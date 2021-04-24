«Атлетик» – «Атлетико»: прогноз и ставки БК Pinnacle

1619271280

вчера, 16:34

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Примеры «Атлетик» — «Атлетико», который состоится 25 апреля 2021 года.

«Атлетик»

Команда из Бильбао за последнее время проиграла два кубка в Испании и находится не в лучшем эмоциональном состоянии. Команда идет на 10 месте и часто играет вничью. В матче с «Атлетико» Мадрид, коллективу придется очень сложно, ведь столичный клуб борется за чемпионство и дорожит каждым очком в чемпионате Испании. «Атлетик» никогда не боялся грандов, поэтому матч обещает быть интересным и зрелищным.

21 апреля «Атлетик» сыграл вничью с «Бетисом» (0:0) в чемпионате, а в матче кубка Испании, 17 апреля крупно проиграл «Барселоне» (0:0).

«Атлетико»

Команда Диего Симеоне опомнилась и продолжает борьбу за чемпионство, которую клуб уже давно мог выиграть. Коллектив старается побеждать в каждом следующем поединке, чтобы не испортить сезон небольшим кризисом, в котором клуб из Мадрида находился месяц назад. Матч с «Атлетиком» из Бильбао будет складываться непросто, но отступать «матрасникам» уже некуда.

22 апреля «Атлетико» обыграл «Уэску» (2:0) в Примере, а 18 апреля очень уверенно разгромил «Эйбар» (5:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Атлетик» – 4.55

Ничья – 3.36

Победит «Атлетико» – 1.98

Статистика

«Атлетик» сыграл последние пять матчей вничью в Примере

«Атлетико» Мадрид не может выиграть четыре последних матча во всех турнирах

«Атлетико» выиграл восемь из десяти последних матчей с «Атлетиком» Бильбао

Шесть последних выездных матчей мадридского клуба закончились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на «Атлетико» компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.98. Команда Диего Симеоне может достигать результатов, когда они необходимы. Клуб имеет хорошие шансы на чемпионство и намерен их максимально использовать.