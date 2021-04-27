«Эльче» – «Атлетико»: прогноз и ставки БК Pinnacle

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вчера, 11:42

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Примеры «Эльче» — «Атлетико», который состоится 1 мая 2021 года.

«Эльче»

Команда находится в сложно ситуации и всего на одно очко опережает команду, которая идет в зоне вылета. Коллективу необходимо набирать очки в оставшихся матчах, чтобы обеспечить себе сохранение прописки в Примере, но против обозленной команды Диего Симеоне сделать это будет очень сложно.

24 апреля «Эльче» одержал важную домашнюю победу над «Леванте» (1:0), а 21 числа команда разошлась миром с «Вальядолидом» (1:1).

«Атлетико»

«Матрасники» растеряли огромное преимущество и уже скоро могут оказаться в роли догоняющих. Команда играет нервно и нестабильно, но коллектив понимает, что с этой минуты права на ошибку у них уже нет. Матч с «Эльче» мадридский клуб обязан выигрывать, если хочет продолжить борьбу за золотые медали чемпионата Испании

25 апреля «Атлетико» проиграл «Атлетику» из Бильбао (1:2), а 22 числа в домашнем матче обыграл «Уэску» (2:0). Оба матча прошли в рамках Примеры

Котировки БК Pinnacle

Победит «Эльче» – 8.68

Ничья – 4.51

Победит «Атлетико» – 1.452

Статистика

«Атлетико» выиграл всего четыре матча из последних десяти встреч во всех турнирах

«Эльче» не проигрывает на своем поле уже шесть матчей подряд

«Атлетико» выиграл шесть из последних семи матчей против «Эльче»

Три последних матча между коллективами на поле «Эльче» закончились итогом тотал меньше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на «Атлетико» с форой (-1), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.763. Подопечные Симеоне четко осознают, что все матчи до конца сезона должны выигрывать, чтобы не потерять шансы на чемпионство, которого команда добивалась всю первую половину чемпионата.