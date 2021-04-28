«Валенсия» — «Барселона»: прогноз и ставки БК Pinnacle

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вчера, 13:55

Букмекер Pinnacle предложил выгодные котировки на матч 34-го тура Ла Лиги «Валенсия» — «Барселона», который состоится 2 мая 2021 года.

«Валенсия»

На счету «Валенсии» 36 очков и 14-е место в рейтинге испанской Ла Лиги. На протяжении пяти последних туров команда не может победить. В данной серии «летучие мыши» проиграли «Кадису» (1:2) и «Осасуне» (1:3), а также сыграли вничью с «Реал Сосьедадом», «Бетисом» (2:2) и «Алавесом» (1:1).

В шести прошлых поединках «Валенсии» неизменно забивали обе команды. В домашних играх хозяева выступают намного продуктивней, нежели в гостях – восемь поединков без поражений (четыре победы и четыре ничьи).

«Барселона»

«Барселона» идет на третьем месте в турнирной таблице чемпионата, набрав 71 балл. Каталонцы уступают лидеру «Атлетико» два очка, но имеют одну игру в запасе. 10 апреля подопечные Рональда Кумана уступили в гостях «Реалу» (1:2), но затем одержали две победы подряд, обыграв «Хетафе» (5:2) и «Вильярреал» (2:1).

В гостевых матчах чемпионата «Барселона» чаще всего побеждает. Так, «сине-гранатовые» выиграли 11 из 16 выездных встреч Ла Лиги – одна ничья и четыре поражения.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Валенсия» — 7.10

Ничья – 5.65

Победит «Барселона» — 1.43

Статистика

«Барселона» побеждала в 10 из 11 последних выездных играх чемпионата

«Барселона» забивала минимум 2 гола в 13 из 16 последних выездных поединках Ла Лиги

В 5 из 6 последних матчах «Барселоны» в Ла Лиге выиграла ставка ТБ (2,5)

Прогноз

Разместить ставку на тотал больше (3,5) голов букмекерская компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.57. Последние матчи в чемпионате «Барселона» провела результативно, а «Валенсия» забивала и пропускала голы в четырех предыдущих поединках на своем поле.