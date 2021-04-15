Камано в образе волшебника анонсировал матч против «Ростова»

Пресс-служба «Локомотива» необычным образом анонсировала предстоящий матч 26-го тура с «Ростовом».
Форвард москвичей Франсуа Камано предстал в образе волшебника и заколдовал мяч и бутсы.
Волшебник Франсуа и его команда ждут вас на «РЖД Арене». Ещё больше магии уже в эту субботу! 🎩— «Локомотив» (@fclokomotiv) April 15, 2021
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есть инсайд, что в первоначальном варианте был "волшебник Сухина "
есть инсайд, что в первоначальном варианте был "волшебник Сухина "
Ростов сейчас опасен вдвойне. Команда ни на что не претендует, но команда с амбициями.
Тут может быть лёгкая победа, и так же победа с трудностями..., ну или Ростов с залихватской удалью убегать и забивать.
Одним словом сложный матч предстоит!!!
Ростов сейчас опасен вдвойне. Команда ни на что не претендует, но команда с амбициями.
Тут может быть лёгкая победа, и так же победа с трудностями..., ну или Ростов с залихватской удалью убегать и забивать.
Одним словом сложный матч предстоит!!!