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Зидан принял окончательное решение покинуть «Реал» после этого сезона

14 мая 2021, 20:17

Зинедин Зидан покинет должность главного тренера «Реала» после окончания нынешнего сезона.

Как сообщается, это решение французский специалист принял ещё несколько месяцев назад. Даже если «Реал» выиграет чемпионат Испании, наставник не изменит своё решение. Зидан физически и морально устал от работы в мадридском клубе.

Напомним, что футболисты «Реала» также склоняются к тому, что в следующем сезоне у команды будет новый тренер.

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15 мая Комментарии17
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gwynb1eidd
gwynb1eidd ответ eleven LC (раскрыть)
15 мая в 21:21, ред.
Аллегри думаю да, а вот насчёт немца я не уверен...
Брулин
Брулин
15 мая в 10:55
Должность тренера Мадрида просто выжигает людей изнутри и снаружи
galem72
galem72
15 мая в 10:00
Желтизне нужно уже уточнять, в какой по счёту раз Зидан якобы принял своё окончательное решение покинуть Реал после завершения этого сезона. ))
протон1
протон1
15 мая в 02:33
всю жизнь мечтал тренировать реал. а теперь соскочить решил?)))
nikoladolgov
nikoladolgov
15 мая в 02:24
А Зидан разве тренер ?
Он даже ВШТ не закончил , а у него есть лицензия ПРО ?
А пусть нам расскажет кого он тренировал, сколько ребят в люди вывел ?
А бить башкой человека это и я смогу !
Пепс
Пепс
15 мая в 01:08
Зидан красавец...башкой не тока бить умеет
eleven LC
eleven LC ответ gwynb1eidd (раскрыть)
15 мая в 00:02
Отчасти это так-многое зависит от того какого тренера возьмут на замену,Аллегри или Лёв вполне бы подошли!
ermak6848
ermak6848
14 мая в 23:59
Время покажет - куда ветер дунет
gwynb1eidd
gwynb1eidd ответ eleven LC (раскрыть)
14 мая в 23:31
Если Зидан уйдёт, то Реал опять будет в 1/8 ЛЧ играть... Да и в ЛаЛиге за чемпионство будут бороться Барса и Атлетико...
h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r ответ eleven LC (раскрыть)
14 мая в 23:23
Хоть и болею за Барсу, но Зидана уважаю. Дело не в нем, а в отсутствии поддержки. Он, как правильно заметил, выжал все. Но… возьми Пепа. У него нет нападающих, но что в итоге? У нас произошла смена в верхушке, вам тоже она нужна.
В моих словах нет сарказма, просто хочу видеть противостояние Барсы-Реала, а не эта игра в поддавки…
RoArt
RoArt ответ minai (раскрыть)
14 мая в 23:08
Не по шапке Сенька.
minai
minai
14 мая в 23:08
Не по Сеньке шапка.
RoArt
RoArt
14 мая в 23:07
Зидан остается в Реале. Tочка.
RoArt
RoArt
14 мая в 23:05, ред.
Пруфов у новости нет. Я таких новостей могу по 4 штуки в день придумывать.
В последнем интервью по поводу тренерства в Реале Зидан сказал следующее:
"Я открыт для предложений, Реалу продлить договор со мной будет легко".
Примерный перевод с испанского.
Шуnя771
Шуnя771
14 мая в 23:04
Главным тренером надоть поставить Перца!
IKER-RAUL
IKER-RAUL
14 мая в 23:01
и интригана переса пусть с собой заберет
Sexual Harassment
Sexual Harassment
14 мая в 22:58
Жаль Юве пролетел мимо ЛЧ, не думаю что Зизу будет интересно катать в ЛЕ (не факт что даже там).
Хотя в свое время в Серию Б на выручку Ювентусу пришел Дешам…
BDA8181
BDA8181 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
14 мая в 22:39
Баджо хотя бы играл, а не как баран бодал всех и потом пытался отмазаться от своей истеричности! Нужно быть МУЖИКОМ и не быть как (пиарщик) Фетисов )) А вообще в то время ребята играли,и это самое главное!
berda2003
berda2003
14 мая в 22:35
дурной пример припадочного заразителен...
25процентный клоун
25процентный клоун ответ BDA8181 (раскрыть)
14 мая в 22:23
Мнение хорошее, но разве Зеедоры и Давидс сравнятся с Баджо?)
BDA8181
BDA8181
14 мая в 22:19, ред.
Правильно, сейчас судьи помогать не будут в еврокубках)) звёзды не сойдуться три раза ЛЧ брать))) Вообщем как футболист был посредственный ,так и тренер лично для меня! Для меня всегда будут лучшие это Зеедорф и Давидс. Вот это ребята играли. А сейчас породие футбола в основном. Особено в Кардебалет лиги.
Agamaga........
Agamaga........ ответ Top_gun (раскрыть)
14 мая в 22:17
Гвардиола ещё в 1992 году выиграл ЛЧ, и два раза с Барсой в качестве тренера.
Top_gun
Top_gun ответ Romeo 777 (раскрыть)
14 мая в 21:57
Там много факторов дружище.Конечно Роналду, Рамос и Модрич.Плюс и остальные парни на пике.Сам Зидан со своей мотивацией и умением делать два состава.Ведь в 17 сделали дубль благодаря составу А и Б.А так он опыт приобрёл, барсу унижал,три победы подряд в последних класико.Думаю тренер толковый вышел из него, еще и молодой,научится и остальным аспектам.
ABir
ABir
14 мая в 21:54
И ему , и Реалу нужна перезагрузка, чтобы двигаться дальше. Удачи обоим!
goalaktika
goalaktika
14 мая в 21:54
Возможно, это будет правильным решением для него.
С Пересом очень сложно работать и возможно это окончательно дошло до Зидана.
Состав суперклуба не должен выглядит таким
Leha-ha50
Leha-ha50
14 мая в 21:47
С Пересом любому нелегко. А тут еще эта суперлига, возможные санкции, зачем ему это все??? Без работы Зидан точно не останется, опыт он приобрел дай бог каждому, амбиций у него хоть отбавляй, мужик в расцвете лет и карьеры, так почему бы не попробовать себя где то еще??? Очень интересно , где Зидан в итоге окажется???
Всем здоровья.
Romeo 777
Romeo 777
14 мая в 21:41
Победы и титулы имени Роналду на пике карьеры.
RaulReal
RaulReal
14 мая в 21:23
Клоппа нужно брать , чтобы молодежь развивал
League1
League1 ответ Nazi (раскрыть)
14 мая в 21:01
Надеюсь, что Зидан не такое дно, как лысый гудвин.
Nazi
Nazi
14 мая в 20:59
В Париж Зизу!!! Только не в Юве... Там пансионат, а с парижским составом, если их мотивировать можно всех разносить....
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