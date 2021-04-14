«Реал» ещё не выиграл, «Ливерпуль» ещё не сдался. Повторение результата финала ЛЧ-2017/18 оставляет шансы на камбэк

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вчера, 15:06

«Красные» надеются, что магия «Энфилда» вернулась.

Эпизод первый

1. В первом матче «Реал» одержал уверенную победу со счетом 3:1 на стадионе «Альфредо Ди Стефано», где сейчас принимает своих соперников. Таким образом, «сливочные» повторили результат финала Лиги чемпионов 2017/18, в котором выиграли у «Ливерпуля» на стадионе «Олимпийский» в Киеве.

2. Что в киевском финале, что в первом матче текущего противостояния в рядах «Реала» обнаружился несколько неожиданный герой. Три года назад Гарет Бэйл оформил дубль после выхода на замену, а неделю назад два мяча забил Винисиус Жуниор, продемонстрировавший несвойственное ему хладнокровие при реализации голевых шансов. Молодой бразилец провел лучший матч в футболке «Королевского клуба».

3. Юргену Клоппу не понравилось играть в четвертьфинале Лиги чемпионов на стадионе «Альфредо Ди Стефано», немецкий тренер признался, что «это больше похоже на тренировочную площадку». Тренеру «Ливерпуля» даже пообещали подарить 3D-модель мадридского стадиончика.

4. В первом матче у «Реала» и «Ливерпуля» на поле не было ни одного основного центрального защитника. Впрочем, к сегодняшнему дню ситуация не изменилась: Рамос, Варан, ван Дейк, Матип и Джо Гомес по-прежнему вне игры.

5. «Ливерпулю» достаточно победы со счетом 2:0, чтобы выйти в полуфинал, но с каждым голом «Реала» на «Энфилде» задача «красных» будет усложняться. Если команда Зидана отличится один раз, то счет 3:1 в пользу «Ливерпуля» переведет дуэль в овертайм, но в случае двух и более голов «сливочных» команде Юргена Клоппа потребуется выигрывать с крупным счетом. Например, 5:2.

Чем «Ливерпуль» и «Реал» были заняты между очными встречами?

Правильный ответ: играли во внутренних чемпионатах и одержали победы с одинаковым счетом 2:1. «Реал» выиграл не рядовой матч, взяв верх над «Барселоной». Зидан избрал для Эль Класико контратакующую манеру игры, и в первом тайме «сливочные» разрывали каталонцев быстрыми выпадами, в которых могли забить больше двух голов. После перерыва изменилась погода — на Мадрид спустился проливной дождь, и ситуация на поле, где «Барса» отыграла один мяч, но могла забить еще. Были шансы и у «Реала», но эффективность контратак упала до нуля, а в концовке команда Зидана откровенно «отскочила». Как бы то ни было, важнейшая победа в череде сложных матчей добыта.

«Ливерпулю» тоже пришлось попотеть в домашней игре с «Астон Виллой»: незадолго до перерыва «красные» пропустили, а во втором тайме приложили героические усилия, чтобы отыграться и победить. В третьем матче подряд отметился голом Мохамед Салах, а победный мяч пришел уже в добавленное ко второму тайму время, его автором стал Трент Александер-Арнольд. Набрав 3 очка, «Ливерпуль» вернулся в борьбу за топ-4 в АПЛ , а еще, что немаловажно накануне встречи с «Реалом», прервал черную серию на «Энфилде», где проиграл шесть матчей подряд и вообще не добивался побед в 2021 году.

Взаимный кадровый ужас

- Вирджил ван Дейк, Джордан Хендерсон, Жоэль Матип и Джо Гомес не сыграют из-за травм и в ответном матче против «Реала».

- Дивок Ориги, Кертис Джонс и запасной вратарь Куимхин Келлехер будут оценены в последний момент, их состояние вызывает сомнение у медиков. В любом случае речь идет только о попадании в заявку, даже в оптимальной форме ни один из них не является игроком стартового состава.

- В Мадриде все ожидали треугольник Фабиньо-Вейналдум-Тьяго в полузащите «Ливерпуля», но Юрген Клопп внезапно выставил Наби Кейта вместо Тьяго Алькантары. И обманул сам себя: Кейта не справился с возложенными на него функциями, показательным признанием ошибки стала замена гвинейца еще до перерыва. Очевидно, во второй раз на эти же грабли Клопп не наступит.

- Интересно, кто выйдет на острие — Фирмино или Жота. Португалец сейчас представляется более опасным, но с точки зрения структуры игры и прессинга бразилец даст ему фору.

Ориентировочный состав «Ливерпуля» (4-3-3): Алиссон — Александер-Арнольд, Филлипс, Кабак, Робертсон — Фабиньо, Вейналдум, Тьяго — Салах, Мане, Жота (Фирмино).

- Серхио Рамос и так пропускал матч на «Энфилде» из-за травмы колена, а теперь стало известно, что у капитана «Реала» коронавирус, как и у его напарника по центру обороны Рафаэля Варана. В их отсутствие подступы к воротам Куртуа будут оборонять Начо и Эдер Милитао.

- Эден Азар и Дани Карвахаль тоже пока не до конца готовы выйти на поле.

- В матче с «Барселоной» получил травму Лукас Васкес, подменявший Карвахаля справа в защите. Вот и дошла очередь до третьего выбора на этой позиции: против «Ливерпуля» должен сыграть Альваро Одриосола.

- Получил повреждение в Эль Класико и Феде Вальверде, но уругваец готов сыграть на «Энфилде», пусть даже на уколах.

- Зидан надеется, что Каземиро, Модрич и Кроос сыграют на том же уровне, что и в первом матче, где класс полузащитников «Реала» оказал решающее влияние на результат. Чего стоят только пасы Тони Крооса! Феде Вальверде тоже может выйти в стартовом составе, если Зизу решит насытить центр поля, как в матче с «Барсой».

Ориентировочный состав «Реала» (4-4-2): Куртуа — Одриосола, Эдер, Начо, Менди — Каземиро, Кроос, Модрич, Вальверде — Асенсио, Бензема.

Слово тренерам

Юрген Клопп, главный тренер «Ливерпуля»:

Когда проигрываешь 1:3, кажется, что ты уже вылетел, так что терять нам особо нечего. Мы предпримем попытку, это наша рабочая обязанность. Именно с такими мыслями мы подходим к этому матчу. Если сумеем сыграть острее, чем в Мадриде, а это возможно, ведь там мы почти ничего не создали, то посмотрим. Мы не можем гарантировать камбэки, тем более что играем без болельщиков. Мы попробуем сами создать нужную атмосферу.

Зинедин Зидан, главный тренер «Реала»: