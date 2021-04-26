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Сборная 27-го тура РПЛ: вернувшийся на светлую сторону «Спартак», погромщики аутсайдеров и снова Ионов

вчера, 21:00
Популярные футболисты, относящиеся к этой записи
Зобнин Роман
Зобнин Роман
Полузащитник
Малком
Малком
Нападающий
Нобоа Кристиан
Нобоа Кристиан
Полузащитник
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Попасть в символическую сборную несложно, задержаться в ней — вот искусство.

Вратарь

Сергей Песьяков («Ростов»)

Футбол — игра возможностей. Неделю назад с грубой технической ошибки Сергея Песьякова начался разгром «Ростова» «Локомотивом», у язвительных и злопамятных появился повод с иронией вспомнить о слова Карпина о том, что «Песьяков хорошо играет ногами». В матче с «Арсеналом» Сергею представился шикарный шанс исправиться: игравшие почти целый тайм в меньшинстве «оружейники» на предпоследней минуте основного времени получили право на пенальти и могли отнять у «Ростова» «законную» победу. Песьяков в этом эпизоде сыграл как босс: справился с ударом Бауэра, а через мгновение ногой перевел мяч на угловой.

Защитники

Алексей Сутормин («Зенит»)

Сутормин не впервые выдает качественный матч на позиции правого защитника, может быть, пора официально сменить амплуа? В матче с «Ротором» Алексей установил окончательный счет (6:0), а до этого в своих подключениях трижды выкатывал мяч партнерам под удары.

Илья Кутепов («Спартак»)

Оборона «Спартака» впервые с 29 ноября сыграла на ноль, «армейцы» ни разу не пробили в створ ворот Максименко. Наверное, нужно сказать пару слов о защите «Спартака», которая выглядел добротно даже без Самуэля Жиго, а уж отсутствие Павла Маслова, возможно, даже пошло на пользу. Кутепов едва ли не лучше всех защитников «Спартака» отбирает мяч, вырываясь из линии защиты, этому его научил еще Массимо Каррера. В матче с ЦСКА сильные качества Ильи пригодились.

Деннис Хаджикадунич («Ростов»)

Талантливый защитник, который продолжит прогрессировать, ведь Деннису всего лишь 22 года. Прыгучий босниец прервал 7 навесов «Арсенала» в штрафную «Ростова» и уверенно выводил свою команду из обороны продольными пасами, причем собрал солидную точность передач — 88%.

Роман Зобнин («Спартак»)

Перед дерби Зобнин признался, что не может чувствовать себя счастливым без побед «Спартака». Что ж, Роман сделал серьезный вклад в положительный исход матча с ЦСКА, причем на позиции левого защитника, куда отправился после замены Айртона, сыграл в чем-то даже круче, чем в центре поля. Запомнились несколько чистых подкатов Зобнина в заключительной четверти матча, также он разгонял атаки, которые могли закончить борьбу за результат в дерби чуть раньше финального свистка.

Полузащитники

Кристиан Нобоа («Сочи»)

Нельзя не отметить лидера «Сочи», который набрал форму и продолжает тащить свою команду в еврокубки. У «Сочи» хорошие шансы финишировать на четвертом месте, а у Нобоа — получить какую-нибудь индивидуальную награду по итогам чемпионата. В матче против дерзкой «Уфы» Кристиан отметился голом и пасом, всего на его счету уже 17 результативных действий в текущем сезоне.

Гжегош Крыховяк («Локомотив»)

Очень часто именно Крыховяк становится ключом «Локомотива» к победам. «Тамбов» сопротивлялся «железнодорожникам» 40 минут, а потом забил Гжегош. Он же прибил «волков» на исходе часа игры, когда сделал счет 3:1. Поляк — единственный футболист в 27 туре, кому удалось забить больше одного мяча. А всего у Крыховяка уже 9 точных ударов в матчах РПЛ-2020/21, он самый результативный в своей команде.

Виктор Классон («Краснодар»)

Болельщики «Краснодара» скучали по такому Виктору Классону. Казалось, в матче с «Рубином» швед был везде и успевал все: бил по воротам сам, искал острыми передачами партнеров, шел в дриблинг, мгновенно вступал в отбор. Голевой пас на Ионова, который Классон выполнил, находясь спиной к воротам «Рубина», стал украшением матча в Казани и всего тура.

Малком («Зенит»)

Бразилец редко дает поводы хвалить себя, но в матче с «Ротором» он выступил ярче всех партнеров. Малком забил гол, отдал результативную передачу, сделал 8 обостряющих пасов и вообще сыграл на чумовом проценте брака — 5%. Статистика не врет: 59 из 62 передач полузащитники дошли до партнеров.

Алексей Ионов («Краснодар»)

В матче с «Зенитом» Ионов действовал на острие атак, в игре с «Рубином» отошел во второй темп, действовал из-за спины Берга. И снова забил! Пока что все три гола «Краснодара» при Викторе Ганчаренко на счету футболистов сборной России. И если дубль в игре с «Зенитом» принес только ничью, то гол в Казани оказался победным.

