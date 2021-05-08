«Реал», «Ювентус» и «Барселону» хотят исключить из ЛЧ. Остальные гранды пошли на сделку с УЕФА

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вчера, 13:03

Тройку клубов-организаторов накажут отдельно.

Зачинщиков оставили на десерт

В УЕФА светились многие коррумпированные личности, не питаем иллюзий. Но если говорим о Чеферине, то это юрист и фанат экстрима. Александер шесть раз пересекал со сводным братом и друзьями Сахару, причем делал это на «Ниве» и мотоцикле, рискуя жизнью.

Чеферин политически оказался ловчее, чем думали. С «Челси» и «Манчестер Сити» договорился сразу. Клубы сомневались, последними зашли в проект, ведь Абрамович и шейх Мансур не ищут врагов среди английских фанатов. Но еще семь команд тоже подписали декларацию с УЕФА .

Добровольно подписали. Значит, дорогие юристы и владельцы-миллиардеры признали, что это верный шаг. Юридических козырей нет – все судебные иски клубы отзывают. Чеферин получил согласие на штрафы и санкции, гранды признали вину:

- девять бывших участников Суперлиги (кроме «Реала», «Ювентуса» и «Барселоны») отдадут 15 млн евро на благотворительность. Деньги потратят на детский и юношеский футбол по всей Европе;

- клубы вернут по 5 % от доходов в одном из евросезонов. Сроков нет, Чеферин может перенести выплаты на будущее, а суммы для грандов скромные – в районе 2-5 млн евро. Фиктивное наказание, форма прощения со стороны УЕФА ;

- гранды согласились на штрафы – 100 млн евро за вхождение в новую Суперлигу, а 50 млн за нарушение любого из пунктов новой декларации. В ответ клубы точно выторговали преференции по разделу премиальных в новом формате ЛЧ ;

- национальные лиги оставили за собой право добавлять санкции – очки снимать не планируют, но шесть грандов АПЛ раскрутят на деньги. Ла Лига и Серия А поступят аналогично.

Видимо, Чеферин получил поддержку властей Германии, Англии, Испании и Италии. Те увидели, что электорат против закрытого клуба в футболе. Могли банально запретить проведение Суперлиги на территории своих стран. Отсюда сговорчивость? И Чеферин оставил сладенькое – «Реал», «Барселону» и «Ювентус» накажут отдельно.

Накануне анонса турнира Вудворд и Аньелли заверили Чеферина, что никакой Суперлиги не будет. Они ведь подписались под новым форматом ЛЧ , а тот уже в интересах топ-клубов. Итальянец согласился выпустить коммюнике, что инсайдеры врут, а через пару часов объявил о Суперлиге.

Участники процесса говорят, что проект умер в первую же ночь – интернет выиграл войну жадных обманщиков, не будучи стороной конфликта. Поднялся шторм, поклонники футбола не приняли сырую идею с параллельным убийством ЛЧ . Причем фанаты не передумают, судя по протестам в Манчестере и Лондоне.

Тень Суперлиги заставила работать

Чиновники ненавидят реальную работу. Имитация – их метод. Можно говорить о реальной экономике, но проще найти на карте мира «правых», «левых», «центральных» и объявить врагами. Можно обсуждать слабость правоохранительной системы в прямой работе, но выгоднее отвлечь очередной пустой темой для ток-шоу.

Воровать проще за дымовой завесой. То, что людей из УЕФА заставили шевелиться, а Инфантино хочет заполучить клубный чемпионат мира с грандами в списке участников, не приведет к краху футболу. Так или иначе, многое надо пересматривать. Финансовый фэйр-плей не работает, разрыв между богатыми и бедными вырос.

Вот только богатые не зарабатывают, а одалживают. В результате «Ювентус» в лице Аньелли заявил, что «Аталанту» нельзя пускать в ЛЧ по результатам «одного сезона», ведь есть «Рома», а римляне исторически значимее. У Переса похожая логика. «Реал» и «Барселону» надо спасать, а «Севилья» пусть сидит тихо.

