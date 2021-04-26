Малком и Заболотный — в сборной 27-го тура РПЛ по версии WhoScored

Портал WhoScored представил символическую сборную лучших футболистов 27-го тура чемпионата России.
Лучшим игроком тура стал нападающий «Зенита» Малком, получивший оценку 9,7.
На втором месте — полузащитник санкт-петербургской команды Андрей Мостовой (9,5), третье место разделили между собой ещё два игрока «Зенита» — хавбек Алексей Сутормин и форвард Себастьян Дриусси, получившие оценку 8,9.
Сборная 27-го тура РПЛ: Илья Лантратов («Химки»), Дуглас Сантос, Алексей Сутормин, Андрей Мостовой, Себастьян Дриусси, Малком (все — «Зенит»), Зоран Нижич («Ахмат»), Александр Мартынович («Краснодар»), Роман Зобнин («Спартак»), Гжегож Крыховяк («Локомотив»), Антон Заболотный («Сочи»).
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