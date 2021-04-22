«Шальке» и «Шеффилд Юнайтед» уже вылетели. Борьба за выживание в топ-лигах — особый вид искусства

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22 апреля 2021, 14:28

А эмоций в подвале таблицы не меньше, чем на вершине.

Еще не закончился апрель, а уже определились два неудачника сезона в европейских топ-чемпионатах: «Шальке» и «Шеффилд Юнайтед» покинули Бундеслигу и АПЛ соответственно, в следующей кампании они будут выступать во вторых по значимости лигах Германии и Англии, где постараются поскорее заработать повышение. «Соккер.ру» интересуется, какие еще команды вовлечены в борьбу за выживание в «Большой пятерке» европейских лиг.

Англия: «Шеффилд Юнайтед» вылетел, «Вест Бромвич» и «Фулхэм» на подходе

«Шеффилд Юнайтед» вернулся в АПЛ в прошлом сезоне, перед которым большинство экспертов сходились во мнении, что эта команда не готова к уровню Премьер-Лиги и является главным кандидатом на вылет обратно в Чемпионшип. «Клинки» под руководством Криса Уайлдера шокировали всех, ведь не просто задержались в элитном дивизионе, но и умудрились финишировать на 9-м месте, набрав всего лишь на 2 балла меньше, чем лондонский «Арсенал».

Но после столь удивительно успешного сезона судьба аутсайдера все-таки догнала «Шеффилд», который внезапно превратился в того самого безнадежного и не готового к АПЛ новичка: 1 очко в первых 13 турах текущего чемпионата и первая победа в 18-м туре. «Клинки» начали вылетать с первого игрового дня в Премьер-Лиге и не свернули с этого курса, официально оформив возвращение в Чемпионшип 17 апреля, после поражения от «Вулверхэмптона». Кого-то наверняка порадует такой факт: «Шеффилд» оформил вылет из АПЛ в розовой форме.

BREAKING: Sheffield United have been relegated from the Premier League to the Championship following tonight's defeat at Wolves. — Sky Sports News (@SkySportsNews) April 17, 2021

В общем, осталось найти компаньонов для «клинков», и здесь тоже все более или менее понятно, Премьер-Лига вообще не особенно радует интригами. На вылет стоят новички нынешнего сезона, «Вест Бромвич» и «Фулхэм». «Дачники» отстают от ближайшего спасительного места на 6 очков, а «дрозды» — на 9. Правда, у «Вест Брома» есть матч в запасе, но с учетом сложного календаря на финише вряд ли удастся что-то изменить и достать в таблице «Бернли» или «Брайтон».

«Соккер.ру» отправляет в Чемпионшип: «Шеффилд Юнайтед», «Вест Бромвич» и «Фулхэм».

Испания: «Эйбар» собирает банду для погружения

В Ла Лиге идет увлекательная борьба за чемпионство, в которую наравне с тремя грандами внезапно вмешалась еще и «Севилья». Вот это будет трюк, если андалузцы всех опередят! Внизу тоже всё неоднозначно. Даже осевший на дне таблицы «Эйбар» не выглядит безнадежным, команда Хосе Луиса Мендилибара всего лишь в двух победах от спасительного места. В зоне вылета сейчас «Уэска» и «Эльче», но «Вальядолид», «Алавес» и «Хетафе» тоже не могут чувствовать себя в безопасности. 6 претендентов на 3 путевки в Сегунду!

Не поставил бы на вылет «Хетафе»: крепкая команда проводит плохой для себя сезон, но запаса прочности хватит, чтобы не попасть в настоящую беду. Что касается остальных, то нужно смотреть не только на положение в таблице, но и на текущую форму. «Эйбар», скорее всего, не спасется: уже есть явное отставание, а в последних матчах баски в основном проигрывают и очень редко забивают. «Эльче» после сенсационной мартовской победы над «Севильей» 4 раза проиграл и трижды сыграл вничью, да и в целом не выглядит командой, готовой к подвигам.

