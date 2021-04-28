«Валенсия» — «Барселона»: прогноз и ставки БК Pinnacle

Букмекер Pinnacle предложил выгодные котировки на матч 34-го тура Ла Лиги «Валенсия» — «Барселона», который состоится 2 мая 2021 года.
«Валенсия»
На счету «Валенсии» 36 очков и 14-е место в рейтинге испанской Ла Лиги. На протяжении пяти последних туров команда не может победить. В данной серии «летучие мыши» проиграли «Кадису» (1:2) и «Осасуне» (1:3), а также сыграли вничью с «Реал Сосьедадом», «Бетисом» (2:2) и «Алавесом» (1:1).
В шести прошлых поединках «Валенсии» неизменно забивали обе команды. В домашних играх хозяева выступают намного продуктивней, нежели в гостях – восемь поединков без поражений (четыре победы и четыре ничьи).
«Барселона»
«Барселона» идет на третьем месте в турнирной таблице чемпионата, набрав 71 балл. Каталонцы уступают лидеру «Атлетико» два очка, но имеют одну игру в запасе. 10 апреля подопечные Рональда Кумана уступили в гостях «Реалу» (1:2), но затем одержали две победы подряд, обыграв «Хетафе» (5:2) и «Вильярреал» (2:1).
В гостевых матчах чемпионата «Барселона» чаще всего побеждает. Так, «сине-гранатовые» выиграли 11 из 16 выездных встреч Ла Лиги – одна ничья и четыре поражения.
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Валенсия» — 7.10
- Ничья – 5.65
- Победит «Барселона» — 1.43
Статистика
- «Барселона» побеждала в 10 из 11 последних выездных играх чемпионата
- «Барселона» забивала минимум 2 гола в 13 из 16 последних выездных поединках Ла Лиги
- В 5 из 6 последних матчах «Барселоны» в Ла Лиге выиграла ставка ТБ(2,5)
Прогноз
Разместить ставку на тотал больше (3,5) голов букмекерская компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.57. Последние матчи в чемпионате «Барселона» провела результативно, а «Валенсия» забивала и пропускала голы в четырех предыдущих поединках на своем поле.