«Локо» vs ЦСКА — второе большое московское дерби в Кубке России. На кону — путевка в финал

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вчера, 14:59

Кто кого?

- Полуфинал «Локомотив» — ЦСКА называют «скрытым финалом» Кубка России. Победитель этой пары будет фаворитом решающего матча, к которому с другой половины сетки подбираются «Ахмат» и «Крылья Советов».

- Это уже второе большое московское дерби в Кубке России 2020/21, причем состав участников на 100% изменился. Первое столичное противостояние состоялось в 1/8 финала, и тогда «Динамо» оказалось сильнее «Спартака» (2:0). Сами «бело-голубые» с аналогичным счетом уступили «Крыльям Советов» в четвертьфинале.

- Отдельным сюжетом битвы «Локомотива» и ЦСКА является балканская тренерская дуэль: серб Николич против хорвата Олича.

Турнирный путь команд в Кубке России

«Локомотив» и ЦСКА финишировали в топ-6 РПЛ по итогам прошлого сезона, поэтому в новом розыгрыше Кубка России начали свой путь с 1/8 финала. Таким образом, на пути к очной встрече «железнодорожники» и «армейцы» прошли всего два раунда, а для победы в турнире одной из этих команд хватит четырех успешных матчей.

ЦСКА реализовал свой статус фаворита во встречах со « СКА -Хабаровск» (2:0) и «Арсеналом» (2:1). В Туле «армейцы» выиграли уже под руководством Ивицы Олича, причем виктория получилась волевой: пропустили в первом тайме от Луценко, сравняли в начале второй половины и вырвали путевку в полуфинал на 86-й минуте голом Марио Фернандеса.

«Локомотив» без проблем разделался с полумертвым «Тамбовом» (3:0), кстати, именно с этого матча началась грандиозная победная серия команды Марко Николича. В четвертьфинале «железнодорожники» взяли верх над «Сочи» (3:1) с дублем Федора Смолова и голом Франсуа Камано в пустые ворота на последних секундах.

Что любопытно, в четвертьфинальных матчах соперники ЦСКА и «Локомотива» провели внушительные отрезки в меньшинстве: Кирилл Заика оставил «Сочи» вдесятером на 50-й минуте матча с «Локо», а Евгений Луценко удалился на 55-й минуте в игре с ЦСКА .

Очное противостояние ЦСКА и «Локомотива»

«Локомотив» и ЦСКА встретятся во второй раз за два месяца, эти московские клубы очным матчем на « РЖД Арене» возобновляли сезон в РПЛ 27-го февраля. В том матче со счетом 2:0 победили «железнодорожники». Оба гола до перерыва забили Лисакович и Крыховяк, а Никола Влашич не реализовал пенальти в середине второго тайма, упустив шанс вернуть ЦСКА в игру.

Вообще, «Локомотив» под руководством Марко Николича одержал в 3 матчах 3 победы над ЦСКА . Стопроцентный показатель. Правда, «армейцами» в тех играх руководил Виктор Ганчаренко, возможно, Ивица Олич сумеет повернуть колесо судьбы и прервать неудачную серию «красно-синих» в этом противостоянии. И речь не только о 3 поражениях в 3 матчах, но и об одной победе в последних 6 встречах.

Что еще нужно знать о претендентах на выход в финал?

- «Локомотив» и ЦСКА не участвовали в проекте Европейской Суперлиги.

- «Локомотив» выиграл все 9 официальных матчей после возобновления российского футбольного сезона. В Кубке России «железнодорожники» переиграли «Тамбов» и «Сочи», а вот так выглядит список жертв «красно-зеленых» в РПЛ : ЦСКА , «Арсенал», «Сочи», «Уфа», «Ротор», «Спартак» и «Ростов».

- Кубковая встреча с «Локомотивом» — первый большой матч Ивицы Олича у руля «армейцев». Хорватский тренер начал с трех побед подряд у руля ЦСКА , обыграв «Тамбов» (2:1), «Арсенал» (2:1) и «Ротор» (2:0), но в четвертом матче потерпел поражение от «Сочи» (1:2). Впереди у Олича встречи с «Локомотивом» и «Спартаком».

Новости команд

«Локомотив» выглядит очевидным фаворитом кубкового полуфинала не только из-за серии побед и обретенного игрового баланса в весенних матчах, но также исходя из текущего кадрового состояния двух команд. Марко Николич не может рассчитывать на Владислава Игнатьева и Зе Луиша. Африканский форвард не появлялся на поле с декабря, а Игнатьев сыграл 38 минут против «Тамбова» в февральском матче и с тех пор вне игры. То есть победную серию «Локо» соорудил без этих футболистов, потери уже привычные и не являются критичными. Есть некоторые опасения за правый фланг обороны, но Рыбчинский и Сильянов пока справляются.

Зато потихоньку набирает форму Антон Миранчук, сыгравший против «Ростова» 15 минут, а Гильерме наверняка вернется в стартовый состав на кубковую игру, ведь его двухматчевая дисквалификация распространяется только на РПЛ . Выйдет с первых минут и Максим Мухин, отдохнувший на выходных благодаря автоматической дисквалификации за 4 желтые карточки, полученные в матчах чемпионата. Нет никаких сомнений, что состав «Локомотива» будет боевым, а обретенная с победами уверенность станет дополнительным подспорьем команды Николича.

Ориентировочный состав «Локомотива» (4-3-1-2): Гильерме — Рыбчинский, Чорлука, Пабло, Рыбус — Мухин, Баринов, Крыховяк — Жемалетдинов — Камано, Смолов.

А вот ЦСКА накрыла эпидемия травм. В лазарете защитники Бруно Фукс, Хордур Магнуссон и Вадим Карпов, а также их коллеги Марио Фернандес и Кирилл Набабкин. Бохинен, Кучаев и Зайнутдинов — тоже мимо. В центре обороны, по сути, могут сыграть только Дивеев и Васин, слева выйдет Щенников, а позицию Марио Фернандеса разыграют Марадишвили и Тикнизян.

Центр поля не внушает доверия априори, здесь дело не в травмах. В той же игре с «Сочи» проблемы Ахметова и Облякова были подчеркнуты жирным вопросом, так что не исключен выход с первых минут в опорной зоне опытного Алана Дзагоева. Скорее всего, вместе с Марадишвили. Зато в полном порядке атака, Олич может рассчитывать на лучшие силы и усиление по ходу матча.

Ориентировочный состав ЦСКА (4-2-3-1): Акинфеев — Тикнизян, Васин, Дивеев, Щенников — Марадишвили, Дзагоев — Эджуке, Влашич, Сигурдссон — Чалов.

Влашич, Эджуке, Сигурдссон, Чалов, Рондон, Шкурин хотят отомстить «Локо» за февральское поражение. Пожалуй, эту игру ЦСКА может выиграть только в атаке, но для этого нужна смелость, авантюризм и удача, ведь «Локомотив» не откажется сыграть вторым номером. Команда Марко Николича лучше всех в России умеет преобразовывать минусы соперника в свои преимущества. Поэтому прогноз будет однозначным.