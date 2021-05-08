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«Реал», «Ювентус» и «Барселону» хотят исключить из ЛЧ. Остальные гранды пошли на сделку с УЕФА

вчера, 13:03
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Тройку клубов-организаторов накажут отдельно.

Зачинщиков оставили на десерт

В УЕФА светились многие коррумпированные личности, не питаем иллюзий. Но если говорим о Чеферине, то это юрист и фанат экстрима. Александер шесть раз пересекал со сводным братом и друзьями Сахару, причем делал это на «Ниве» и мотоцикле, рискуя жизнью.

Чеферин политически оказался ловчее, чем думали. С «Челси» и «Манчестер Сити» договорился сразу. Клубы сомневались, последними зашли в проект, ведь Абрамович и шейх Мансур не ищут врагов среди английских фанатов. Но еще семь команд тоже подписали декларацию с УЕФА.

Добровольно подписали. Значит, дорогие юристы и владельцы-миллиардеры признали, что это верный шаг. Юридических козырей нет – все судебные иски клубы отзывают. Чеферин получил согласие на штрафы и санкции, гранды признали вину:

- девять бывших участников Суперлиги (кроме «Реала», «Ювентуса» и «Барселоны») отдадут 15 млн евро на благотворительность. Деньги потратят на детский и юношеский футбол по всей Европе;

- клубы вернут по 5 % от доходов в одном из евросезонов. Сроков нет, Чеферин может перенести выплаты на будущее, а суммы для грандов скромные – в районе 2-5 млн евро. Фиктивное наказание, форма прощения со стороны УЕФА;

- гранды согласились на штрафы – 100 млн евро за вхождение в новую Суперлигу, а 50 млн за нарушение любого из пунктов новой декларации. В ответ клубы точно выторговали преференции по разделу премиальных в новом формате ЛЧ;

- национальные лиги оставили за собой право добавлять санкции – очки снимать не планируют, но шесть грандов АПЛ раскрутят на деньги. Ла Лига и Серия А поступят аналогично.

Видимо, Чеферин получил поддержку властей Германии, Англии, Испании и Италии. Те увидели, что электорат против закрытого клуба в футболе. Могли банально запретить проведение Суперлиги на территории своих стран. Отсюда сговорчивость? И Чеферин оставил сладенькое – «Реал», «Барселону» и «Ювентус» накажут отдельно.

Накануне анонса турнира Вудворд и Аньелли заверили Чеферина, что никакой Суперлиги не будет. Они ведь подписались под новым форматом ЛЧ, а тот уже в интересах топ-клубов. Итальянец согласился выпустить коммюнике, что инсайдеры врут, а через пару часов объявил о Суперлиге.

Участники процесса говорят, что проект умер в первую же ночь – интернет выиграл войну жадных обманщиков, не будучи стороной конфликта. Поднялся шторм, поклонники футбола не приняли сырую идею с параллельным убийством ЛЧ. Причем фанаты не передумают, судя по протестам в Манчестере и Лондоне.

Тень Суперлиги заставила работать

Чиновники ненавидят реальную работу. Имитация – их метод. Можно говорить о реальной экономике, но проще найти на карте мира «правых», «левых», «центральных» и объявить врагами. Можно обсуждать слабость правоохранительной системы в прямой работе, но выгоднее отвлечь очередной пустой темой для ток-шоу.

Воровать проще за дымовой завесой. То, что людей из УЕФА заставили шевелиться, а Инфантино хочет заполучить клубный чемпионат мира с грандами в списке участников, не приведет к краху футболу. Так или иначе, многое надо пересматривать. Финансовый фэйр-плей не работает, разрыв между богатыми и бедными вырос.

Вот только богатые не зарабатывают, а одалживают. В результате «Ювентус» в лице Аньелли заявил, что «Аталанту» нельзя пускать в ЛЧ по результатам «одного сезона», ведь есть «Рома», а римляне исторически значимее. У Переса похожая логика. «Реал» и «Барселону» надо спасать, а «Севилья» пусть сидит тихо.

Но хорошо, что спортивный принцип не хоронят. Гранды существуют, поскольку «Челси» может подписать Менди, Канте, Аспиликуэту и Жоржиньо. Подписать у клубов, у которых меньше денег. Рамос, Варан, Марсело, Кроос, Каземиро, Модрич и Безема не воспитанники «Реала». Без средних и маленьких клубов развалится пирамида.

Гранды не могут существовать на небесах в отрыве от земли. Если «Ливерпуль» и «Ювентус» пролетят мимо ЛЧ – так тому и быть. Будут внимательнее в новом сезоне. Гранды хотели финансовых гарантий, но не ответили на один простой вопрос. На каком основании? Если на истории, то у «Эвертона» 9 чемпионств, у «Манчестер Сити» будет седьмое.

Популярность? У «Арсенала» шикарная база фанатов, но эта команда не может обыграть «Вильярреал». Плохая реализация закономерной идеи рынка – люди смотрят центральные матчи, означает лишь, что надо все продумать. УЕФА не защитило себя победой в битве навечно.

