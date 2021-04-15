Эль Шейхико и ещё одно английское испытание для «Реала». В Лиге чемпионов определились все полуфиналисты

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вчера, 11:48

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Главное

- У Кубка чемпионов будет новый обладатель. «Бавария» сложила свои полномочия, проиграв ПСЖ в четвертьфинале, и не сможет защитить свой титул. После преобразования Кубка чемпионов в Лигу чемпионов почти 30 лет назад это удавалось только мадридскому «Реалу», который выигрывал турнир три раза подряд (2016 — 2018).

- На трофей по-прежнему претендуют два английских клуба, испанский и французский.

- До конца текущего розыгрыша осталось всего лишь 5 матчей.

- В финал точно выйдет команда, претендующая на первую в истории победу в Лиге чемпионов ( ПСЖ или «Манчестер Сити»). А вот соперник обязательно будет с победным опытом в Лиге чемпионов («Реал» или «Челси»).

Полуфиналисты

«Челси» — 13-е место в рейтинге УЕФА

Лучший результат в ЛЧ : победитель (2011/12)

В предыдущем сезоне: вылет в 1/8 финала от «Баварии» (0:3; 1:4)

Лучший бомбардир: Оливье Жиру (6 голов)

Путь в плей-офф: 1/8 финала — «Атлетико» (1:0; 2:0); 1/4 финала — «Порту» (2:0; 0:1).

Напрашиваются параллели с сезоном 2011/12, когда «синие» по ходу сезона сменили тренера и добились исторического успеха в Лиге чемпионов. Только в тот раз автором чуда стал неопытный Роберто Ди Маттео, а сейчас «Челси» обрел уверенность под руководством Томаса Тухеля, который в предыдущем розыгрыше вывел в финал ПСЖ .

Немецкий специалист возглавил лондонский клуб в январе и в 18 матчах проиграл лишь дважды, одержав при этом 12 побед. «Челси» играет от обороны, которая редко дает сбои — в 13 из 18 матчей под началом Тухеля «синие» обходились без пропущенных голов. Благодарить нужно не только защитников, но и вратаря Эдуара Менди, который в Лиге чемпионов пропустил только 2 мяча, сыграв 7 из 9 матчей на ноль.

«Пари Сен-Жермен» — 7-е место в рейтинге УЕФА

Лучший результат в ЛЧ : финалист (2019/20)

В предыдущем сезоне: поражение в финале от «Баварии» (0:1)

Лучший бомбардир: Килиан Мбаппе (8 голов)

Путь в плей-офф: 1/8 финала — «Барселона» (4:1; 1:1); 1/4 финала — «Бавария» (3:2; 0:1).

Еще один полуфиналист Лиги чемпионов, сменивший тренера по ходу сезона. Экс-наставник парижан Тухель теперь работает в «Челси» и мечтает встретиться с бывшей командой в финале, а парижан возглавляет Маурисио Почеттино, в карьере которого тоже есть проигранный финал Лиги чемпионов (в сезоне 2018/19 уступил «Ливерпулю», будучи тренером «Тоттенхэма»).

ПСЖ заставляет с собой считаться, ведь по ходу плей-офф они уже выбили «Барселону» и «Баварию». Маурисио Почеттино, несмотря на звездопад в атаке, делает ставку на результат, поэтому во всех матчах на вылет ПСЖ меньше владел мячом и делал ставку на контратаки. Килиан Мбаппе — грозное оружие на разреженном пространстве, он забил 6 из 8 голов своей команды в плей-офф. А вот Неймар приберег забитые мячи на поздние стадии, в ответном матче с «Баварией» упустил несколько отличных шансов.

«Манчестер Сити» — 5-е место в рейтинге УЕФА

Лучший результат в ЛЧ : полуфиналист (2015/16)

В предыдущем сезоне: поражение в четвертьфинале от «Лиона» (1:3)

Лучший бомбардир: Ферран Торрес (4 гола)

Путь в плей-офф: 1/8 финала — «Боруссия М» (2:0; 2:0); 1/4 финала — «Боруссия Д» (2:1; 2:1).

