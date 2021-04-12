Сумасшедшая интрига в Испании, неожиданная ситуация во Франции и скукота в АПЛ. Расклады в топ-5 на финише сезона

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вчера, 15:10

Хотя и французы стараются не отставать.

Ошибки нужно уметь признавать, и лично я знаю за собой грешок: поспешил, назвав «Атлетико» состоявшимся чемпионом Испании 2 месяца назад. Тогда казалось, что непогрешимые «матрасники» своего точно не упустят: команда Диего Симеоне опережала «Реал» и «Барселону» на 10 очков, имея матч в запасе. Кто бы мог тогда подумать, что в начале апреля в испанской Ла Лиге будет самая крутая чемпионская гонка среди «Большой пятерки» топ-чемпионатов Старого Света?

В АПЛ — скука. «Манчестер Сити» можно короновать

У английского футбола самые ревностные поклонники. Для них важно, чтобы все признавали богоизбранность АПЛ , а часть из них искреннее уверена, что за пределами Англии высококачественного и просто интересного футбола не существует (в Испании — балет, в Италии — первенство ветеранов, и так далее). Но даже им будет сложно спорить с фактами: в 3 из 4 последних розыгрышей Премьер-Лига была лишена самого смака — чемпионской интриги.

В сезоне 2017/18 «Ман Сити» набрал 100 очков и опередил финишировавший на втором месте МЮ на 19 баллов; прошлый сезон «Ливерпуль» выиграл с 18-очковым отрывом от «Манчестер Сити»; сейчас «горожане» лидируют с запасом в 11 баллов. И это они еще проиграли «Лидсу» в минувший уикенд. Классная чемпионская гонка была только в одном из четырех последних сезонов АПЛ , когда «Ман Сити» и «Ливерпуль» сражались до последнего тура.

При этом финишировавший третьим «Челси» они обогнали на 26 и 25 баллов соответственно. Шутя даже можно сказать, что в том сезоне в Англии было два чемпиона, которые никого не подпустили к себе на пушечный выстрел. Увы, становящаяся традиционной чемпионская ситуация убивает часть интереса зрителей, которым раньше нравилось следить за чемпионатом в целом, а не за любимой командой. Когда нет борьбы за первое место, азарт пропадает.

«Бавария» играет в кошки-мышки, но девятый титул не упустит

В прошлом сезоне «Баварии» Флика нравилось доминировать, играть мускулами и демонстрировать свое угнетающее превосходство, но после победных серий и россыпи завоеванных трофеев мюнхенцы заскучали. Сейчас им нравится игра в кошки-мышки: регулярно создают себе сложности, после чего пытаются их героически преодолеть.

И это не голословное утверждение: у «Баварии» 6 побед и 22 набранных очка в матчах Бундеслиги, по ходу которых бессменные чемпионы уступали в счете. Сейчас отрыв от «РБ Лейпцига» составляет всего лишь 5 очков, формально борьба за «Серебряную салатницу» продолжается, но в иной успех, кроме успеха мюнхенцев, не верим: просто «Бавария» откинулась с джойстиком на спинку удобного кресла, но если что-то пойдет не так — команда Флика прибавит, словно по щелчку.

«Интер» дождался весны и подтвердил свой статус фаворита Серии A

Еще в прошлом году тренеры Серии A проголосовали за главного фаворита сезона. 11 из 16 принявших участие в опросе специалистов отдали предпочтение «Интеру» Антонио Конте. По одному голосу набрали «Ювентус» и «Милан», еще трое воздержались. Конечно, для Италии большим событием станет прерывание чемпионской серии «Старой Синьоры», но логика этого сезона подсказывала: «Скудетто» должно достаться «Интеру», иначе это будет провал «нерадзурри» и Конте.

Но, судя по всему, миланцы не упустят титул, который уже сам идет в руки. Хотя до середины февраля в Серии A лидировал страстный «Милан», подпитываемый Ибра-магией. Но потом наступила ожидаемая смена власти, а к середине апреля «Интер» соорудил отрыв в 11 очков от соседей, которые остаются ближайшими преследователями. Нужно сильно постараться, чтобы растерять такое преимущество за 8 оставшихся туров. Тем более, речь о команде, которая выиграла 11 раз подряд в Серии A.

Во Франции пытаются свергнуть ПСЖ . У «Лилля» может получиться

В Лиге 1 борьба за вершину тоже весьма любопытная: «Лилль» на 3 очка опережает ПСЖ , а гегемонам в спину дышат «Монако» и «Лион», которые тоже могут мечтать о чемпионстве. Четыре команды идут в радиусе 5 очков от первого места. Крутая схватка, в которую мало кто погружен по причине изначально низкого интереса к французскому чемпионату, который и в «Большой пятерке» является как бы пятым колесом. Но это не отменяет того факт, что на интриге в Лиге 1 уже негде ставить штампы. Впрочем, точка отсчета и центр притяжения здесь все-таки есть, и выражаются они в вопросе: неужели ПСЖ не вернет себе первое место?!

У «Атлетико», «Реала» и «Барселоны» примерно равные шансы на титул. Ла Лига жжет!

Конечно, когда «Атлетико» на 10 очков (а потенциально на все 13) опережал «Барсу» и «Реал», демонстрируя убийственно эффективный футбол, Испания плелась в аутсайдерах по части жизнеспособности чемпионской интриги. Но тем интереснее дальнейшее пробуждение борьбы за трон в Ла Лиге! Проблемы «матрасников» начались в феврале, когда они смогли набрать только 1 очко в двух матчах с «Леванте» за 3 дня (календарная игра 24-го тура и перенесенный с начала сезона матч 2-го тура).

Потом Карим Бензема на 88-й минуте отнял у «Атлетико» почти завоеванную победу в дерби, а дальше были ничьи с «Хетафе» и «Бетисом», да еще и поражение от «Севильи». И все это на фоне победных серий «Реала» и «Барселоны», которые подобрались вплотную к команде Диего Симеоне, которая сейчас страдает из-за отсутствия Луиса Суареса, который не появится на поле до конца апреля.

Сейчас в турнирной таблице у «Атлетико» 67 очков, у «Реала» — 66, у «Барселоны» — 65. И никто не знает, чью сторону примет Фортуна в решающих матчах сезона. Может быть, увидим восстание растерявшего серьезный гандикап «Атлетико». Может быть, «Барселона» продолжит побеждать после поражения в Класико и лично свергнет «матрасников» (в мае два претендента на титул проведут очный матч на «Камп Ноу»).

Может быть, «Реал», несмотря на катастрофические проблемы с составом и участие в Лиге чемпионов, сможет сохранить свою холодную эффективность и отстоит титул. Тем более, в очных матчах с прямыми конкурентами команда Зидана выступила блестяще и набрала 10 очков (две победы над «Барсой», победа и ничья в играх с «Атлетико»). Три команды претендуют на титул в Ла Лиге, и у них примерно равные шансы на успех.