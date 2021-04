«Шальке» и «Шеффилд Юнайтед» уже вылетели. Борьба за выживание в топ-лигах — особый вид искусства

А эмоций в подвале таблицы не меньше, чем на вершине.

Еще не закончился апрель, а уже определились два неудачника сезона в европейских топ-чемпионатах: «Шальке» и «Шеффилд Юнайтед» покинули Бундеслигу и АПЛ соответственно, в следующей кампании они будут выступать во вторых по значимости лигах Германии и Англии, где постараются поскорее заработать повышение. «Соккер.ру» интересуется, какие еще команды вовлечены в борьбу за выживание в «Большой пятерке» европейских лиг.

«Шеффилд Юнайтед» вернулся в АПЛ в прошлом сезоне, перед которым большинство экспертов сходились во мнении, что эта команда не готова к уровню Премьер-Лиги и является главным кандидатом на вылет обратно в Чемпионшип. «Клинки» под руководством Криса Уайлдера шокировали всех, ведь не просто задержались в элитном дивизионе, но и умудрились финишировать на 9-м месте, набрав всего лишь на 2 балла меньше, чем лондонский «Арсенал».

Но после столь удивительно успешного сезона судьба аутсайдера все-таки догнала «Шеффилд», который внезапно превратился в того самого безнадежного и не готового к АПЛ новичка: 1 очко в первых 13 турах текущего чемпионата и первая победа в 18-м туре. «Клинки» начали вылетать с первого игрового дня в Премьер-Лиге и не свернули с этого курса, официально оформив возвращение в Чемпионшип 17 апреля, после поражения от «Вулверхэмптона». Кого-то наверняка порадует такой факт: «Шеффилд» оформил вылет из АПЛ в розовой форме.

BREAKING: Sheffield United have been relegated from the Premier League to the Championship following tonight's defeat at Wolves.