Так что два «Э», видимо, вылетят, а третью путевку в Сегунду разыграют «Уэска», «Алавес» и «Вальядолид». «Алавес» набрал 7 очков в последних трех играх и может продолжить удачную серию, ведь впереди матчи с «Валенсией», «Эйбаром» и «Леванте», а потом еще «Эльче» с «Гранадой». «Вальядолид» только в одном из последних 10 матчей пропустил больше одного гола, а проиграл на этом отрезке только 4 раза, в том числе «Реалу» и «Барселоне» с одинаковым счетом 0:1.

«Вальядолид» и «Алавес» свои очки еще обязательно наберут, а вот «Уэске» придется тяжелее всего, тем более в следующих трех турах играть против «Атлетико», «Реала Сосьедад» и «Хетафе». Если не удастся зацепить очки в этих матчах, то на финишной прямой сезона «Уэску» спасет только чудо.

«Соккер.ру» отправляет в Сегунду: «Эйбар», «Эльче» и «Уэску».

Италия: «Парма» и «Кротоне» спрашивают: «Третьим будешь?»

Итальянские тиффози порадовались бы, если бы тремя вылетевшими из Серии A командами стали «Интер», «Ювентус» и «Милан», ввязавшиеся в Суперлигу, но гранды останутся на своих местах, а в Серию B отправятся другие. Уже ничто не спасет «Кротоне» (отставание от спасительного места — 16 очков) и «Парму» (11 очков), которые за 6 туров до финиша де-факто уже простились с Серией A.

А вот за третью черную метку могут «побороться» сразу шесть команд. «Кальяри» (28 очков) — главный претендент на сегодняшний день, но «Торино» (31) и «Беневенто» (31) недалеко ушли, да и группа команд с 33 баллами пока еще не в безопасности: «Специа», «Дженоа», «Фиорентина». Кстати, «Кальяри» одержал победы в двух последних турах, а скоро будет очная схватка с «Беневенто», в которой многое решится. Вероятно, именно эти две команды разыграют путевку в Серию B.

«Соккер.ру» отправляет в Серию B: «Кротоне», «Парму» и «Кальяри».

Германия: драма «Шальке»

«Шальке» хватило 30 туров, чтобы оформить первый за 30 лет вылет из Бундеслиги. Это большое событие для немецкого футбола, но не сенсация, исходя из того, как складывался нынешний сезон. «Шальке» обосновался на дне таблице после первого же тура, в котором уступил «Баварии» со счетом 0:8. И больше не сходил с последней строчки. Фанаты негодуют и выражают свое отношение к бесславной команде радикальными способами, в Дортмунде запускают салюты, а неравнодушные к этому клубу люди не могут сдержать слез досады.

Schalke 33 yıl sonra Bundesliga’dan küme düştü.



pic.twitter.com/lkkHC3LPZx — çoğu kızdan güzel (@cokiyigol) April 20, 2021

За предпоследнюю строчку сражаются «Кёльн» и «Герта», причем победитель этой дуэли, вероятно, будет вынужден биться за сохранение прописки в элитном дивизионе с третьей командой второй Бундеслиги. Не исключено, что между «козлами» и «старой леди» встанут «музыканты»: «Вердер» проиграл 6 подряд матчей и может оказаться в холодном и темном подземелье, если не опомнится.

«Соккер.ру» отправляет во вторую Бундеслигу: «Шальке» и «Кёльн»; «Вердер» сыграет в стыках.

Франция: я/мы «Дижон» и другие

«Дижон» в шаге от официального вылета из Лиги 1: отставание от спасительного места за 5 туров до финиша составляет 14 очков. Не выиграют в следующем туре — и до свидания. На оставшиеся два места претендуют «Нант», «Лорьян» и «Ним». «Нант» чувствует себя чуть хуже, двое других еще повоюют, шансы здесь примерно равны.

«Соккер.ру» отправляет Лигу 2: «Дижон», «Нант» и «Ним».