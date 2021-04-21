«Рома» – «Аталанта»: прогноз и ставки БК Pinnacle

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вчера, 14:37

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии А «Рома» — «Аталанта», который состоится 22 апреля 2021 года.

«Рома»

Команда из Рима очень неуверенно играет в последних турах чемпионата Италии и все дальше отдаляется от зоны Лиги Чемпионов, на которую коллектив рассчитывает. Подопечные Пауло Фонсеки чувствуют себя неуверенно во внутреннем первенстве, поэтому единственным шансом попасть в Лигу Чемпионов на следующий сезон вероятнее всего станет победа в Лиге Европы.

18 апреля «Рома» проиграла «Торино» (1:3) в рамках чемпионата Италии, а 15 числа команда сыграла вничью с «Аяксом» (1:1) и прошла в полуфинал Лиге Европы.

«Аталанта»

Коллектив из Бергамо демонстрирует отличную игру в последних матчах и продлил свою серию побед в чемпионате. Клуб занимает третье место в чемпионате и чтобы его не упустить, обязан в каждой следующей встрече играть на победу. В матче с «Ромой» команда сможет продемонстрировать свои лучшие качества, чтобы одержать верх над не самым простым соперником.

18 апреля «Аталанта» в очень интересном противостоянии переиграла «Ювентус» (1:0), а 11 числа в трудном поединке оказалась сильнее «Фиорентины» (2:3).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Рома» – 3.67

Ничья – 4.05

Победит «Аталанта» – 1.99

Статистика

«Рома» одержала победы в шести из семи матчей на своем стадионе в Серии А

«Аталанта» побеждает уже в девяти встречах подряд в чемпионате

Пять из шести последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

«Аталанта» оказалась сильнее в трех последних поединках с римским клубом

Прогноз

Поставить на победу «Аталанты», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.99. Гости явно на данный момент превосходят соперника в большинстве игровых компонентов и имеют большие шансы на успех в этом матче.