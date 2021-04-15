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Камано в образе волшебника анонсировал матч против «Ростова»

15 апреля 2021, 14:21
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)4 : 1Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)РостовМатч завершен

Пресс-служба «Локомотива» необычным образом анонсировала предстоящий матч 26-го тура с «Ростовом».

Форвард москвичей Франсуа Камано предстал в образе волшебника и заколдовал мяч и бутсы.

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Все комментарии
112910415
112910415
17 апреля в 18:10
пересняли в последний момент !
есть инсайд, что в первоначальном варианте был "волшебник Сухина "
Parovoznic
Parovoznic ответ ошалевший (раскрыть)
16 апреля в 03:40
    Байкал-38
    Байкал-38
    15 апреля в 19:58
    Всё культурно, без предвзятости к сопернику, это же не объявлять ограбление, а получить изнасилование!
    Ростов сейчас опасен вдвойне. Команда ни на что не претендует, но команда с амбициями.
    Тут может быть лёгкая победа, и так же победа с трудностями..., ну или Ростов с залихватской удалью убегать и забивать.
    Одним словом сложный матч предстоит!!!
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    15 апреля в 15:26
    Мне понравилось,типа вуду!
    sv_1969
    sv_1969
    15 апреля в 15:03, ред.
    Волшебник блин это хорошо
    ДАША Д
    ДАША Д
    15 апреля в 14:47
    Локомотив похоже снова на ходу.
    beefs
    beefs
    15 апреля в 14:38
    посмотрим что будет на поле, в Ростове тоже есть фокусники...
    ошалевший
    ошалевший
    15 апреля в 14:34
    без питерского судьи играть,забыли видимо.Надеюсь Камано не будет дёргаться как эпилепсик как в прошлой игре и будет мужиком всё таки
    Союзник противников
    Союзник противников ответ galem72 (раскрыть)
    15 апреля в 14:33
    В хреновых фуливудских поделках.
    Союзник противников
    Союзник противников
    15 апреля в 14:32
    Бесполезные дорогостоящие предматчевые современные забавы.Так ликвидируется безработица в стране???
    galem72
    galem72
    15 апреля в 14:31
    Перфоманс на грани фантастики. Откуда они только черпают свои предматчевые идеи?
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    15 апреля в 14:23
    Ростов даст отпор.
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