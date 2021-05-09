Агент Мирзова отреагировал на слухи о том, что «Спартак» продаст игрока

Александр Клюев, агент полузащитника «Спартака» , выступающего на правах аренды за «Химки», прокомментировал информацию о том, что «красно-белые» собираются расстаться с футболистом.

Эта информация не соответствует действительности. Можно назвать ее бредом. У Резиуана действующий контракт со «Спартаком». По окончании чемпионата Мирзов вернётся в клуб и поедет со «Спартаком» на сбор, где будет работать под руководством нового главного тренера.