Нападающие

Джордан Ларссон («Спартак»)

В 2020 году Джордан Ларссон уже забивал победный гол в ворота ЦСКА в кубковом дерби, причем тот матч выдался не в пример ярче, тогда «Спартак» вел 2:0, упустил преимущество и вырвал победу в овертайме, играя в меньшинстве — 3:2. На этот раз хватило одного забега Ларссона, но вообще Джордан сделал много рывков, после которых оборона ЦСКА ходила ходуном. Уже на 3-й минуте мог стать автором результативной передачи, пробей Соболев точнее, да и потом были хорошие выпады с проникновениями в штрафную.

Тренер

Доменико Тедеско («Спартак»)

За победу над ЦСКА болельщики готовы многое простить, а Тедеско сделал это, причем «Спартак», несмотря на скромный счет, во всем превзошел «армейцев». Защита не допустила ударов в створ ворот Максименко, а с атакующих футболистов нужно спросить за неэффективность, ведь могли выигрывать крупнее, чем 1:0. «Спартак» и Тедеско продолжают бороться за второе место и путевку в Лигу чемпионов. После победы над ЦСКА шансы на такой исход сезона повысились, хотя в оставшихся турах придется рассчитывать не только на себя, но и болеть за соперников «Локомотива».

Собиратель важных фолов. Понтус Алмквист («Ростов»)

Не нашлось места в стартовом составе символической сборной, но нельзя не отметить вклад Алмквиста в победу «Ростова». Именно швед заставил футболистов «Арсенала» нарушить правила в судьбоносных эпизодах: Бурлак в начале второго тайма получил красную карточку за фол последней надежды, а Пантелеев свалил Алмквиста в собственной штрафной. С пенальти «Ростов» забил единственный мяч.

Суперсаб тура. Максим Глушенков («Химки»)

За этого молодого и небесталанного футболиста можем только порадоваться. В первом туре этого сезона Максим вышел в стартовом составе «Спартака», но окончательно убедить Доменико Тедеско не сумел, а потом была тяжелая травма в расположении молодежной сборной России, долгое восстановление и переход в «Химки». Только в 27 туре Глушенков забил первый гол в РПЛ: огорчил «Динамо» после выхода на замену и принес победу «Химкам» на 90+1 минуте.

Сборная 27-го тура РПЛ: вернувшийся на светлую сторону «Спартак», погромщики аутсайдеров и снова Ионов

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Все комментарии
dеigandre
dеigandre ответ димон 37 (раскрыть)
сегодня в 10:48
Гончаренко выиграл у Слуцкого
Причём, Краснодар играл просто великолепно
Но в сборной Тедеско, который выиграл у великолепного тренера Олича, у которого не было 72 человека основы. И выиграл-это громко сказано. Игра Спартака была отвратительна
Просто победил Спартак-нужно их нахваливать. Неизвестно, когда следующая победа будет
oncha
oncha
сегодня в 10:15
Ахметова еще только не хватает.
Romkurch
Romkurch
сегодня в 10:14
Давно не было такого издевательства над сборными.
Василий Корнечук
Василий Корнечук
сегодня в 09:41
Мне не очень нравится система, когда из тура в тур обыгрывают аутсайдеров с разгромным счетом. тем более если у этих команд заведомо нет шансов на победу. Это все равно что я выберу человека откровенно слабее меня и начну измываться над ним, какой я сильный по сравнению с ним. Надо внимание обратить на Краснодар, его болельщики получили повод для малого праздника.
dеigandre
dеigandre
сегодня в 07:24
Спартак настолько убого играл в дерби, а вы полсостава и тренера в сборную засунули
Просто маразм
димон 37
димон 37 ответ Байкал-38 (раскрыть)
сегодня в 07:09
Ну не николича же ставить который от мёртвого Тамбова два получил
112910415
112910415
сегодня в 06:20
вот и Кутепов !
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 06:10
Тедеско в сборной тура? Единственное за что он мог попасть туда, так только за победу над ЦСКА?! Ну ладно если бы это было в борьбе, если бы ЦСКА представлял ту силу, что раньше, ну и по ходу матча произвёл бы такие ходы, замены, которые позволили вырвать волевую победу.
У ЦСКА и так проблемы с игрой, да ещё удаление в начале матча.
Гончаренко и тот больше достоин быть в этой сборной!
Аксинья
Аксинья
сегодня в 04:30
Песьяков ну прямо прописался в сборных, то в одной, то в другой...Хотя с его стратегией пять мертвых мячей беру шестого дурака пропускаю конкурентов у него нет))
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny
вчера в 23:14
Стамеска к победе Спартака точно не причастен..
YVG
YVG
вчера в 23:01, ред.
Сборная надутая ветром, Кукуяна не хватает.
Evilhuman
Evilhuman ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 22:36
Да уж куда им до вашего игрока, блеснул в дерби, аж в первом тайме, принеся огромную пользу Цска, уйдя с поля
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 22:09
Не согласен на счёт Тедеско и Зобнина. Спартак выиграл благодаря случаю и индивидуалке Ларссона.
Рад за Илью, он лучший
виктор бочарников
виктор бочарников
вчера в 21:39
Пас Классона шедевральный ,да и Ионов неплох, на евро хочет. Краснодару успехов на следующий сезон.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 21:12
С учётом силы соперника вне конкуренции Сутормин и Малком. У них все же соперник был круче не бывает
makkie
makkie
вчера в 21:08
Прекрасный тур выдался!
Я бы еще отметил Крала: как питбуль сыграл в дерби, всех коней перебегал и переборол.
Отсюда и отсутствие ударов в створ ворот Максименко. Просто не давали прицельно бить!
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