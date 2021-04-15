«Аякс» хочет отыграться в битве с «Ромой», «Динамо» и «Славия» — продлить свои сказки. Лига Европы не унимается

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вчера, 15:00

Готовимся чествовать полуфиналистов.

По итогам сегодняшних матчей в Лиге Европы узнаем полуфиналистов турнира и сможем погадать над составом участников финального матча. В первых эпизодах четвертьфиналов доминировали гости (3 победы и 1 ничья), которые сегодня превратились в хозяев, но без зрителей на трибунах грань между домашними и выездными матчами размывается, поэтому не будем спешить с выводами, а лучше зададим правильные вопросы.

Визит «Гранады» на «Олд Траффорд» — чистая формальность?

- В первом матче «Манчестер Юнайтед» выиграл с комфортным счетом 2:0 благодаря голам Маркуса Рэшфорда и Бруну Фернандеша.

- Пять футболистов из составов обеих команд пропустят сегодняшний матч из-за перебора желтых карточек. В составе манкунианцев не сыграют Харри Магуайр, Люк Шоу и Скотт МакТоминэй, а «Гранада» не может рассчитывать на основного центрального защитника Домингуша Дуарте и полузащитника Яна Этеки.

«Манчестер Юнайтед» был явным фаворитом в противостоянии с дебютантом еврокубков из Андалусии, и уже в первом матче «красные дьяволы» сделали внушительную заявку на выход в полуфинал. На «Лос Карменес» все шло к минимальной победе МЮ , но на последних минутах гости получили право на пенальти, который реализовал Бруну Фернандеш. Оле-Гуннар Сульшер после игры сказал, что не может назвать вечер идеальным только из-за трех дисквалификаций, которые схватили Магуайр, Шоу и МакТоминэй. Шансов у «Гранады» действительно очень мало, однако Диего Мартинес настраивает свою команду на «идеальный матч».

Диего Мартинес, главный тренер «Гранады»:

Есть вещи, которыми мы можем воспользоваться, потому что в определенных аспектах игры на прошлой неделе мы были хороши. Нам нужно действовать более эффективно и показывать характер в течение 90 минут или даже больше. Нам нужно играть грамотно. Мы понимаем, что должны провести идеальный матч. И мы хотим этого добиться.

Оле-Гуннар Сульшер, главный тренер «Манчестер Юнайтед»:

Мы заложили прочный фундамент, но путевка в полуфинал еще не завоевана. «Гранада» выложится без остатка. Это еврокубковый четвертьфинал, «Гранаде» надо забивать. Мы видели ее матчи против «Барселоны» и «Реала» и знаем, как опасна эта команда. Мы должны провести хороший матч и не позволить «Гранаде» создавать моменты. И конечно, мы сами хотим выиграть.

«Аякс» сможет отыграться после досадного поражения от «Ромы» на своем поле?

- В Амстердаме «Рома» добыла волевую победу со счетом 2:1.

- Голкипер «Ромы» Пау Лопес был признан игроком прошлой недели в Лиге Европы. Это показатель того, как складывалась первая игра.

«Аякс» доминировал в матче с «Ромой», «Аякс» открыл счет, а в начале второго тайма мог повести со счетом 2:0, но Душан Тадич не реализовал пенальти, вскоре после чего «волки» ответили своим голом. А в концовке Роджер Ибаньес принес итальянскому клубу неожиданную победу в матче, где амстердамцы в два раза больше владели мячом и в два раза чаще били по воротам.

Футболисты «Аякса» и главный тренер Эрик тен Хаг после матча сетовали на реализацию, говорили, что играли лучше «Ромы», но счет, как говорится, на табло. Чтобы действительно превзойти римлян, «дети Бога» должны выиграть в Вечном Городе с разницей в 2 мяча (счет 3:2 или 4:3 тоже устроит). Сделать это будет нелегко, ведь «волки» в этом еврокубковом сезоне на своем поле не проигрывают: 4 победы и 1 ничья.

Паулу Фонсека, главный тренер «Ромы»:

Возможно, это самый важный матч сезона на данный момент. Мы должны отдавать себе отчет в том, что нам противостоит сильная команда. Надо забыть результат первого матча. Но все это игроки знают. Борьба еще не окончена. Нам надо провести еще один идеальный матч, чтобы пройти дальше.