Чеферин тоже испугался, но был рад, что ситуативными союзниками против Суперлиги стали эксперты и фанаты. И пусть не обольщается, поклонники футбола до сих пор справедливо невысокого мнения о чиновниках из УЕФА и ФИФА. Эти люди получают миллионы евро в год, но где результат их работы?

Даже у грандов футбола страшные долги (нет контроля и аудита), а глобальные проблемы, вроде проработки правил футбола, до сих пор не решены. Подготовку арбитров власти запороли, скандалов меньше не стало – Инфантино под следствием, агенты и трансферы – еще одна рана на теле футбола.

Суперлигу создали, но под крышей УЕФА

Скромные штрафы говорят о сделке клубов и УЕФА. А интереснее всего, что сделают с «Реалом», «Ювентусом» и «Барселоной». Лапорта явно хочет соскочить с крючка для неудавшихся бунтарей, в Суперулигу «блаугранас» затащил еще Бартомеу, на него все и спихнут в итоге.

Аньелли могут отправить в отставку, а его сменщик согласится отдать пару миллионов на благотворительность. Остается Перес, но в своей жизни повидал все – через год легко заявит, что в УЕФА выполнили требования, поймет новый формат ЛЧ и поддержит. Власть и деньги – поле лицемеров.

Когда начинаются высокопарные заявления от футбольных политиков, то веры им нет. Клубам надо думать об адекватном сокращении расходов, а все совместные акции продумывать до мелочей. Например, в Суперлиге половина участников была из Англии, а уважаемого лица проекта там не было.

Для британцев Перес и Аньелли — никто. Чтобы претендовать на изменение мирового порядка, нужно представлять полноценный проект, где нет такого количества дыр – начиная с отсутствия подписанного телевизионного контракта и заканчивая поддержкой местных лиг.

Увидели самый большой имиджевый провал в истории футбола. А когда миллиардеры допускают подобные ляпы – летят головы. Затем выжидают, пока спадет гнев фанатов, и начинают откупаться. Скорее всего, Чеферин примет челобитную «Реала», «Барселоны» и «Ювентуса».

Клубы с долгами, им нельзя пролетать мимо ЛЧ два года подряд. Плюс базу фанатов учтут – Аньелли и Переса мечтают наказать, а вот поклонников испанских и итальянского грандов никто из УЕФА злить не планирует. Впрочем, если Чеферин мстительный, то никто не запретит ему дисквалификации.

Двенадцать клубов наказать не могли, а вот троих на годик, чтобы всем неповадно было, выбросить проще. Причем учтут неудачу с «Манчестер Сити» — объявят об исключении из Лиги чемпионов поздно и с такой нудной юридической базой, чтобы адвокаты не успели отсудиться. Впереди лето шантажа и переговоров.

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bayern-cobra
bayern-cobra
вчера в 21:52
    Roger Young
    Roger Young
    вчера в 21:50
    интересно, посмотрим.
    Байкал-38.
    Байкал-38.
    вчера в 15:52
    Сделка клубов АПЛ с УЕФА в купе отказа немецких и французского клуба ещё раз доказала, что без УЕФА они никто!
    А я не понял почему сейчас Перес и Ко. всполошились и не хотят дисквалификации на два года? Судя по словам Переса и его единомышленников, что УЕФА кормится только за счёт них, для них это только во благо исключение из УЕФА. Но... как на практике показывает они никто без УЕФА, то есть это они от них кормятся, а не наоборот как утверждает Перес.
    Ребята идите из семьи раз стали много зарабатывать, вот только сможете ли вы без семьи так много зарабатывать? А может всё таки вы так зарабатываете только из за того, что вам семья помогает это делать?
    Перес и ко. не унижайтесь!!!
    dimagas2
    dimagas2 ответ allemz (раскрыть)
    вчера в 14:02
    А что думал.Суркис не зря там сидит)))
    shlomo
    shlomo
    вчера в 13:37
    Спасибо за статью....ну что.....Бавария остается суперклубом и при этом не имеет миллиардных долгов, в отличие от той же Барселоны, которая имея Месси в команде, гарантировавшего все эти годы большие спонсорские контракты, не смогла грамотно рулить своим бюджетом!.... а виновато во всём УЕФА?! .... ну конечно! .... топ клубы и так из года в год выпрашивали всё большие преференции и им постоянно шли на встречу.... так может проблема не столько в жадности УЕФА, сколько в безобразном менеджменте топов? ... тот же Гарет Бэйл получал огромную зарплату от Реала даже не играя за команду, и Перес ещё выдвигает обвинения в сторону УЕФА!.... Феерично! (если Реал и загнется, то только из-за действий самого Флорентино.....хотя, он этот Реал породил, он его, видимо, и прикончит....)....
    allemz
    allemz
    вчера в 13:32, ред.
    Эмблема на кресле намекает на истинных тайных владельцев УЕФА, вершителей футбольных судеб))
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