«Горожане» оставили позади заколдованную при Пепе Гвардиоле стадию четвертьфинала и повторили свой лучший результат в Лиге чемпионов, войдя в четверку сильнейших команд турнира. «Манчестер Сити» остается единственной командой без поражений в этом розыгрыше (9 побед и 1 ничья), а в плей-офф английский гранд только побеждает, причем разделался с двумя «Боруссиями» с помощью одинаковых результатов — 2:0/2:0 против Менхенгладбаха, 2:1/2:1 против Дортмунда.

Команду Хосепа Гвардиолы, который дважды выигрывал Лигу чемпионов с «Барселоной» (2008/09 и 2010/11) небезосновательно считают главным претендентом на победу, ведь в нынешнем сезоне «Сити» серьезно прибавил в качестве оборонительных действий и, похоже, преодолел психологический барьер, то и дело перекрывавший путь к победам на международной арене. Этот сезон может стать величайшим в истории «горожан», ведь они претендуют на победы во всех четырех турнирах: АПЛ уже де-факто покорена, в Лиге чемпионов и Кубке Англии впереди полуфиналы, а в Кубке Лиги — финал.

«Реал» — 2-е место в рейтинге УЕФА

Лучший результат в ЛЧ : 13-кратный победитель (1955/56, 1956/57, 1957/58, 1958/59, 1959/60, 1965/66, 1997/98, 1999/2000, 2001/02, 2013/14, 2015/16, 2016/17, 2017/18)

В предыдущем сезоне: поражение в 1/8 финала от «Манчестер Сити» (1:2; 1:2)

Лучший бомбардир: Карим Бензема (5 голов)

Путь в плей-офф: 1/8 финала — «Аталанта» (1:0; 3:1); 1/4 финала — «Ливерпуль» (3:1; 0:0).

«Реал» едва не стартовал в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов с двух поражений, дважды проиграл «Шахтеру» на групповой стадии, но в плей-офф команда Зинедина Зидана, несмотря на обилие травм, действует невероятно эффективно. В домашних матчах «сливочные» побеждают с неизменным счетом 3:1, а в выездных не пропускают. Тактическая гибкость не дает соперникам соскучиться: «Реал» играл и первым номером со ставкой на контроль мяча, и на контратаках, как на «Энфилде», видели схему с тремя центральными защитниками и различные вариации расстановки 4-3-3.

Зинедин Зидан и многие футболисты из состава «Реала» знают, как выигрывать Лигу чемпионов, например, блестящая полузащита (Каземиро-Кроос-Модрич) осталась неизменной с мадридского три-пита в турнире. «Королевский клуб» сейчас не выглядит всесильным, но опыт, неимоверная уверенность в собственных силах и блестящая работа тренерского штаба позволяют надеяться на новый успех. Кстати, «Мадрид» впервые вышел в полуфинал без Роналду, а вот Криштиану без «Реала» не смог забраться в Лиге чемпионов так далеко.

Полуфинальные пары

«Пари Сен-Жермен» vs «Манчестер Сити»

«Реал» vs «Челси»

Подробнее о взаимоотношениях полуфиналистов поговорим ближе к матчам, но без парочки фактов для затравки не обойтись. «Реал» никогда не обыгрывал «Челси» в официальных матчах (2 поражения и 1 ничья), правда команды прежде и не встречались в Лиге чемпионов. ПСЖ против «Ман Сити» — это футбольная квинтэссенция противостояния Катара и ОАЭ , которые только в начале этого года возобновили дипломатические отношения после четырехлетнего кризиса. Одним словом, Эль Шейхико.

Какой финал выбираете?

Осталось всего лишь четыре доступных варианта финального матча, среди которых один мононациональный. Заказывайте!

«Реал» vs «Манчестер Сити»

«Реал» vs «Пари Сен-Жермен»

«Челси» vs «Манчестер Сити»

«Челси» vs «Пари Сен-Жермен»