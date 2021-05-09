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Будущее Бакаева в «Спартаке» будет зависеть от нового главного тренера

09 мая 2021, 17:19

Полузащитник Зелимхан Бакаев может покинуть «Спартак» в летнее трансферное окно.

Как сообщается, будущее футболиста будет зависеть от нового главного тренера команды, которым, скорее всего, станет Руй Витория. Если португальский специалист даст понять, что Бакаев не будет являться ключевым игроком команды, полузащитник будет продан в кратчайшие сроки.

Главным претендентом на Бакаева является «Динамо». Команда возобновила интерес к футболисту, а стороны могут быстро согласовать трансфер полузащитника.

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Все комментарии
ЮЗИК
ЮЗИК
09 мая в 21:08
Не самый полезный игрок
1_DEIVID
1_DEIVID
09 мая в 17:34
Пусть в аренду идёт, хотя можно и продажу рассмотреть.
Байкал-38.
Байкал-38.
09 мая в 17:26
Бакаев очень сильно сдал, оказался пшиком.
Ростов, Арсенал...
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