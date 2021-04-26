Антисборная 27-го тура: безнадежный «Ротор», проигравшие в дерби и арбитры из UFC

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вчера, 15:26

Не все выдерживают испытание концовкой чемпионата.

Схема антисборной — 5-3-2.

Вратарь

Виталий Сычев («Тамбов»)

Пропустивший 6 голов в Санкт-Петербурге Чондрич целый тайм не давал «Зениту» забить, а расколдовал его ворота собственный защитник Кверквелия. Потом хорватского голкипера расстреливали из штрафной, так что поражение «Ротора» с теннисным счетом точно не на его совести. Сычев в матче с «Локомотивом» вынимал мяч из сетки ворот 5 раз, и хотя у Виталия набралось несколько сэйвов, знатоки вратарского искусства согласятся, что воспитанник «Локомотива» не всегда соблюдал основы вратарской механики, в результате чего оказывался не совсем готов к отражению ударов.

Защитники

Владислав Карапузов («Тамбов»)

В матчах, где есть явный фаворит и очевидный андердог, огромное значение имеет первый гол. «Тамбов» 40 минут достойно оборонялся против «Локомотива», а потом Карапузов бросил на дальней штанге Крыховяка, которому не составило труда замкнуть прострел Смолова. Второй свой гол Гжегож тоже забил при участии Владислава. Вернее сказать, при безучастии: Карапузов отошел в сторону и освободил Крыховяку коридор для удара. Другой поляк — Мацей Рыбус, тоже забил из брошенной Карапузовым зоны.

Тарас Бурлак («Арсенал»)

В начале второго тайма проиграл забег Понтусу Алмквисту и завалил ростовского шведа фолом последней надежды, оставив «Арсенал» в меньшинстве. Ключевой момент матча, который закончился поражением туляков. Опытный защитник, у которого была фора перед оппонентом, мог и должен был сыграть мудрее — поставить корпус, дотянуться до мяча хотя бы в подкате и отвести угрозу.

Соломон Кверквелия («Ротор»)

Можно было бы включить в антисборную «Ротор» в полном составе, ведь в Санкт-Петербурге у «Ротора» не было команды. После таких матчей можно мгновенно давать путевку в ФНЛ . Кверквелия открыл счет за «Зенит», который не мог пробить Чондрича после десятка ударов, а во втором тайме петербуржцы беспрепятственно катали мяч по вратарской волгоградцев. Чем занимались защитники?

Боян Йокич («Уфа»)

В эндшпиле матча при счете 2:2 остановил летящий в ворота мяч рукой, получил красную карточку и позволил «Сочи» выиграть матч, в котором «Уфа» целый тайм играла в меньшинстве. Йокич наработал на два пенальти: в дебюте матча пнул Кирилла Заику в живот в своей штрафной, но тот эпизод и так закончился голом Заболотного.

Илья Самошников («Рубин»)

Неудачный матч новоиспеченного футболиста сборной России. Самошникова задергал на фланге Вандерсон, да и Ионов забил победный мяч в ворота «Рубина» из зоны ответственности Ильи.

Полузащитники

Ильзат Ахметов ( ЦСКА )

Суть споров об удалении Ахметова сводится к тому, приложил ли Ильзат чрезмерную силу, чтобы заслужить красную карточку. Исходя из духа игры, здесь хватило бы и «горчичника», но футболисты должны знать о современных рекомендациях, призванных тщательно защищать здоровье участников футбольных матчей. Играя открытыми шипами на такой высоте, даже после попадания в мяч, можно нарваться на удаление, если задеть противника. Так или иначе, красная карточка — следствие агрессивной манеры Ахметова, не всегда мотивированной логикой эпизодов. Он уже подводил ЦСКА в матче с «Зенитом», а теперь снова досрочно ушел с поля в большом матче.

Иван Обляков ( ЦСКА )

Надо сказать, что и до удаления Ахметов играл не лучшим образом, как и его напарник по центру поля Обляков. У Ивана было много возни, но мало по-настоящему эффективных действий. Апофеозом игры полузащитника стали его пируэты на последних секундах матча, когда было необходимо как можно быстрее доставить мяч в штрафную «Спартака». Фактически Обляков лишил ЦСКА последнего шанса на спасение.

Александр Зуев («Рубин»)

Матч с «Краснодаром» показал, насколько сильно «Рубин» зависит от Хвичи Кварацхелии и Дениса Макарова. Без двух лидеров атак получилось совсем скучно — 5 ударов по воротам за 90 минут. Зуев сыграл на позиции Макарова и выглядел настолько бестолково, что Слуцкий убрал его после часа игры.

Нападающие

Квинси Промес («Спартак»)

Уникальный случай, когда в антисборной нашлось место для победителя дерби. Но Квинси и сам знает, что сыграл против ЦСКА значительно хуже, чем от него ждут. Промес медленно принимал решения, допускал невынужденные потери, неловко бил по воротам, испортил несколько контратак, которые могли принести «Спартаку» второй гол и спокойную концовку. Квинси часто оказывался в центре событий, но это точно не та игра, на которую способен голландец.

Федор Чалов ( ЦСКА )

Чалов вышел на последние 25 минут в дерби, но этого хватило для попадания в антисборную. Если Рондон вел грамотную подрывную деятельность в тылу врага, как для форварда играющей вторым номером команды, то Чалов вышел на правах примы, которой партнеры должны создать момент. И такой момент Федору создал Шкурин, только «золотой актив» отправил мяч в небеса. Продуктивность Чалова, не считая редких всплесков, давно стремится к нулю, да и откуда взяться голам с таким отношением к делу?

Тренер

Юрий Батуренко («Ротор»)

Такое случается, когда доверяешь спасение команды тренеру без опыта самостоятельной работы и лицензии PRO (юридически должность главного тренера в «Роторе» занимает Хасанби Биджиев). Под руководством Батуренко волгоградцы проиграли 4 матча с общим счетом 0:13, а в Санкт-Петербурге у «Ротора» не было ни плана на игру, ни страсти, ни самолюбия. «Зенит» априори сильнее, но сопротивления вообще не было: чемпион нанес 32 удара по воротам и получил только 2 неопасных выстрела в ответ.

Арбитры

Главный арбитр Евгений Кукуляк и видеоассистент Сергей Иванов («Динамо» — «Химки»)

На прошлой неделе «Динамо» и «Химки» в числе других клубов поддержали главу судейского комитета Ашота Хачатурянца после отстранения Михаила Вилкова, однако очная встреча этих команд «одарила» москвичей таким судейским ляпом, что впору отзывать слова об одобрении деятельности Хачатурянца.

Ошибся, конечно, не глава судейского комитета лично, а его подчиненные, но «бело-голубым» от этого не легче, ведь решение перепутавших футбол со смешанными единоборствами Кукуляка и Иванова, вероятно, стоило борющейся за попадание в еврокубки команде Сандро Шварца важнейших очков.

На 79-й минуте матча «Динамо» — «Химки» при счете 0:0 защитник подмосковного клуба Филин двумя руками обнял динамовского форварда Комличенко, а потом уложил его на газон борцовским приемом. Современные трактовки правил допускают различные интерпретации похожих моментов, но здесь речь идет не о спорном, а о бесспорном пенальти, который находящийся в идеальной позиции Кукуляк не назначил. Не вмешался и находившийся у монитора Иванов. Что было в голове у арбитров в этот момент?