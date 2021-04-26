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Малком и Заболотный — в сборной 27-го тура РПЛ по версии WhoScored

26 апреля 2021, 10:56

Портал WhoScored представил символическую сборную лучших футболистов 27-го тура чемпионата России.

Лучшим игроком тура стал нападающий «Зенита» Малком, получивший оценку 9,7.

На втором месте — полузащитник санкт-петербургской команды Андрей Мостовой (9,5), третье место разделили между собой ещё два игрока «Зенита» — хавбек Алексей Сутормин и форвард Себастьян Дриусси, получившие оценку 8,9.

Сборная 27-го тура РПЛ: Илья Лантратов («Химки»), Дуглас Сантос, Алексей Сутормин, Андрей Мостовой, Себастьян Дриусси, Малком (все — «Зенит»), Зоран Нижич («Ахмат»), Александр Мартынович («Краснодар»), Роман Зобнин («Спартак»), Гжегож Крыховяк («Локомотив»), Антон Заболотный («Сочи»).

Малком и Заболотный — в сборной 27-го тура РПЛ по версии WhoScored

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cska1948
cska1948
26 апреля в 11:38
Меня больше всего удивляет стремительный прогресс Сутормина! До прихода в Зенит он стоил ВСЕГО 50 тысяч рублей, а сейчас уже 2,5 миллиона евро!
sv_1969
sv_1969
26 апреля в 11:17
6-0 с мертвым Ротором и на тебе((( Ну как тут не поверить в дюковщину!
Аксинья
Аксинья
26 апреля в 11:14
Это сборная Газпрома))
Честный Зритель
Честный Зритель ответ sihafazatron (раскрыть)
26 апреля в 11:13
Да впервые забил с августа того года ...и самому Ротору)))
Шуnя771
Шуnя771
26 апреля в 11:11
Даже фейком трудно назвать!

Где Ионов, Ларссон, Акинфеев.. Ахметов...
STVA 1
STVA 1 ответ sihafazatron (раскрыть)
26 апреля в 11:02
Пора на больничный)))
sihafazatron
sihafazatron
26 апреля в 10:58
малком уже отработал вложенные деньги в него)
beefs
beefs
26 апреля в 10:58
с поздравлениями, так держать...
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