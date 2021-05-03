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«Манчестер Сити» — «ПСЖ»: прогноз и ставки БК Pinnacle

вчера, 14:51

Букмекер Pinnacle открыл прием ставок на ответный матч ½ финала Лиги Чемпионов «Манчестер Сити» — «ПСЖ», который пройдет 4 мая 2021 года.

«Манчестер Сити»

«Манчестер Сити» победил «ПСЖ» в гостях со счетом 2:1, тем самым, став очевидным претендентом на проход в финал Лиги Чемпионов. После поединка в Париже английский клуб одержал победу над «Кристал Пэлас» в АПЛ (2:0).

Эта победа стала для «Манчестер Сити» четвертой подряд во всех соревнованиях. Ранее «горожане» обыграли «Тоттенхэм» (1:0) в финале Кубка английской лиги (1:0), а также «Астон Виллу» в чемпионате Англии.

«ПСЖ»

Проиграв первый полуфинальный матч на своем поле (1:2), «ПСЖ» заметно снизил собственные шансы пройти в финал Лиги Чемпионов второй раз подряд. 1 мая футболисты парижского клуба добились непростой победы над «Лансом» (2:1) в чемпионате Франции (2:1).

Отметим, что пять последних матчей «ПСЖ» во всех турнирах завершались выигрышем ставки ТБ(2,5). В этой серии команда Маурисио Почеттино одержала четыре победы, а гостях парижане исправно побеждают на протяжении 10 поединков.

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Манчестер Сити» — 1.724
  • Ничья – 4.360
  • Победит «ПСЖ» — 4.530

Статистика

  • «Манчестер Сити» выиграл 6 последних матчей в Лиге Чемпионов
  • «Манчестер Сити» забивал минимум 2 гола в 6 прошлых поединках турнира
  • В 3 предыдущих матчах «Манчестер Сити» в Лиге Чемпионов забивалось больше 2,5 голов

Прогноз

Ставки на тотал больше (2,5) голов букмекерская компания Pinnacle предлагает разместить по коэффициенту 1.564. «ПСЖ» забивал минимум 3 гола в двух прошлых гостевых матчах Лиги Чемпионов, а «Манчестер Сити» стабильно забивает минимум два мяча в пяти предыдущих домашних играх турнира.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
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Источник: Soccer.Ru
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STVA 1
STVA 1
вчера в 14:52
Хозяева не проиграют
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