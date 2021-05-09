Будущее Бакаева в «Спартаке» будет зависеть от нового главного тренера

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09 мая 2021, 17:19

Полузащитник может покинуть «Спартак» в летнее трансферное окно.

Как сообщается, будущее футболиста будет зависеть от нового главного тренера команды, которым, скорее всего, станет . Если португальский специалист даст понять, что Бакаев не будет являться ключевым игроком команды, полузащитник будет продан в кратчайшие сроки.

Главным претендентом на Бакаева является «Динамо». Команда возобновила интерес к футболисту, а стороны могут быстро согласовать трансфер полузащитника.