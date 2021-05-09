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Агент Мирзова отреагировал на слухи о том, что «Спартак» продаст игрока

09 мая 2021, 17:08

Александр Клюев, агент полузащитника «Спартака» Резиуана Мирзова, выступающего на правах аренды за «Химки», прокомментировал информацию о том, что «красно-белые» собираются расстаться с футболистом.

Эта информация не соответствует действительности. Можно назвать ее бредом. У Резиуана действующий контракт со «Спартаком». По окончании чемпионата Мирзов вернётся в клуб и поедет со «Спартаком» на сбор, где будет работать под руководством нового главного тренера.

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Федор Паршунин
Федор Паршунин
09 мая в 18:15
Мирзов отлично проявил себя в "Химках", поэтому новый тренер "Спартака" должен хотя бы попытаться использовать его на поле. Возможно второй заход в "Спартак" будет у Резиуна более удачным, ну а если нет - можно продать хотя бы в те же "Химки".
Байкал-38.
Байкал-38.
09 мая в 17:23
Агент Клюев понимает, что Мирзова никто не купит, возможна только аренда.
Стоит ли такого игрока ставить на игру со Спартаком? Или там вообще всё уже решено?
нечитайло
нечитайло
09 мая в 17:15
Повод задуматься
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
09 мая в 17:14
Это просто слухи...
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