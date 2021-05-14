Зидан принял окончательное решение покинуть «Реал» после этого сезона

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14 мая 2021, 20:17

покинет должность главного тренера «Реала» после окончания нынешнего сезона.

Как сообщается, это решение французский специалист принял ещё несколько месяцев назад. Даже если «Реал» выиграет чемпионат Испании, наставник не изменит своё решение. Зидан физически и морально устал от работы в мадридском клубе.

Напомним, что футболисты «Реала» также склоняются к тому, что в следующем сезоне у команды будет новый тренер.