Но хорошо, что спортивный принцип не хоронят. Гранды существуют, поскольку «Челси» может подписать Менди, Канте, Аспиликуэту и Жоржиньо. Подписать у клубов, у которых меньше денег. Рамос, Варан, Марсело, Кроос, Каземиро, Модрич и Безема не воспитанники «Реала». Без средних и маленьких клубов развалится пирамида.

Гранды не могут существовать на небесах в отрыве от земли. Если «Ливерпуль» и «Ювентус» пролетят мимо ЛЧ – так тому и быть. Будут внимательнее в новом сезоне. Гранды хотели финансовых гарантий, но не ответили на один простой вопрос. На каком основании? Если на истории, то у «Эвертона» 9 чемпионств, у «Манчестер Сити» будет седьмое.

Популярность? У «Арсенала» шикарная база фанатов, но эта команда не может обыграть «Вильярреал». Плохая реализация закономерной идеи рынка – люди смотрят центральные матчи, означает лишь, что надо все продумать. УЕФА не защитило себя победой в битве навечно.

Чеферин тоже испугался, но был рад, что ситуативными союзниками против Суперлиги стали эксперты и фанаты. И пусть не обольщается, поклонники футбола до сих пор справедливо невысокого мнения о чиновниках из УЕФА и ФИФА . Эти люди получают миллионы евро в год, но где результат их работы?

Даже у грандов футбола страшные долги (нет контроля и аудита), а глобальные проблемы, вроде проработки правил футбола, до сих пор не решены. Подготовку арбитров власти запороли, скандалов меньше не стало – Инфантино под следствием, агенты и трансферы – еще одна рана на теле футбола.

Суперлигу создали, но под крышей УЕФА

Скромные штрафы говорят о сделке клубов и УЕФА . А интереснее всего, что сделают с «Реалом», «Ювентусом» и «Барселоной». Лапорта явно хочет соскочить с крючка для неудавшихся бунтарей, в Суперулигу «блаугранас» затащил еще Бартомеу, на него все и спихнут в итоге.

Аньелли могут отправить в отставку, а его сменщик согласится отдать пару миллионов на благотворительность. Остается Перес, но в своей жизни повидал все – через год легко заявит, что в УЕФА выполнили требования, поймет новый формат ЛЧ и поддержит. Власть и деньги – поле лицемеров.

Когда начинаются высокопарные заявления от футбольных политиков, то веры им нет. Клубам надо думать об адекватном сокращении расходов, а все совместные акции продумывать до мелочей. Например, в Суперлиге половина участников была из Англии, а уважаемого лица проекта там не было.

Для британцев Перес и Аньелли — никто. Чтобы претендовать на изменение мирового порядка, нужно представлять полноценный проект, где нет такого количества дыр – начиная с отсутствия подписанного телевизионного контракта и заканчивая поддержкой местных лиг.

Увидели самый большой имиджевый провал в истории футбола. А когда миллиардеры допускают подобные ляпы – летят головы. Затем выжидают, пока спадет гнев фанатов, и начинают откупаться. Скорее всего, Чеферин примет челобитную «Реала», «Барселоны» и «Ювентуса».

Клубы с долгами, им нельзя пролетать мимо ЛЧ два года подряд. Плюс базу фанатов учтут – Аньелли и Переса мечтают наказать, а вот поклонников испанских и итальянского грандов никто из УЕФА злить не планирует. Впрочем, если Чеферин мстительный, то никто не запретит ему дисквалификации.

Двенадцать клубов наказать не могли, а вот троих на годик, чтобы всем неповадно было, выбросить проще. Причем учтут неудачу с «Манчестер Сити» — объявят об исключении из Лиги чемпионов поздно и с такой нудной юридической базой, чтобы адвокаты не успели отсудиться. Впереди лето шантажа и переговоров.