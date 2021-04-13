ПСЖ разозлил «Баварию». В Париже хозяева постараются унестись в полуфинал на легких ногах Мбаппе

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вчера, 16:27

А «Бавария» будет рвать и метать.

Коротко о событиях первой серии

1. ПСЖ выиграл у «Баварии» на «Альянц Арене» со счетом 3:2. Это значит, что для выхода в полуфинал мюнхенцев устроит любая победа с разницей в два мяча и крупнее. Или победа в один мяч при условии, что команда Ханси Флика забьет больше 3 мячей (4:3 или 5:4). В случае победы «Баварии» в Париже со счетом 3:2 выяснение отношений перейдет в овертайм.

2. Главным творцом победы над «Баварией» в первом матче стал Килиан Мбаппе, оформивший неделю назад дубль. Французский форвард забил 6 из 8 голов ПСЖ в плей-офф Лиги чемпионов, он отличается в каждом матче: забил на выезде (3) и дома (1) «Барселоне», огорчил «Баварию» (2). Продолжится ли результативная серия Килиана?

3. Хоть ПСЖ и одержал победу в Мюнхене, игровое преимущество «Баварии» было подавляющим. Ярчайшей иллюстрацией является статистика ударов по воротам: 31 (12) против 6 (5). Пятикратное преимущество «Баварии»! Совершивший 10 сэйвов Кейлор Навас, как и Мбаппе, сделал выдающийся вклад в итоговый результат.

4. Матч прошел под снегом. Весьма необычная погода в Мюнхене в начале апреля.

5. К сожалению, в первом матче мы не увидели соперничество Килиана Мбаппе и Роберта Левандовски, только ради которого стоило бы посмотреть битву ПСЖ и «Баварии». Спойлер: не состоится эта дуэль и сегодня, поляк по-прежнему травмирован.

Убийственный напор «Баварии» vs эффективная трусость ПСЖ

«Пари Сен-Жермен» под руководством Маурисио Почеттино пока добивается хороших результатов в плей-офф Лиги чемпионов, два последних матча — это какое-то торжество трусости. В домашнем матче против «Барселоны» парижане позволили каталонцам создать массу моментов, итоговый результат 1:1 не должен вводить в заблуждение: Кейлор Навас совершил 9 сэйвов, в том числе не позволил Месси реализовать пенальти. Сами футболисты ПСЖ нанесли всего лишь 7 ударов в сторону ворот тер Штегена.

В Мюнхене игровая картина повторилась: 10 сэйвов Кейлора Наваса и 6 ударов в сторону ворот Нойера. Но снова добыт положительный результат — 3:2. Победителей не судят? Еще как судят, если они еще не выиграли. Удовлетворительная ничья с «Барсой» и гостевая победа над «Баварией» были добыты вопреки, а не благодаря. Здесь не нужно искать какой-то гениальный план Почеттино, который решил оттолкнуться от обороны. ПСЖ позволил создать десятки моментов у своих ворот, и только Кейлор Навас спасал от больших неприятностей.

Может ли серьезная команда делать ставку на опыт, класс и кураж вратаря? Сомневаюсь. Структурно «Пари Сен-Жермен» провалился в матчах против «Барселоны» и «Баварии», но добился результатов. Вечно так продолжаться не может, и если Почеттино сегодня не предложит достойную модель сопротивления натиску «Баварии», то парижан ждет разгром и большое разочарование.

Для ПСЖ не должно быть никакого подвига в том, чтобы играть в атакующий футбол. Более того, это логически обосновано, ведь атакующая линия с Неймаром и Мбаппе — сильнейшая в команде, и глупо в такой ситуации возлагать огромный груз на плечи не столь звездной обороны, которая еще и понесла кадровые потери. Футбол на отбой в четвертьфинале Лиги чемпионов обоснован, если его демонстрирует «Порту», но ПСЖ , уповающий только на контратаки и стандарты — это какой-то нонсенс. Неужели забыли купить смелость?

Потери с обеих сторон

- Хуан Бернат не играл с сентября из-за разрыва крестообразной связки; точно пропустит ответную игру с «Баварией» капитан Маркиньос, который забил в первом матче, вскоре после чего был заменен из-за травмы. Капитанская повязка сегодня будет на плече у Преснеля Кимпембе.

- Итальянцы Марко Верратти и Алессандро Флоренци сдали отрицательные тесты на COVID-19, поэтому теперь доступны для участия в игре с «Баварией». Впрочем, физическая форма футболистов после перенесенной болезни оставляет желать лучшего. На место в стартовом составе они не претендуют.

- Наибольшее беспокойство у болельщиков ПСЖ вызывает состояние Кейлора Наваса, который был заменен в перерыве матча со «Страсбуром» из-за предосторожности. Голкипер, совершивший 19 сэйвов в двух предыдущих матчах Лиги чемпионов, может стать важнейшим игроком сегодняшней встречи. Предположу, что Кейлор все-таки сыграет.

- В отсутствие Маркиньоса у «Пари Сен-Жермен» не только новый капитан, но и новый центр обороны: пару Кимпембе, судя по всему, составит номинальный опорник Данилу Перейра.

Ориентировочный состав ПСЖ (4-2-3-1): Навас — Дагба, Данилу, Кимпембе, Диалло — Паредес, Гейе — Дракслер, Ди Мария, Неймар — Мбаппе.

- При худшем раскладе «Бавария» может остаться без 10 футболистов первой команды — если все футболисты, чье состояние вызывает сомнение медицинского штаба, не смогут выйти на поле.

- На 100% подтверждено отсутствие в Париже Роберта Левандовски, Сержа Гнабри, Корентена Толиссо и Дугласа Косты.

- Под вопросом Люка Эрнандес, Джером Боатенг, Никлас Зюле, Леон Горецка, Кингсли Коман и Марк Рока.

- Наибольшие шансы из этой компании выйти на поле имеют Кингсли Коман, Люка Эрнандес и Джером Боатенг. Более того, большинство немецких журналистов считают, что Люка и Джером составят пару центральных защитников. В первом матче перед Ноейром играли Давид Алаба и Никлас Зюле.

- На левом фланге обороны должен сыграть Альфонсо Дэвис, а Давид Алаба выдвинется в центр поля, чтобы составить компанию Йозуа Киммиху.

Ориентировочный состав «Баварии» (4-2-3-1): Нойер — Павар, Боатенг, Эрнандес, Дэвис — Киммих, Алаба — Сане, Мюллер, Коман — Чупо-Мотинг.

Из первых уст

Маурисио Почеттино, главный тренер ПСЖ :

Случиться может все что угодно. «Бавария» — лучший клуб мира на данный момент. Отношусь к сопернику с огромным уважением. Вместе с тем мы уверены в собственных силах. Прекрасно понимаем, что нужно настраиваться на победу и попытаться ее добиться.

Ханс-Дитер Флик, главный тренер «Баварии»: