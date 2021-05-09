Агент Мирзова отреагировал на слухи о том, что «Спартак» продаст игрока

Александр Клюев, агент полузащитника «Спартака» Резиуана Мирзова, выступающего на правах аренды за «Химки», прокомментировал информацию о том, что «красно-белые» собираются расстаться с футболистом.
Эта информация не соответствует действительности. Можно назвать ее бредом. У Резиуана действующий контракт со «Спартаком». По окончании чемпионата Мирзов вернётся в клуб и поедет со «Спартаком» на сбор, где будет работать под руководством нового главного тренера.
Стоит ли такого игрока ставить на игру со Спартаком? Или там вообще всё уже решено?
Стоит ли такого игрока ставить на игру со Спартаком? Или там вообще всё уже решено?