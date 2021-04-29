«Вердер» — «Лейпциг»: прогноз и ставки БК Pinnacle

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вчера, 12:58

«Вердер»

«Вердер» уже в четырех последних встречах проиграл. У команды в последних встречах серьезные проблемы с обороной. Двенадцать пропущенных мячей в четырех играх это очень много. С такими результатами претендовать на набранные очки будет откровенно непросто.

Но матч Кубка — это отдельная история, но проблемой для клуба является то, что пока еще не удалось гарантировать себе место в элите чемпионата Германии по итогам этого сезона.

«Лейпциг»

«Лейпциг» не так стабилен, как того бы хотелось болельщикам клуба, но даже такой игры пока хватает, чтобы расположиться на второй позиции. Команда уже гарантировала себе ее. Правда стоит отметить то, что не так убедительна игра клуба во второй части сезона. Случаются провальные игры, которые увеличивают шансы хозяев.

Котировки БК Pinnacle

Победа «Вердера» – 12,00

Ничья – 4,40

Победа «Лейпциг» — 1,30

Статистика

«Вердер» в четырех из пяти последних поединках забивал

«Лейпциг» выиграл шесть из 10 последних выездных поединков

«Вердер» проиграл два последних противостояния «Лейцпигу»

Прогноз

Не верится, что без борьбы на домашней арене «Вердер» сдастся на милость победителю. Мы считаем, что у хозяев есть все шансы оказать более чем достойное сопротивление своему именитому сопернику. Предлагаем сыграть победу хозяев с учетом форы в +1,5 мяча. Не верим в то, что они без боя пропустят «Лейцпиг» в финал.