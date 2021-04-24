«РБ Лейпциг» – «Штутгарт»: прогноз и ставки БК Pinnacle

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вчера, 14:55

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Бундеслиги «РБ Лейпциг» — «Штутгарт», который состоится 25 апреля 2021 года.

«РБ Лейпциг»

Команда потеряла практически все шансы на чемпионство и теперь главной задачей клуба является сохранение второго места, на которое теоретически может претендовать «Вольфсбург» Подопечные Нагельсмана немного ухудшили свои результаты, однако команде должно хватить ресурсов, чтобы удержать в своих руках серебряные медали чемпионата Германии.

20 апреля «РБ Лейпциг» проиграл «Кельну» (1:2), который борется за сохранение места в чемпионате, а 16 апреля не смог одолеть оборону «Хоффенхайма» (0:0).

«Штутгарт»

«Штутгарт» идет на десятом месте и не преследует серьезных турнирных задач, но результаты команды в последних матчах оставляют желать лучшего. Команда победила всего один раз в нескольких последних матчах, что вызывает недовольство у болельщиков и руководства. Коллектив много забивает, но и оборона может играть по увереннее. Разница мячей команды: (52-49)

21 апреля «Штутгарт» проиграл на своем поле «Вольфсбургу» (1:3), а 17 числа команда проиграла «Унион Берлин» (1:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит «РБ Лейпциг» – 1.396

Ничья – 5.28

Победит «Штутгарт» – 8.32

Статистика

Три последних матча «Штутгарта» завершились исходом «обе забьют»

«РБ Лейпциг» из последних десяти встреч во всех турнирах, одержал победы только в пяти поединках

«Штутгарт» проиграл четыре из пяти последних матчей против «РБ Лейпциг»

Четыре из пяти последних поединков между клубами закончились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на «РБ Лейпциг» с форой (-1.5), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.06. Хозяева поля стабильно провели весь сезон и в последних турах не дадут шансов преследователям себя обойти и смогут уверенно обыграть «Штутгарт», который находится не в лучшей форме.