«Манчестер Сити» — «ПСЖ»: прогноз и ставки БК Pinnacle

Букмекер Pinnacle открыл прием ставок на ответный матч ½ финала Лиги Чемпионов «Манчестер Сити» — «ПСЖ», который пройдет 4 мая 2021 года.
«Манчестер Сити»
«Манчестер Сити» победил «ПСЖ» в гостях со счетом 2:1, тем самым, став очевидным претендентом на проход в финал Лиги Чемпионов. После поединка в Париже английский клуб одержал победу над «Кристал Пэлас» в АПЛ (2:0).
Эта победа стала для «Манчестер Сити» четвертой подряд во всех соревнованиях. Ранее «горожане» обыграли «Тоттенхэм» (1:0) в финале Кубка английской лиги (1:0), а также «Астон Виллу» в чемпионате Англии.
«ПСЖ»
Проиграв первый полуфинальный матч на своем поле (1:2), «ПСЖ» заметно снизил собственные шансы пройти в финал Лиги Чемпионов второй раз подряд. 1 мая футболисты парижского клуба добились непростой победы над «Лансом» (2:1) в чемпионате Франции (2:1).
Отметим, что пять последних матчей «ПСЖ» во всех турнирах завершались выигрышем ставки ТБ(2,5). В этой серии команда Маурисио Почеттино одержала четыре победы, а гостях парижане исправно побеждают на протяжении 10 поединков.
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Манчестер Сити» — 1.724
- Ничья – 4.360
- Победит «ПСЖ» — 4.530
Статистика
- «Манчестер Сити» выиграл 6 последних матчей в Лиге Чемпионов
- «Манчестер Сити» забивал минимум 2 гола в 6 прошлых поединках турнира
- В 3 предыдущих матчах «Манчестер Сити» в Лиге Чемпионов забивалось больше 2,5 голов
Прогноз
Ставки на тотал больше (2,5) голов букмекерская компания Pinnacle предлагает разместить по коэффициенту 1.564. «ПСЖ» забивал минимум 3 гола в двух прошлых гостевых матчах Лиги Чемпионов, а «Манчестер Сити» стабильно забивает минимум два мяча в пяти предыдущих домашних играх турнира.