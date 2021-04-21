«Барселона» — «Хетафе»: прогноз и ставки БК Pinnacle

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вчера, 15:40

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Примеры «Барселона» — «Хетафе», который состоится 22 апреля 2021 года.

«Барселона»

«Барселона» играет достаточно стабильно и набирает очки практически в каждом матче, кроме поединка с «Реалом». Подопечные Рональда Кумана пытаются угнаться за двумя мадридскими клубами в гонке за чемпионством в Испании и на данный момент у «Барселоны» худшая позиция из трех. В матче против «Хетафе» атакующей линии «Барсы» придется постараться, чтобы огорчить соперника, который отличается качественной обороной.

17 апреля «Барселона» обыграла в кубке Испании «Атлетик» (4:0), а 10 апреля коллектив уступил важный матч «Реалу» Мадрид (1:2) в рамках чемпионата Испании

«Хетафе»

«Хетафе» считается середняком испанского чемпионата, но в последнее время команде очень трудно даются заработанные очки. Коллектив давно не побеждает и существенно спустился вниз по турнирной таблице. Команде нужно вновь начать побеждать, чтобы избежать проблем в конце сезона, до которого осталось не так много матчей.

18 апреля «Хетафе» смог отбиться от «Реала» (0:0), а 10 числа команда минимально уступила на своем поле «Кадису» (0:1). Оба матча проходили в рамках чемпиона Испании

Котировки БК Pinnacle

Победит «Барселона» – 1.229

Ничья – 6.58

Победит «Хетафе» – 15.23

Статистика

«Барселона» проиграла один из десяти последних матчей во всех турнирах

«Хетафе» не может выиграть уже шесть матчей на выезде

«Барселона» выиграла четыре из пяти последних матчей с «Хетафе»

В семи последних матчах между командами не было забито более трех мячей

Прогноз

Поставить на победу «Барселоны» с форой -1.5, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.746. Каталонцы находятся в неплохой форме, а вот у «Хетафе» с настроем на игру существуют определенные победы. Предполагаем, что «Барселона» сможет одержать победу с небольшим перевесом.