оставаться в зоне Лиги чемпионов.

Состояние лидеров

В полном порядке ключевые игроки «Локомотива». И Гильерме, и Крыховяк, и Чорлука, когда здоров. Пабло подтянулся, Смолов вернулся с голами, Баринов рядом, а схема Николича заработала. Мало вопросов к лидерам «Рубина». Уремович, Абильдгор, Кварацхелия и Макаров радуют. У «Спартака» уже есть и те, кто ошибался, и те, кто тащит – Соболев и Ларссон. У ЦСКА всякое случается даже с Фернандесом и Влашичем. А у «Динамо» ставка на юных. Все впечатлены скоростью взросления Захаряна и дерзостью Тюкавина у чужих ворот. Но хотелось бы больше стабильности от тех, кто взрослее. У «Спартака» их «взрослые» — Промес, Джикия, Жиго и Зобнин, в целом чаще влияют на игру, а команде Шварца порой не хватает баланса, особенно при реакции на чужие атаки.

Личные встречи сезона

Пользуемся отсылкой к регламенту.

В случае равенства очков у двух и более команд места команд в таблице Чемпионата определяются:

- по результатам игр между собой (число очков, количество побед, разность забитых и пропущенных мячей, число забитых мячей, число забитых мячей на чужом поле);

- по наибольшему числу побед во всех матчах;

- по лучшей разности забитых и пропущенных мячей во всех матчах;

- по наибольшему числу забитых мячей во всех матчах;

- по наибольшему числу мячей, забитых на чужих полях во всех матчах.

«Спартак» уступает «Локомотиву» по разности забитых и пропущенных в очных матчах, а еще ЦСКА – проиграли в первом круге 1:3. С «Рубином» равенство, но казанцев опережают по победам во всех играх. А с «Динамо» преимущество за счет недавней победы в гостях. У «Локомотива» есть по две победы над ЦСКА и «Рубином», но команда Шварца разгромила Николича 5:1. Казанцы обыграли «Динамо» осенью, но еще будет ответный матч. А вот ЦСКА при равенстве очков с командой Слуцкого окажется ниже в таблице – дважды уступили.

Состояние тренеров

Ключевой пункт, ведь видите, как все запутано, и настолько близки соперники. Не забываем, что если сразу три команды наберут одинаковое количество очков, то надо считать результаты во всех их матчах. Тогда «Спартаку» опасно оказаться наравне с «Локомотивом» и ЦСКА . Но вот появление в списке «Динамо» или «Рубина» поменяет расклад. Перестановок будет много, если Тедеско не выдаст после поражения от Николича серию из пяти побед подряд. А он ее вряд ли выдаст, даже «Уфе», не говоря о ЦСКА , нужны лишь три очка в день матча против «красно-белых». И вот тут говорим о наставниках. Слуцкий и Николич очень круто работают. У Шварца и Тедеско – живые команды, и только Олич пока не ответил на вопрос, сильный ли он тренер?

Опыт конкурентов

Помним, как годами в Лигу чемпионов попадал старый состав ЦСКА – на опыте. Потом эстафету перенял «Локомотив». А вот «Краснодару» или «Спартаку» путевки в ЛЧ давались непросто. А больше-то участников и не было. «Динамо» играло в квалификации престижного турнира один раз – в 2009-м году, а «Рубин» сражался в стыковых матчах в 2011-м. Успех Шварца или Слуцкого точно будет возвращением к забытому старому. Но их команды полагаются на плюс, что может стать минусом – молодость и талант. Есть в действиях «Динамо» и «Рубина» что-то из мира молодежных сборных. Не удивительно, учитывая, что коллективы в топе по среднему возрасту. Но показательно, что среди самых молодых также ЦСКА и «Спартак». Сражается квартет из молодежи против «Локомотива», где акцент на тех, кому под тридцать лет.

Если говорить об опыте, то команда Крыховяка, Чорлуки и Гильерме – фаворит. Ее конкуренты могут уступить сами себе. Но если «Ростов», «Тамбов», «Зенит» и «Динамо» встретят Николича недружелюбно, то получим смену участника Лиги чемпионов. Но без гарантий прохода в группу. «Локомотив» вынырнул из середины таблицы. «Спартак» в прошлом сезоне, как и «Рубин», не вышел в еврокубки. ЦСКА не может выйти из группы в ЛЕ . Раз нет монолитных коллективов, пусть победит самый задорный – так будет справедливо.

Ведь есть и хорошие новости. За исключением ЦСКА , остальные поработали над собой. Николич привел в чувство «Локомотив», Тедеско не худший тренер для «Спартака» после Карреры. У Слуцкого и Шварца живые футбольные организмы, что будут расти в 2021-м году. Хотя и «армейцы» могут воспрянуть духом после серии ссор «родителей» – участников тренерского штаба. Финиш сезона в борьбе за вторую строчку будет незабываемым, вряд ли у «Спартака» хватит сил на 15 очков из 15.