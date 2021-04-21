«Атлетико» – «Уэска»: прогноз и ставки БК Pinnacle

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вчера, 16:02

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Примеры «Атлетико» — «Уэска», который состоится 22 апреля 2021 года.

«Атлетико»

Команда Диего Симеоне растеряла весь свой большой отрыв в чемпионате от «Барселоны» и «Реала». Теперь вся борьба начинается практически с самого начала и команде необходимо выигрывать все матчи, чтобы сохранить свое маленькое преимущество и поднять над головой чемпионский кубок. Коллектив начал вновь побеждать, что придает болельщикам определенный оптимизм.

18 апреля «Атлетико» разгромил «Эйбар» (5:0), а 11 апреля команда не смогла одолеть в выездном матче «Бетис» (1:1). Оба матча проходили в рамках Примеры.

«Уэска»

«Уэска» очень близко находится к зоне вылета и опережает ближайшего соперника только по дополнительным показателям. Коллектив пытается поправить свое положение, о чем говорит статистика последних матчей, однако набранных очков для спасения все еще мало. В матче с «Атлетико» команда наверняка попытается сыграть в «глухую оборону».

18 апреля «Уэска» минимально уступила на выезде «Алавесу» (0:1), а девятого числа обыграла «Эльче» (3:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Атлетико» – 1.429

Ничья – 4.68

Победит «Уэска» – 8.91

Статистика

Три последних матча между командами завершились исходом «обе забьют — нет»

«Атлетико» проиграл один домашний матч в чемпионате Испании за последние десять встреч

Три из четырех последних матчей «Уэски» закончились тоталом меньше 2.5 мячей

«Атлетико» выиграл два из трех последних матчей с «Уэской» со счетом (3:0)

Прогноз

Поставить на победу «Атлетико» с форой (-1), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.735. Мадридскому клубу уже нельзя терять очки, и команда заряжена только на победы в оставшихся турах Примеры. «Уэска» в нынешней форме не сможет оказать достойное сопротивление подопечным Диего Симеоне.