Эрик тен Хаг, главный тренер «Аякса»:

Мы многое уяснили после первого матча. Результат не в нашу пользу, но мы настроены оптимистично. Мы много боролись и создали много моментов. Если «Рома» окопается и будет играть от обороны, то мы под это подстроимся и будем искать свободные зоны.

Сумеет ли «Славия» добыть еще один британский скальп?

- В концовке лондонского матча «Арсенал» и «Славия» обменялись голами: Николя Пепе вывел «канониров» вперед на 86-й минуте, а Томаш Голек сравнял счет, когда шла 4-я добавленная ко второму тайму минута. 1:1, исходя из логики двухматчевого противостояния, в пользу гостей, ведь домашний матч «Славия» начнет со счета, который выводит ее в полуфинал.

- В плей-офф Лиги Европы «Славия» играет исключительно с британскими клубами и не знает поражений в пяти матчах подряд: 2 победы и 3 ничьих против «Лестера», «Арсенала» и «Рейнджерс».

Два года назад «Славия» уже добиралась до четвертьфинала Лиги Европы и тогда в борьбе уступила только будущим победителям турнира — «Челси», сейчас чешский клуб хочет покорить новую высоту и выйти в полуфинал, тем более запугать команду Йиндриха Трпишовски «Арсеналом» не получится после побед над «Лестером» и «Рейнджерс».

В то же время, никто не пожурит «Славию» за поражение от английского клуба, чей состав оценивается почти в 10 раз дороже, а вот для «канониров» и Микеля Артеты сегодня День X. Ходят слухи, что «Арсенал» уволит испанского тренера в том случае, если он не выиграет Лигу Европы. Достойная мотивация.

Йиндрих Трпишовски, главный тренер «Славии»:

Нам нужно подойти к этому матчу так, будто нам нужна только победа. Как будто не было первого матча. Когда вы рассчитываете на что-то другое или хотите добыть другой результат, это обычно плохо кончается.

Микель Артета, главный тренер «Арсенала»:

Нас впечатлила форма «Славии», ее настрой и самоотверженность в каждом матче. Поэтому она и играет здесь. Потому что выбила ряд сильных соперников и по праву вышла в четвертьфинал. В первом матче с нами они опять показали, что никогда не сдаются, забив на последней минуте. Нас ждет настоящий бой. Мы знаем, что в главных матчах лидеры должны брать на себя ответственность и выдавать волшебные моменты. Надеемся, так и будет.

Сказка загребского «Динамо» подошла к концу?

- В первом матче «Вильярреал» одержал в Загребе победу с минимальным счетом 1:0, единственный гол забил Жерар Морено с пенальти.

- Загребское «Динамо» уже совершало камбэк в плей-офф Лиги Европы, причем после поражения со счетом 0:2 от «Тоттенхэма». Но тогда «синие» проиграли в гостях, после чего разгромили «шпор» дома 3:0. В противостоянии с «Вильярреалом» матч на «Максимире» уже позади, и он проигран.

Если в четвертьфиналах выиграют записные фавориты, то в полуфиналах Лиги Европы сыграю те, «кому должно»: представители топ-чемпионатов и в лучшем случае «Аякс». Тем больше нейтральных зрителей будут болеть сегодня за «Славию» и загребское «Динамо», ведь их попадание в четверку сильнейших команд Лиги Европы — это свежо и необычно. Так не хочется, чтобы поздние стадии еврокубков превращались в закрытую территорию, где рады только богатым и знаменитым.

В Хорватии рассчитывают, что «Динамо» снова продемонстрирует характер и сумеет переломить ход дуэли с «Вильярреалом», как сделала это в противостоянии с «Тоттенхэмом». Впрочем, как уже сказано выше, домашние стены камбэку способствовать не будут, кроме того, напротив команда под руководством самого титулованного тренера в истории Лиги Европы. Унаи Эмери трижды выигрывал Кубок УЕФА с «Севильей», а сейчас мечтает о четвертой победе с «Вильярреалом».

Унаи Эмери, главный тренер «Вильярреала»:

Наша сила кроется в том, что мы уважаем соперника. Исходя из этого, мы можем думать, как развить успех первого матча. «Динамо» практически не проигрывало дома, поэтому нам было важно победить в Загребе. На групповом этапе они ни разу не уступили на выезде. Это говорит о том, что у них классные футболисты. Мы знаем, как они предпочитают играть. Есть позволить им свободно пасоваться или проводить контратаки, они могут доставить проблемы.

Дамир Крзнар, главный тренер «Динамо»: