«Манчестер Сити» — «ПСЖ»: прогноз и ставки БК Pinnacle

1620042676

вчера, 14:51

Букмекер Pinnacle открыл прием ставок на ответный матч ½ финала Лиги Чемпионов «Манчестер Сити» — « ПСЖ », который пройдет 4 мая 2021 года.

«Манчестер Сити»

«Манчестер Сити» победил « ПСЖ » в гостях со счетом 2:1, тем самым, став очевидным претендентом на проход в финал Лиги Чемпионов. После поединка в Париже английский клуб одержал победу над «Кристал Пэлас» в АПЛ (2:0).

Эта победа стала для «Манчестер Сити» четвертой подряд во всех соревнованиях. Ранее «горожане» обыграли «Тоттенхэм» (1:0) в финале Кубка английской лиги (1:0), а также «Астон Виллу» в чемпионате Англии.

« ПСЖ »

Проиграв первый полуфинальный матч на своем поле (1:2), « ПСЖ » заметно снизил собственные шансы пройти в финал Лиги Чемпионов второй раз подряд. 1 мая футболисты парижского клуба добились непростой победы над «Лансом» (2:1) в чемпионате Франции (2:1).

Отметим, что пять последних матчей « ПСЖ » во всех турнирах завершались выигрышем ставки ТБ (2,5). В этой серии команда Маурисио Почеттино одержала четыре победы, а гостях парижане исправно побеждают на протяжении 10 поединков.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Манчестер Сити» — 1.724

Ничья – 4.360

Победит « ПСЖ » — 4.530

Статистика

«Манчестер Сити» выиграл 6 последних матчей в Лиге Чемпионов

«Манчестер Сити» забивал минимум 2 гола в 6 прошлых поединках турнира

В 3 предыдущих матчах «Манчестер Сити» в Лиге Чемпионов забивалось больше 2,5 голов

Прогноз