Зидан уходит из «Реала», а Перес начинает войну с «Атлетико». Новым тренером может стать Рауль

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сегодня, 09:51

Но помним, что чемпион мира тоже свободен.

Зидан устал от «Реала»

Ключевой трансфер лета в «Реале» — тренерский. Зидан хочет уйти, и его можно понять. Работа на великие клубы утомляет. Особенно в период, когда играешь без болельщиков, когда подготовка скомканная, нагрузки будут исключительно расти, а твой босс затеял мировую революцию и проиграл первый бой. Зидан устал от напряжения, а поскольку и в бытность игроком не получал много времени, чтобы расслабиться – уйдет.

В идеале после ошибок «Атлетико» и очередного чемпионского звания. Но и в случае ухода полуфиналистом и вторым призером Ла Лиги, легендарный француз найдет себе работу. Если Дешаму хочется приключений – наоборот устал от размеренной селекционной работы в сборной, то Зидан может стать главным тренером чемпионов мира. Если просто нужен новый проект – есть «Ювентус», где дни тренера Пирло сочтены.

Перес затаился перед атакой

Опытный функционер понимает, во что вляпался, когда его уговорили стать лицом Суперлиги и одновременно громоотводом. Поскольку Флорентино удобно загодя переизбрался на новый срок президента «Реала», то затаился. Хунта директива не требовала от него отставки. У Аньелли в Турине похожая стратегия – выжидают, чтобы перекрыть пиар-ходами большой прокол. В случае Переса речь может идти о трюке в стиле Бартомеу – назначить тренером легенду клуба, то есть Рауля.

Хотя Йоахим Лёв свободен, круг реальных претендентов на пост главного в Мадриде узкий. Аллегри не справился даже с английским языком и пересидел без дела. Нагельсманна за 30 млн евро забрала «Бавария». Юлиан поступил верно, что дважды подряд отказал «Реалу», ведь команду на родине ему будет перестраивать сложно, но проще, чем «Мадрид». Кого зовут, когда надо сделать сложную работу? Своего. Слухи о Рауле в «Айнтрахте» могут быть его намеком Пересу – пора принимать решение.

Команде нужна свежая кровь

В этом сезоне в топ-5 лишь одна команда дала меньше шансов на поле новичкам – «Бернли». «Реал» закупорился настолько, что футболисты, которые недавно в команде, получили всего 3 % игрового времени. Зидан выезжал на старых связках и неподдельном мастерстве тех, кого знает много лет. И соперники привыкли к «Реалу». Можно восторгаться сэйвами Куртуа, классом Каземиро, Модрича и Крооса, а дополнительно – вдохновением Бензема.

А можно напомнить, что из Лиги чемпионов «Реал» чисто выбила команда, что после проиграла «Арсеналу». Дело не только в том, что Азар не искрит. Проблема в глобальном просчете Переса – у 47 % игроков первой команды Зидана скоро заканчиваются контракты. Из исторических грандов хуже ситуация только в «Милане». А ведь Зинедин – фанат консервации. Француз не мастер строить команды с нуля, а у Рамоса и Васкеса заканчиваются контракты, Бензема, Марсело, Начо, Иско, Карвахаль и Варан зимой смогут вести переговоры с новыми клубами, не интересуясь мнением «Реала».

Нет четкой кадровой концепции

Она же — трансферная, она же – стратегическая. Ни в защите, где парочка Рамоса и Алабы необязательно будет синхронной. Ни на флангах – пиковых Карвахаля и Марсело сложной заменить. Ни в атаке, где Бензема нужен наследник, но Мбаппе и Холанд слишком дорогие. Стратегия «Зиданов и Павонов» когда-то провалилась. Но сейчас, как показывают метрики, «Реал» входит в число команд, чья игра изменилась меньше всего.

Получается, вообще нет концепции. Выезжают на индивидуальных качествах, игровых и моральных. Феерили Бензема, Каземиро и Куртуа, видели всплески активности того или иного футболиста на коротких отрезках. В любом случае выруливают как грузовик на узкой горной дороге. А хотелось бы понимать, куда идут, и понимание не случится без имени нового главного тренера. Зато сделки уже куют. И вот тут назревает главный экзистенциальный конфликт.

Перес не пустит в «Реал» тренера, который будет им командовать. И одновременно сам пойдет за Лаутаро просто потому, что Мартинеса могут забрать у «Интера» соседи из «Атлетико». Или побегут за Салахом. Где тут системный подход? Лаутаро – второй форвард в паре, причем из команды, что играет «3-5-2». Мартинес шикарно дополняет Лукаку. В теории аргентинец и Бензема могут стать дуэтом, а на практике рядом может оказаться Салах за большие деньги, которому подавай «4-3-3» с гибридной атакой. И это еще о проблеме трио хавбеков, где все места заняты немолодыми игроками, не говорим – тут решение отложат до лучших времен.

Сбился трансферный прицел

«Реал» может выручить стечение обстоятельств. Перес не тратил больше всех в недавнем прошлом. Явно копил деньги на реконструкцию «Сантьяго Бернабеу». В составе есть ценные игроки. Тот же Варан, невзирая на оставшийся год по контракту, дешево в Англию не уедет. Азар тоже не уйдет за десять миллионов, так что часть средств на новичков соберут, сбросив балласт и недовольных своим положением.

А дальше все зависит от смекалки Рауля или Лёва – в потенциале нового тренера. Зидан не подходит для перестройки, у него и так силы заканчиваются, что было видно в рукопашном бою против Канте и тактики Тухеля. Пересу срочно нужна сатисфакция за прокол с Суперлигой, развернет бурную трансферную деятельность, даже если не планировал. Это значит, что Алаба и новый контракт с Рамосом близки.

Это означает, что Лаутаро Мартинес правильно пакует чемоданы в Мадрид, но зря спешит примерять красно-белые футболки. Перес попытается перехватить форварда у «Атлетико», чтобы насолить конкурентам (кстати, «Барселоне» Лаутаро не по карману – двойной удар по чужим амбициям). С новым форвардом можно играть «4-4-2» с ромбом в центре, и тогда достаточно после Евро-2020 подписать классного атакующего хавбека, чтобы преобразить атаку.

В качестве резерва останется схема «4-3-3», если новый тренер верит в Родриго и Винисиуса так сильно, как фанат молодых бразильцев Перес. «Реал» еще годик посидит в старом панцире, но если сезон завершится без единого трофея – а все к тому идет, то уход Зидана, точечные элитные трансферы и тактические перемены будут правильными решениями. На поле сделок и переговоров будет бой, и Пересу пора вспоминать молодость, когда и чудил, и впечатлял.